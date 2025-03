El talento es como una semilla: necesita nutrirse, cuidarse y atenderse para que florezca, para que crezca y se realice, para que alcance el éxito. Jalisco cuenta con incontables talentos en el arte de la danza, talentos que, no obstante, no cuentan ni con el apoyo ni con la visibilidad necesaria para poder desarrollarse ni crecer en este gremio. Es por ello que Claudia Zaccari, Carlla Bublitz, Rosanna Brocanello y la tapatía Doris Topete, se dieron a la tarea de buscar a estos talentos locales de niños y jóvenes para así apoyarlos y formarlos profesionalmente, en una iniciativa privada y nacida del corazón cuyo único propósito es que la danza siga siendo ese motor para crear oportunidades, transformar las vidas de las personas, hacer que la cultura trascienda, y hermanar países.

Por medio de becas de danza clásica y danza contemporánea que serán otorgadas a través de audiciones en la Academia de Danza de Doris Topete, Claudia Zaccari (prima ballerina del Teatro de la Ópera de Roma), Carlla Bublitz (directora del FIDPOA, festival internacional de danza de Brasil), Rosanna Brocanello ( directora del Centro de Formación Opus Ballet en Florencia, Italia) y Doris Topete (maestra que ha formado a incontables bailares profesionales, y que tiene una de las academias de danza más importantes de Jalisco) se dieron a la tarea de apoyar y encaminar a los talentos de nuestro Estado para que logren alcanzar sus sueños.

Estas becas también permitirán a los beneficiados realizar intercambios en otras academias internacionales como parte de su desarrollo profesional, fortaleciendo los lazos entre naciones, y haciendo crecer el arte como la conexión más grande con la que contamos, algo que derriba idiomas y fronteras.

En exclusiva con EL INFORMADOR, estas cuatro talentosas mujeres compartieron su visión y la razón por la cual nace esta necesidad de apoyar a niños y jóvenes, sin otro propósito más que cumplan sus sueños, expandan su panorama y, con suerte, conozcan el mundo.

Un camino para realizarse en la vida

La maestra brasileña Carlla Bublitz, directora del FIDPOA, uno de los festivales internacionales de danza más importantes de Brasil, compartió cómo uno de los propósitos de estas becas es que los niños y los jóvenes beneficiados viajen para que se formen y desarrollen en otras academias del mundo, pues la danza es crecimiento.

“El mundo de la danza tiene necesidad de gente joven, y es necesario para estos jóvenes preguntarse qué pasa en otras partes del mundo. Es importante para la cultura, abrir su mentalidad. Nosotras buscamos ayudar a los jóvenes a hacer un intercambio de mentalidad, y estos intercambios van a ser muy útiles para la danza del futuro. Nos importa que la danza sea un camino de crecimiento para estos jóvenes, que ellos puedan acceder a su felicidad, que la danza ayude al equilibrio emocional. La idea es de ayudar”, comentó Carlla Bublitz.

Asimismo, declaró que de nada sirve el talento si este no se apoya, si no se le hace crecer: “El talento y el potencial deben de tener una oportunidad. Eso es lo más importante para el gran talento: si no tiene oportunidad, nada va a cambiar. La oportunidad es cambio, crecimiento, renovación. Eso es lo que buscamos”, aseguró.

Por su parte, Claudia Zaccari, prima ballerina del Teatro de la Ópera de Roma, y una eminencia en el mundo de la danza a nivel internacional, sabe que para muchos niños y jóvenes es complicado dedicarse o estudiar danza debido a sus circunstancias económicas, y más en un país como México. Es por eso que con estos apoyos buscan desarrollar el potencial de los nuevos talentos.

“El arte de la danza necesita dinero. Unas zapatillas cuestan dinero. El aula, los vestidos, todo tiene un costo. Y no todos tienen esta posibilidad. Es por eso que creamos una red de personas que puedan ayudar con becas. Esa es la gran oportunidad. Somos un grupo de personas que se mueve con estas creencias. Si necesitamos ayudar a un niño, vamos a darle la posibilidad para estudiar, para conocer otro país, que no se sienta que no tiene visibilidad. Es una cosa humana, cultural, y también política. Hay que pensar en el potencial de la persona. Si tiene potencial, vamos a ayudar”, indicó la maestra.

Un esfuerzo nacido del corazón

La iniciativa de estas cuatro mujeres es un esfuerzo privado que nace por completo de ellas, es una iniciativa personal, que nada tiene que ver con el gobierno y sus trámites interminables. No buscan otra cosa que lograr que niños y jóvenes cumplan sus sueños, que viajen, que crezcan y se conviertan en mejores personas por medio de la danza. “Es un esfuerzo privado”, comenta Carlla Bublitz. “Trabajamos de uno en uno, de persona en persona, y eso no da publicidad. Es un trabajo que no se ve, es un trabajo de mamá. La mamá todos los días limpia al niño, cepilla al niño, y nadie le aplaude. Hace tantas cosas que no se ven. Nuestro trabajo es más o menos así. Y nosotros sabemos que el trabajo de la mamá hace todo”.

La tapatía Doris Topete ha formado a incontables bailarines que hoy triunfan en todo el mundo. En su academia, tiene un porcentaje de 30% de niños de escasos recursos. No obstante, algunos de ellos, y gracias a su apoyo, están brillando internacionalmente como primeros bailarines. A diferencia de otras instituciones que resguardan y se vuelven recelosos de sus talentos, que los retienen y los estancan, Doris Topete busca que sus alumnos salgan, que conozcan el exterior, que expandan sus horizontes, logrando poner así el nombre de México en alto.

“Ahorita en el mundo los artistas mexicanos son conocidos. En el mundo se sabe de México y el mundo quiere mucho a México. ¿Por qué dar apoyo a un médico, a un abogado, y no a un artista? Un artista necesita abrirse al mundo. Hay que entender también que la cultura es lo único que trasciende. Jalisco es un Estado de artistas, ningún Estado ha dado tantos artistas. Músicos, bailarines, cantantes, todo. En el mundo se sabe de México”, indicó la maestra.

Una oportunidad para crecer

Las audiciones para buscar a niños y jóvenes talentos iniciaron el pasado 11 de marzo, y concluirán mañana jueves 13 de marzo, en la Academia de Doris Topete, ubicada en Francisco Zarco 2354-1, Ladrón de Guevara, en Guadalajara, y cuentan con la presencia de estas cuatro grandes maestras, eminencias de la danza a nivel internacional. El proceso de selección se divide en dos grupos, uno para danza clásica y otro para danza contemporánea, para niños y jóvenes; la convocatoria está abierta para todos los que asistan a la academia.

El monto de las becas, la duración y su aplicación dependerán de cada caso específico. Es decir, cada beneficiado viene de su propio contexto y realidad con sus necesidades particulares, por lo que los que resulten seleccionados recibirán un apoyo acorde a sus circunstancias. Así como la posibilidad de un intercambio internacional puede ser desde quince días hasta tres meses, ya sea en Europa, Brasil o cualquier otra academia del mundo, lo que es seguro es que esta será una oportunidad invaluable para desarrollarse profesionalmente en una iniciativa venida desde el corazón de estas cuatro mujeres. Así, los beneficiados no sólo se forman en danza, sino en cultura, en lenguaje y la vida misma, hacen conexiones internacionales, y crean nuevas oportunidades.

Para más información, consultar las redes sociales oficiales de la Academia de Doris Topete en Instagram, (@academiadedanzadoristopete) y de la Academia Sodanca (@sodanca.latinamerica).

