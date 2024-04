El arte contemporáneo en Jalisco tiene un gran desarrollo gracias a sus talentosos artistas consagrados y emergentes, pero para que su trabajo luzca, crezca y sea reconocido, requiere del esfuerzo de profesionales que entienden el universo de la escena cultural y artística en todas sus formas. Un ejemplo de ello es Mimí Mendoza, quien está a la cabeza de Mimí Mendoza Art Gallery, proyecto que comenzó hace 24 años en Guadalajara, así lo comparte en entrevista con EL INFORMADOR la directora de la galería.

“Empecé con el artista Sergio Hernández, estoy agradecida, pues sigo colaborando con él, es de Oaxaca y es un gran artista consolidado”. Durante siete años, acota, sólo trabajó con él.

La primera dirección donde desempeñó sus actividades fue en Providencia, luego llegó a la Colonia Americana; actualmente, Mimí Mendoza Art Gallery continúa en esta zona, pero ahora en la Torre Montmartre.

Recuerda que la galería comenzó a crecer tras escuchar el consejo de Sergio Hernández sobre incluir a más artistas para que el proyecto tuviera más movimiento y se transformara en una sede cultural donde se desarrollaran exposiciones, talleres y otras activaciones, y así ha sucedido. “Hicimos un consejo aquí en la galería donde nos llegan diferentes artistas. Me encantaría poder ayudar a todos, pero hacemos lo que se puede; vemos, por ejemplo, a los artistas emergentes que llevan un buen camino y que tengan una buena paleta, pero también que sigan estudiando para impulsarlos, pues los posicionamos y les catalogamos su obra”.

Mimí Mendoza también tiene en su catálogo a figuras de renombre a nivel local y nacional. “Ahora nos manejamos casi con 25 artistas”, entre ellos están Vicente Rojo, Leonora Carrington, Pedro Friedeberg, Alejandro Velasco, Rafael Coronel, Manuel Felguérez, José Luis Cuevas, Carmen Parra y Miguel Ángel Martín Del Campo, entre otros. Reitera Mimí que trabajar con Sergio le dio las tablas necesarias para poder emprender en el rubro del arte, conoció a fondo todos los procesos del artista.

El sentido social también es pieza clave de la galería. “Hacemos subastas donde podemos ayudar a la gente, además, estamos de la mano con el gobierno de Zapopan y el DIF que es en donde nos hemos manejado para el tema de las subastas con la presidenta del voluntariado, Martha Moragrega, con quien hemos hecho una excelente mancuerna, pues tienen un buenísimo equipo. Esta alianza se ha ido fortaleciendo cada vez más y más”.

Cabe señalar que en la galería también se hacen exposiciones individuales; así como subastas de arte.

Además, refiere que tienen varios puntos de venta como en Aerotron: “En Guadalajara Country Club hacemos cada mes una exposición de un artista diferente, de vez en cuando en el San Javier Club Privado (se hacen eventos)”, así como en el Centro Integral de Servicios Zapopan (CISZ), el cual tiene un espacio de galería. “También estamos muy de la mano con Comude Guadalajara con Albino Galván, quien me invitó a participar para hacer todas las medallas del año pasado”.

Xilografía, pieza de Sergio Hernández llamada “La Maja”. EL INFORMADOR/ A. Navarro

Trabajo en equipo

Mimí también reconoce la labor de sus colaboradores, como Luis Eduardo López, quien funge como museógrafo, curador y martillero, además de Amaury Zárate, quien es su asistente y brazo derecho. Sobre cómo ve el desarrollo de las galerías en el Estado, refiere Mimí que se está buscando hacer una unión de galerías, “para evitar que se meta mucha gente que no pertenece a ellas o que se ponen a vender obra devaluándola o sobrevaluándola, la intención es cuidar a todos los artistas que tenemos. Si hay una exposición, todos sabemos, la verdad es que estamos haciendo una colaboración muy padre entre todos, no hay envidias o competencias”. Sobre colaborar con FIRST GDL ART WKND, refiere Mimí que esperan participar el próximo año.

Para acudir a Mimí Mendoza Art Gallery es por cita, los horarios son de 10:00 de la mañana a las 17:00 horas. “A la gente que le interesa el arte o que quiere ver a un artista en especial, aquí lo atendemos, le damos todo el seguimiento, los servicios son, por ejemplo, la atención al cliente, le llevamos las obras a consignación, tenemos el servicio de museografía, asesoría de los artistas sobre lo que le conviene y lo que no, también tenemos el tema de diseño en hoteles”, entre otros servicios como valoración de obra y asesoramiento para subastas virtuales o presenciales.

Obra de Alejandro Velasco titulada “Dédalo y Nacraunte”. EL INFORMADOR/ A. Navarro

Se va de Paseo Escultórico

Mimí también es parte del consejo del Festival Cultural de Mayo (FCM), el cual está próximo a llevar a cabo su edición número 27, donde celebrarán los 200 años de la Novena Sinfonía de Beethoven. La galerista participará en el Paseo Escultórico con obra de dos de sus artistas, Alejandro Velasco y Sergio Hernández. El primero presenta las piezas: “Analizando el viaje”, “Cazadora de hadas 1” y “Cazadora de hadas 3”. Mientras que Hernández llegará con las obras: “Ángel”, “Niño Cangrejo” y “Niña Cangrejo”.

Gran experiencia

Mimí recuerda que siempre ha estado inmersa en el contexto comercial: “Me fascina la venta”. Estudió Administración de Empresas. Sus papás tuvieron tiendas de ropa y ella continúo con este negocio, ahora es su hermana es quien está a cargo. “Estuve mucho tiempo en el área de la moda y después comienzo a trabajar con Sergio Hernández, quien me dice que necesitaba a alguien que lo ayudara a vender”, mientras él sólo se dedicaba a crear. “Y yo me iba cada mes a Oaxaca a aprender, a conocerlo y es donde comienzo a conocer a artistas oaxaqueños y a meterme en todo este universo del arte”.

Recuerda que se fue a vivir a Francia dos años después y ahí fue donde continuó estudiando en talleres de arte: “Me iba a todos los museos a empaparme, a enseñarme a leer una pintura, iba a los talleres de fundiciones en Madrid y también a los de grabado”.

Además, subraya que continúa preparándose porque nunca se termina de aprender, desde cómo enmarcar un cuadro y los químicos que se requieren, por ejemplo, pues la actualización constante es primordial.

Entre los objetivos que se plantea Mimí está posicionar internacionalmente la galería y hacer exposiciones también de manera internacional así como llevar a sus artistas a otros mercados.

Obra de Israel Zepeda titulada “Penélope”; es óleo sobre tela. EL INFORMADOR/ A. Navarro

Próximos eventos

En junio tendrá una exposición Mimí Mendoza Art Gallery en la Galería Piso 5 del Centro Integral de Servicios Zapopan (CISZ), aún no está definido el artista. Además, en la galería se hará un taller con el artista Enrique Cataño, quien es grabador donde invitarán a un promedio de 10 a 15 artistas. Además, del 4 de junio al 15 de julio habrá una exposición con Eduardo y Ricardo Mejorada. Mimí también agradece a las firmas que se han sumado a su causa y trayectoria como Grupo Score y Arrenda+, entre muchas otras.

CT