Bajo el título de “Marea negra”, abrió sus puertas la tarde del jueves 2 de marzo en Mimí Mendoza Art Gallery (Torre Montmartre, Vidrio 2078, interior 16 B) la más reciente exposición del artista plástico Joao Rodríguez, donde busca crear una reflexión sobre la responsabilidad de habitar este planeta, mediante la referencia directa a la catástrofe del derrame de petróleo sobre el mar, mancha que acaba con la fauna, altera el paisaje y la vida.

La muestra es una selección de 16 piezas de mediano formato, entre pintura, gráfica y serigrafía, elaboradas durante los pasados dos años; y en estas obras se hace referencia a distintos ciclos o alteraciones del universo que nos hacen replantear el origen de la vida; asimismo, dice el artista, “con más de una década de conocer a Mimí, tenemos una relación de trabajo y hacía años que no teníamos un proyecto juntos y ahora unimos esfuerzos”.

Con más de dos años -señala Rodríguez- “trabajando dos colores: blanco y negro; aquí se conjugan de forma paralela dos proyectos, aunque toda es obra reciente. Esta serie surge a partir de la pandemia, y refleja también una reducción, economía de recursos pictóricos (blanco, negro, línea) y una sobriedad con la que se aborda el tema de la catástrofe, casi una forma de meditación”.

A esta búsqueda corresponde, explica el artista, “dar con un lenguaje -estético y conceptual- que hace coherente mi discurso; esto es, no incurrir en la sobreproducción sino producir de forma consciente. Además, en cuanto a mi lenguaje, lo he estado resolviendo a través de distintas técnicas que me gusta utilizar”.

Por otra parte, con dos semanas después de haber asumido el cargo de director del Museo Raúl Anguiano (MURA), Rodríguez comenta que se encuentra “contento con la invitación y, de entrada, significa la oportunidad de revisar la programación”.

Agrega que “en estos días he estado visitando estudios, revisando colecciones, así como trabajando conceptualmente en cosas que deseo hacer en el museo”.



CT