FIL 2020: Resiliencia y venganza en “Mujeres que no perdonan”

“Ingrid”, “Victoria” y “Birgitta” son tres mujeres distintas. Para la sociedad llevan vidas perfectas; sin embargo, las tres viven sometidas por sus maridos… Hasta que un día planean, sin conocerse, el crimen perfecto. Este es, a grandes rasgos, el argumento de “Mujeres que no perdonan”, el nuevo libro de Camilla Läckberg, una de las autoras de novela negra más leídas del mundo, y quien hoy llega a la Feria Internacional del Libro (FIL) para charlar con Daniel Rodríguez Barrón sobre la venganza en la literatura. En entrevista, Camila habla del feminismo que rodea su reciente obra.

—¿Cómo fue el trabajo detrás de la escritura de la novela?

—¡Me gustó mucho! Me gustan mucho los personajes de este libro, y fue muy agradable escribir sobre la venganza de esta manera extrema, pero satisfactoria.

—La historia de “Victoria” evoca dos problemas (trata de mujeres y novias por catálogo), delitos que la gente no siempre conoce: ¿crees que la literatura puede ayudar a señalar este tipo de delincuencia?

—Creo que la ficción y la literatura pueden ayudar a crear conciencia, pero para hacer un cambio adecuado tiene que haber decisiones políticas.

—Las tres mujeres buscan la independencia de sus agresores / maridos, en tres situaciones diferentes: ¿cómo planificaste las narraciones para mostrar estas tres situaciones distintas de desigualdad de género?

—Se me ocurrió con bastante naturalidad: Consumo mucho crimen verdadero y, lamentablemente, la realidad a veces es incluso más oscura que la ficción.

—Mientras leía la novela, el hecho de que “Birgitta” sea la maestra de la hija de “Ingrid” (lo cual es simbólico) me hizo pensar en la educación como otra solución a la misoginia...

—¡La educación es tan importante! En Suecia existe una brecha entre niñas y niños, donde las niñas generalmente tienen una educación superior y mejores calificaciones. Se debe alentar a todos a estudiar, a tener tantas oportunidades como sea posible para hacer lo que quieran.

—Al final del libro los personajes se ríen (y también el lector): ¿cómo combinas ese destello de humor y tramas criminales?

—Tal vez sea porque soy una persona con un humor bastante oscuro y, además, creo que es importante poder reír. Por supuesto, ciertas situaciones son completamente oscuras, pero en otras puede haber espacio para la risa.

—En este libro te sales de tu serie literaria “Fjällbacka”: ¿qué te atrae del movimiento #MeToo para hacerlo?

—Creo firmemente en la igualdad de derechos para hombres y mujeres. Con el movimiento #MeToo está claro que todavía estamos lejos de eso, aunque en la superficie parecemos ser iguales en varios aspectos.

—Y sobre tu propia experiencia: ¿desde cuándo te considerarías feminista?

—Siempre he querido ser independiente y no depender de un hombre. A menudo hablo de la importancia de tener una cuenta de ahorros propia y tener el control de su propia situación económica. Cuando estás enamorado de alguien, es difícil imaginar que las cosas puedan terminar mal, por eso es muy importante no quedarte sin nada después de un divorcio como ejemplo. Espero poder ser una inspiración para algunos, tener una carrera propia y al mismo tiempo ser madre.

—Finalmente: sobre el título, sé que en Suecia una película de William Wyler fue traducida como "Kvinnor Utan Nad", ¿lo tomaste de ahí? ¿Cómo eliges los títulos de tus libros?

—Soy una gran nerd de las películas y me gusta mucho el sonido del título. También encajaba perfectamente con mi historia. En la serie “Fjällbacka” quería títulos que constaran de una sola palabra, es pegadizo y bastante dramático también. ¡Pero a menudo es una cuestión de sentimiento e intuición!

FIL Literatura: “Mujeres que no perdonan”. Una conversación con Camilla Läckberg y Daniel Rodríguez Barrón. Hoy a las 12:00 horas.