Javier Arévalo es uno de los grandes artistas que Jalisco ha dado no sólo para México, sino para el mundo, pues su obra pictórica se encuentra expuesta en grandes ciudades y museos internacionales, desde Nueva York hasta Japón.

Ahora, para darle a este artista nuestro el lugar que se merece, y en el contexto del Festival Cultural de Mayo (FCM) que tendrá a Canadá como invitado, la obra del tapatío será presentada en galería Manifesto en la exposición “Yo, el pintor Arévalo”, como una manera de honrar a este artista tan importante de nuestra tierra, y para acercar a los ciudadanos a la obra de uno de nuestros exponentes más notables.

“Yo, el pintor Arévalo”, mostrará cerca de sesenta piezas de Javier Arévalo, provenientes de dos colecciones, en un recorrido amplio a lo largo de los años y de la extensa obra que dejó el maestro tapatío, según dieron a conocer Sergio Alejandro Matos, director general del Festival Cultural de Mayo; Katerine Bergengruen, directora de Manifesto, y Gabriela y Anzurio Arévalo, hijos del pintor.

“La exposición tendrá piezas de cuando el maestro Arévalo recién egresó de Bellas Artes, y tendrá un recorrido por sus diferentes expresiones plásticas hasta las últimas propuestas que dejó”, explicó Katerine Bergengruen, quien también puntualizó la importancia de presentar la obra del maestro a cinco años de su muerte. “Javier Arévalo fue uno de los pilares de la plástica en México, jalisciense, y es un orgullo tener su obra en el Festival Cultural de Mayo”, aseguró, por su parte, Sergio Alejandro Matos.

La reafirmación de un artista

El nombre de “Yo, el pintor Arévalo”, proviene de la reafirmación del tapatío como un artista. Pues, cuando era joven, tuvo infinitas dificultades para encontrar hospedaje o casa cuando mencionaba que era un artista, teniendo que recurrir a la mentira de que pertenecía a otras profesiones para poder tener un lugar donde dormir. Cuando finalmente le llegó el éxito, ostentó con orgullo lo que era: un pintor. De modo que esta exposición retomar el orgullo por lo que el maestro era, un artista indiscutible.

“Mi padre empezó a nombrar así todas sus exposiciones como una manera de reafirmación, porque cuando era un joven estudiante, cada vez que quería buscar un lugar para vivir, cuando decía que era pintor no se lo querían rentar. A partir del primer premio que ganó en la Ciudad de México, en 1964, él empieza a nombrar sus exposiciones ‘Yo, el Pintor’”, compartió Gabriela Arévalo, hija del artista, quien también compartió lo productivo que era su padre al momento de crear, pues no había día que el pintor no tuviera frente a él una lienzo, una hoja en blanco, un lápiz o un pincel en la mano.

Del mismo modo que pintaba, Javier Arévalo era un viajero incansable, que retrató en su arte cada sitio, país, pueblo y visitó en vida. Parte de esta crónica pictórica será presentada en la exposición, como un testigo del mundo que vio a través de sus ojos. “La fortuna que tenemos es que el maestro anotaba la locación donde creaba la obra. Y en la exposición tendremos dos obras que creó en Hiroshima, y una en Japón”, compartió con emoción Katerine Bergengruen.

Un artista internacional

La obra del maestro se encuentra presente en diversas ciudades a lo largo del mundo, tales como Tel Aviv, Perú, Medellín, Nueva York, Suiza, España, entre muchas otras. “Si eso no es ser internacional, entonces no sabría decir qué es”, aseguró Gabriela Arévalo, que a la vez agradeció al Festival Cultural de Mayo y a las autoridades de Jalisco por darle a su padre el lugar que se merece en la historia del arte en nuestro estado.

“Yo, el pintor Arévalo” será inaugurada el próximo 13 de mayo en el contexto del FCM en Guadalajara, en la galería Manifesto, entrada libre.

Perfil de un artista tapatío

Javier Arévalo nació en Guadalajara, el 29 de abril de 1937. Desde pequeño mostró gran interés por el arte, creando una extensa obra pictórica por la cual ganó premios en varios países: 15 premios nacionales, y cinco internacionales, entre los que destaca uno de grabado en Japón. Amó viajar tanto como amó pintar, por lo que fue un hombre que conoció el mundo. Falleció en la ciudad que lo vio nacer, el 12 de febrero del 2020.

CT