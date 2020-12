FIL 2020: La oportunidad de la crónica gráfica

Dialogar sobre cómo el confinamiento ha intervenido en la creatividad de los caricaturistas y cómo también impactan las redes sociales sobre la apreciación artística, fueron parte de las temáticas que durante el primer día de actividades se abordaron en el Encuentro Internacional de Caricatura e Historieta, en el marco de la FIL.

Durante la charla “Envirulada caricatura”, los creadores Darío Castillejos Lázcares, Ángel Boligán, María Guadarrama, Gonzalo Rocha, Salvador “Chavo” del Toro y Ricardo “Cucamonga”, compartieron sus experiencias a raíz de la pandemia y el rol que sus propuestas gráficas.

Boligán resaltó que si bien los procesos de creación de los artistas suelen ser solitarios, el confinamiento también abre la posibilidad de encausar las ideas hacia una crónica gráfica que refleje el contexto real. “Es una oportunidad para hacer una crónica gráfica de lo que ha pasado, no solo en las noticias, redes o periódicos, me he puesto a dibujar lo que vivo, lo que vive mi familia y amigos, a ver desde otros ángulos”.

Ricardo Velderrain “Cucamonga”, creador de personajes como “Cindy la regia”, sumó a la charla su preocupación hacia cómo el humor se transforma en momentos complicados social.

“Estoy muy preocupado por la falta de humor en el mundo, por cómo le han estado pegando al humor los nuevos fundamentalismos (…) veo una renuencia a aceptar las posibilidades y la libertad del humor mismo en las redes sociales y eso que permea, que te habla de lo que estamos viviendo”.