El 9 de agosto a partir de las 19:30 horas en la Galería Piso 5 de Zapopan, la artista Verónica Ximénez presenta al mundo su obra pictórica “Sincrónico”, donde promete transportar a los espectadores a un profundo viaje emocional a través de la abstracción del tiempo y también del paisaje.

Antes de abrir la puerta de toda muestra un creador se enfrenta a un emocionante proceso: El montaje. Es en ese instante cuando Verónica Ximénez compartió detalles en entrevista para EL INFORMADOR sobre el proceso de preparación y la importancia del trabajo técnico detrás de una exhibición, algo que en pocas ocasiones pueden compartir los artistas y ella revela con gusto.

“El montaje de exposiciones y afinar detalles es un trabajo sumamente importante. El trabajo técnico no tiene nada de glamouroso, son estas actividades cotidianas en las que más tiempo nos llevamos, además de toda la parte de la gestión cultural, que en este caso nos apoyan en la oficina. Al final hay que estar en todo y con todos”, comentó la creativa sin ocultar la satisfacción por darle forma a un proyecto que le permitió explorar nuevos rincones artísticos.

Analogía y aprendizaje

La obra de Ximénez no sólo plasma la representación visual del tiempo, sino que invita a una reflexión más profunda sobre la relación entre la percepción del entorno natural y la temporalidad.

Explica que a través de la exposición hace “una analogía entre el paisaje abstracto y el tiempo. No sé si es por la edad, pero de pronto me pongo a pensar en qué rápido pasa el tiempo. Cuando eres joven, piensas en lo que quieres ser de grande, y cuando llegas a grande, piensas en los tiempos que ya se fueron. La vida se va en un instante; es una reflexión entre el tiempo y el trabajo”.

A través de su paisaje abstracto, Ximénez juega con colores, formas y texturas para transmitir la interconexión entre la fugacidad del tiempo y la inmutabilidad de la naturaleza.

“Hago esta analogía, esta simbiosis del trabajo cotidiano, por eso el nombre de ‘Sincrónico’, porque además para que una exposición se dé se tienen que juntar las voluntades y espacios de muchas personas de los mismos espacios que en este caso Secretaría de Cultura y Cultura de Zapopan disponen, los mismos espacios también nos limitan a poder programar cosas para nosotros mismos durante los tiempos. Afortunadamente se dio este tiempo y este espacio para generar esta exposición”, comenta.

Verónica Ximénez juega con las texturas y transmite su interconexión con distintos elementos de la vida. CORTESÍA

El valor de una buena curaduría

Para esta exposición, Ximénez creó 20 piezas, aunque el número final podría cambiar tras la lectura museográfica junto al curador José Luis Malo. “Una vez que estemos en el espacio y hagamos esta lectura, el mismo espacio nos dirá cuántas piezas se exhibirán. Probablemente saquemos alguna que no dé la ambientación que el curador quiere”, expuso la creativa durante la charla.

Verónica Ximénez valora profundamente el trabajo del curador, quien puede ver aspectos y valores en la obra que el propio artista no detecta.

“Yo respeto mucho el trabajo del curador quien quiera que sea, en el lugar que sea. Me ha tocado que Arturo Camacho elija una pieza que yo como artista jamás escogería, sin embargo él decidió que esa pieza era muy icónica de mi trayectoria y la quiso exhibir. Eso se me hace muy interesante, porque probablemente le di un valor distinto al que le está dando al curador porque él también trae sus parámetros personales y del espacio en el que se va a exhibir la obra”.

Interés por la abstracción

La pasión por lo abstracto llevó a Ximénez a consolidar una relevante trayectoria dentro de la plástica. Gracias al intercambio Iberoamericano de Arte de México-España, ha realizado intercambios culturales con artistas de diversas partes del mundo y ha trabajado en conjunto con exposiciones bajo el colectivo CSIART.

Ximénez comenzó su carrera en el arte abstracto de manera accidental mientras radicaba en Monterrey.

“Me adentré a este mundo por unos encargos que me hizo una persona que se dedica al interiorismo en San Antonio, Texas. Sin ser mi expertise los hice y cuando comencé me salieron de forma muy natural, no tuve que pensar en una temática en específico y sin querer salió un amanecer espectacular”.

Agrega que “desde ese momento comencé a trabajar mucho la abstracción y al final me encantó, me enganché tanto que si ahora me piden que elabore una figura la hago, sin embargo ya no tengo ese expertise que tenía con anterioridad”.

En su vasta cantidad de obras destaca la gestualidad de sus líneas, del punto y del color en sí mismo; por lo general está basada en la naturaleza, los paisajes urbanos o naturales.

Entre las obras más destacadas de presume Ximénez en su trayectoria se pueden contar “Azogue” (Alianza Francesa, Guadalajara, 2013), el “Festival de las Artes” (Winnipeg, Manitoba, Canadá, 2016), “Atmosférico” (Ex Convento del Carmen, Guadalajara, 2019) y el “Encuentro Iberoamericano de Arte en México y España”, por mencionar algunas.

Su trabajo ha sido expuesto en más de 50 exposiciones colectivas en Europa, así como en Colombia; además de ciudades como Miami, Nueva York, Tennessee, Los Ángeles, Tokio y Corea.

“Sincrónico” de Verónica Ximénez abre puertas este 9 de agosto a las 19:30 horas en Galería Piso 5 (Prolongación Laureles 300, Zapopan).

La exposición ofrece una analogía entre el paisaje abstracto y el tiempo, explica su autora. CORTESÍA

