El próximo viernes 1 de marzo, a las 19:00 horas, en la Galería Piso 5 del Centro Integral de Servicios Zapopan (CISZ), la artista plástica Karla Betancourt inaugurará la exposición “El Deseo”, la cual es un preámbulo de la exhibición completa que tendrá en San Luis Potosí en noviembre del 2024 llamada “Los Consumidores”.

Para acudir a la presentación de “El Deseo”, la entrada es libre, además estará abierta al público hasta el 22 de marzo del presente año. Al respecto, EL INFORMADOR conversó con Betancourt para conocer a detalle sobre este proyecto que tiene en desarrollo.

“Esta es una exhibición de arte multidisciplinario, la cual se ejecuta como la premisa de una serie de obras de óleos de gran formato y obra gráfica, cuyo cuerpo de obra total se presentará en noviembre del 2024 en el Museo de Arte Contemporáneo de San Luis Potosí (MAC) bajo una exhibición completa que llevará por título ‘Los Consumidores’”. Recuerda que la invitación se la hizo Nadia Garza, directora del MAC.

“Se me invitó a exponer en muestra individual por seis meses en la totalidad del museo, por lo que a mí me interesó mucho, ya que éste es uno de los mejores museos a nivel nacional, donde además se da a la tarea de generar catálogos de sus exhibiciones, cosa que ya muy pocos hacen. Además, es un museo con muy buenas exposiciones. También, el director de Cultura de Zapopan, Christopher de Alba, me invitó a participar en Galería Piso 5 y acepté para mostrar las primeras obras de lo que se podrá ver en San Luis Potosí”.

En Zapopan se verán tres óleos de gran formato y cinco gráficas. Sobre la temática de “El Deseo”, Karla arrancó con la pregunta de qué fue primero, si el deseo o el hombre: “En esta exhibición puntualizo las preponderancias que las sociedades occidentalizadas hemos otorgado a la riqueza, el placer y al poder como vehículos hegemónicos de nuestra vida. Y de ninguna manera resulta extraño un título como ‘El Deseo’ ya que vivimos deseando de manera permanente, gracias a toda la maquinaria mediática que promueve el deseo y la ejecución del mismo a través del consumo”.

Expresa además, que le gusta pensar en el “deseo ignorante” desde la perspectiva budista, “como el catalizador del sufrimiento, ya que por ejemplo, en nuestra inmensa ignorancia humana, pensamos que al alcanzar los objetos de deseo que tanto anhelamos, nos vamos a sentir plenos o realizados, lo cual deriva en una idea absurda, ya que el mismo budismo nos aclara que las cosas que deseamos intrínsecamente no poseen el placer, ni la satisfacción o las garantías de felicidad que buscamos detonar dentro de nosotros, y tanto es así, que al lograr concretar un deseo, casi de manera inmediata nuestra mente salta hacia el pensamiento de qué es lo que sigue, cuál es la siguiente meta o móvil de placer que necesitamos conseguir”, así que la carrera nunca tiene fin y es constante la insatisfacción.

Así es que Karla Betancourt en este proyecto hace un análisis de la delgada relación que existe entre el deseo y el consumo y cómo deriva esto en la crisis económica, ecológica y emocional de la sociedad actual, esto lo plasma por ejemplo, en un par de zapatos de tacón rojos, “porque al poner estos objetos que tenemos tan idealizados de sexualidad, de poder, de economía y de deseo, pues la gente reacciona ante eso”.

Expresa que en este proyecto hace alusión con imágenes de cosas y objetos que las personas tienen entendidas como representaciones sociales de riqueza, poder y deseo.

Finalmente, Karla recuerda que este tipo de temáticas siempre han estado muy presentes en su trayectoria, pues cuando tuvo su exposición, con la que se dio conocer en el ojo público, “La condición de la belleza” en el 2021 en el MURA, “yo ya sabía cuáles serían las otras dos exposiciones que seguirían, ‘Hiper’ la cual se presentó en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco en 2023 y después seguiría ‘Los Consumidores’, la cual ahora se va a presentar en San Luis Potosí, y las tres tienen esta temática concatenada que siguen siendo mis cuatro ejes conceptuales: consumismo, hipersexualización, globalización e industria”.

Toma nota

Óleo y gráfica

Exposición: “El Deseo”.

“El Deseo”. Inauguración: Viernes 1 de marzo, a las 19:00 horas.

Viernes 1 de marzo, a las 19:00 horas. Sede: Galería Piso 5 del Centro Integral de Servicios Zapopan, en C. Prolongación Laureles 300, Tepeyac.

CT