La ópera prima de la realizadora mexicana Lorena Padilla, “Martínez” (Alquimia Cinematográfica, 2023), es una película que está en competencia oficial dentro de la programación para esta edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG38), donde opta por el Premio Mezcal y la sección Hecho en Jalisco; una producción con un camino largo en el que ha recibido apoyo por parte de Berlinale Talents, Torino Film Lab y CineQuaNonLab, además del apoyo de IMCINE, Filma en Jalisco, Austin Film Society y Tribeca Film Fund.

La historia sigue a un burócrata solitario y gruñón que se ve forzado a aceptar su jubilación cuando “Pablo”, su reemplazo, llega a la oficina; al mismo tiempo, una vecina es encontrada muerta en el edificio donde vive, su nombre era “Amalia” y debido a un malentendido, en su oficina piensan que tiene una novia, y el problema es que “Martínez” comienza a creerlo también y se ve inmerso en su fantasía al iniciar una relación con ella a través de sus pertenencias.

Nostalgia y comedia

La directora y guionista, Lorena Padilla, en entrevista con EL INFORMADOR señala que en un principio “la idea de la cinta fue algo triste, un intento por comprender a mi papá; después se añadieron personajes que hicieron la historia mucho más divertida, un relato de soledades compartidas. Creo que es nostálgica y melancólica, aunque el tono es de comedia. La vida tiene momentos de todo tipo y yo no entiendo unos sin los otros”.

El guion lo escribió hace tiempo, y aunque siguió el camino de muchas producciones, desde IMCINE hasta instancias de producción, “a Filma en Jalisco optamos, pero lo obtuvimos hasta la tercera vez; y bueno, ayudaron con los permisos y selección de locaciones. Además del dinero, eso es bastante interesante porque está filmada en Jalisco por completo y todos los exteriores son calles que recorrí cuando estudié cine; son -de algún modo- mis recuerdos”.

Un tono sólido

Por otra parte, para el actor mexicano Humberto Busto, imprimir el tono de comedia con su personaje (“Pablo”) fue esencial; “las películas, para mí, son como organismos vivos… Y el guion, como estaba escrito, tenía una injerencia menor de ‘Pablo’ hacia el protagonista, pero conforme se desarrolló la escritura, los ensayos y las propuestas de nosotros, en ese proceso se equilibró el material y se trianguló de modo radical”.

Esa forma de radicalidad, destaca el actor, “creo que fue buena, porque el tono es más sólido entre los tres, y los contrastes en estas películas son los que permiten resoluciones; con ellos un personaje adquiere redención al encontrarse con otros. Eso me parece entrañable y expresan relaciones muy humanas, porque todos pasamos por esos procesos y compartimos ese tipo de perspectivas”.

Agrega Busto que “desde lo que me corresponde como personaje, lo que trato es de potenciar con mis decisiones la línea argumental”, refiere Busto.

Agrega que este largometraje encontró su profundidad en la sencillez: “Es porque es parte de un trabajo que inicia con el guion, de la labor de Lorena y su decisión de permitir que la vida suceda en la película, dejar que la química suceda porque si la pelota no rebota entre todos, se nota de inmediato”.

Lo anterior, indicó el actor, pudo comprobarlo tras la proyección pública de la película, “porque por la reacción de la gente pude sentir que las atmósferas estaban vivas, así como las interconexiones emocionales, que siempre son resultado de una labor de equipo. En lo personal, eso me agrada mucho; en el proyecto que sea, lo que trato es de no engañar al espectador, que no crea que soy un personaje y vean a un ser humano reflejado (y mientras más apegados a lo cotidiano, se trata de universos con los que se puede trabajar); eso da sus frutos, siempre”.

Elenco fundamental

Como protagonista de la cinta, “Martínez”, el actor chileno Francisco Reyes establece que tuvo “una predisposición positiva cuando me invitaron a filmar acá en Guadalajara, no había tenido la experiencia. En cuanto al rol, por mi edad, comprendo los sentimientos que pudo tener Lorena con su padre y la nostalgia que ronda la personalidad de alguien encerrado en sí mismo, a lo que se suma la nostalgia patente de una ciudad como Guadalajara”.

Finalmente, para la actriz Martha Claudia Moreno, “la primera impresión de mi personaje pudo ser la de un típico rol cliché, pero conociendo a Lorena y lo que me permitió aportar, se convirtió en alguien entrañable. Nos topamos a personajes como ‘Conchita’ en todos los ámbitos y la oportunidad de desmenuzarlo fue una belleza”.

