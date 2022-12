Por medio de la Coordinación General de Construcción de Comunidad y su Dirección de Cultura, el gobierno municipal de Guadalajara preparó en el Museo Raúl Anguiano (MURA) la inauguración de la exposición “Los Rébora”, con obra de los artistas Ana Luisa, Roberto, Ballo y Cecilia Rébora; la apertura es hoy, en punto de las 19:00 horas.

La muestra reúne el trabajo de cuatro hermanos tapatíos poseedores de una larga trayectoria dentro del campo de las artes visuales; Ana Luisa Rébora presenta obras de diferentes técnicas y de reciente factura; por su parte, Roberto Rébora presenta piezas que reflejan sus inquietudes derivadas de su reciente estadía en Francia; así mismo, Ballo Rébora exhibirá tallas en madera de pequeño formato con personajes de la vida cotidiana; y Cecilia mostrará grabados, monotipias, dibujos e ilustraciones sobre universos y lugares fantásticos.

¿Cómo surgió todo?

En entrevista con EL INFORMADOR, Ana Luisa Rébora comparte que la invitación para presentar esta muestra llegó de la directora del MURA, María Fernanda Matos; “lo pensamos y ahora la vamos a inaugurar. Roberto viene de Francia con algo de obra; yo acabo de desmontar una exposición y tengo obra, mi hermana Cecilia tiene ilustraciones, y Ballo tiene esculturas, tallas en madera. Así fue cómo se dio”.

Relata la mayor de los hermanos, “me da muchísima alegría que por fin nos vamos a juntar todos, es algo que nunca pensamos en realidad, pues cada uno trabaja de forma muy independiente sus cosas. Originalmente nos tenían programados para el 24 de noviembre, pero por desgracia las obras en el MURA no las han terminado. Pero entre todos lo pensamos y nos ofrecieron otra fecha. Y ha sido una experiencia, porque he podido convivir de nuevo con tres artistas que, cada uno, me parece maravilloso en lo que hace”.

Placer, familia y trabajo

En palabras de Ana Luisa Rébora, “es una gran alegría exponer juntos; pero también representa un homenaje a la madre, pues sentimos que se nos hace mayor y quisiéramos consentirla con oficios que tenemos décadas de practicar… Muchos años de trabajo”.

Al preguntarle las conexiones entre el arte de los cuatro hermanos, la pintora destaca que “existen puntos de contacto… Creo que sí, algo lejano quizá, porque vivimos muchas experiencias juntos; hay algo en el color, que nos une mucho; también nos une una línea —lo veo con Cecilia y Roberto— pero con Ballo es complicado porque es talla de madera, sin embargo, al seguir el patrón de sus personajes, hay rasgos muy definidos, pinceladas. Tener algo similar entre nosotros, creo, significa que todos llevamos un pincel y la plática cotidiana que nos une (siempre el arte es un tema)”.

Ahora, ante la infrecuencia que representa ser una familia de cuatro hermanos artistas plásticos, Ana Luisa refiere que “no sé qué nos dieron de comer… Pero de niños compartíamos la mesa, nos daban muchos colores y dibujábamos todos; pero nunca hubo competencia ni rivalidad, todo ha sido compartir. Hemos sido hermanos de buena manera, nos apoyamos en todo, y es una práctica cotidiana entre nosotros. Somos afortunados de tener un oficio y una pasión, que no es de un momento sino de años”, concluye.

Obra de Ana Luisa Rébora titulada “Caja Sorpresa” (2022). CORTESÍA

Los Hermanos

Ana Luisa Rébora (Guadalajara, 1962)

Cuenta con una trayectoria artística de más de 40 años y más de 80 exposiciones individuales y colectivas expuestas en museos y galerías de México, República Dominicana, Argentina, Dinamarca, Alemania, España, Estados Unidos, Eslovenia y Noruega. Vivió en Noruega por más de veinte años, durante los cuales presentó diversas exposiciones individuales.

Roberto Rébora (Guadalajara, 1963)

Con una trayectoria de más de treinta y cinco años, se ha destacado por lo enérgico de sus trazos y la singularidad de sus propuestas. Desde 2021 radica en Tours (Francia), por una estancia de trabajo. Ha publicado libros sobre su pintura como “Inmaterial” (2011) y “Materia y discurso de fe/Matter and Discourse of Faith” (2016), entre otros. En 1995 fundó Taller Ditoria, que publica obras literarias manufacturadas, en preservación de la tradición de tipos móviles.

Ballo Rébora (Guadalajara, 1965)

Ha participado en el mundo de la plástica durante más de 35 años. Desde la adolescencia gustó de tallar figurillas en madera y ha logrado alcanzar una técnica depurada. Profesionalmente, se inició en el arte de la talla en madera con una serie de 135 piezas de figuras de animales y personajes ficticios, publicados en tres libros en Estados Unidos. Su obra forma parte de colecciones particulares en México y el extranjero, y ha expuesto en numerosas galerías privadas.

Cecilia Rébora (Guadalajara, 1973)

Desde hace más de dos décadas se dedica de forma profesional a la ilustración de libros infantiles y juveniles; tiene a la fecha alrededor de 50 publicaciones en editoriales como Fondo de Cultura Económica (FCE), El Naranjo, Penguin Random House, SM, Planeta, Callis (Brasil), Kalandraka (España) y Castillo-McMillan. Su trabajo ha sido seleccionado en varias ocasiones para catálogos dedicados a publicaciones infantiles y juveniles, editadas por CONACULTA, Sharjah Emiratos Árabes o Bratislava, entre otros. Ha impartido talleres de arte y creatividad en España, Colombia, Perú y México. También se dedica a la docencia.

El artista plástico, Ballo Rébora, presenta una serie de figuras talladas en madera policromada. CORTESÍA



Agéndalo

Exposición “Los Rébora”

Lugar: MURA (Mariano Otero 375, Col. Moderna).

MURA (Mariano Otero 375, Col. Moderna). Horario del periodo vacacional: Martes a sábado de 10:00 a 16:00 horas, cerrado domingos 25 de diciembre 2022 y 1 de enero de 2023.

Martes a sábado de 10:00 a 16:00 horas, cerrado domingos 25 de diciembre 2022 y 1 de enero de 2023. Duración de la exposición: Hasta el domingo 26 de febrero de 2023.

Hasta el domingo 26 de febrero de 2023. Horario de MURA 2023: Martes a sábado de 10:00 a 17:00 horas, domingo de 10:00 a 15:00 horas. Entrada gratuita.



