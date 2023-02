Bajo el nombre de “Se supone que el objeto sobre la cabeza del león es un templo”, ya se puede disfrutar en Sala Silenciosa de Casa Orozco —justo en el corazón de la ciudad—, una exposición colaborativa de dos artistas emblemáticos de Guadalajara, Jose Dávila (sin acento en su nombre de pila) y José Ignacio Solórzano (Jis), cuyo resultado describe el texto de sala como “resoluciones visuales” en las que el trazo que interviene “permanece entre la abstracción y la figuración”, y encuentra sentido en “una expresividad cruda”.

En ese sentido, con una amistad de años entre ambos artistas, “esto es como una celebración, y ya hemos tenido una que otra colaboración”, se alegra Jis de que “haya surgido la oportunidad de montar una exposición a dúo, pues resulta un motivo para festejar y, además, queda abierto el hilo para hacer más, ¿no?”.

Gusto por el trabajo

Jis, monero de larga trayectoria en los medios impresos y que ha dejado huella en el campo artístico, señala que “básicamente Jose llegó con una propuesta de hacer una serie de trabajos gráficos a partir de un tema que él ya ha utilizado en sus obras: usar láminas de libros de historia del arte y eliminar en ellos la imagen, dejando un texto enigmático; la idea es que podía ser divertido darme esos ‘pies’ de láminas y que yo trabajara con ellos”.

Así, ante esta serie de pliegos semi-intervenidos ya por Dávila, “comencé a trazar la imagen y siempre bajo el intento de estar en comunicación con el texto” y, después de todo, al realizarse la inauguración muy pocos sospecharon que se trataba de una colaboración; “lo que para mí fue genial, porque me gusta trabajar con series y el método propuesto por Jose me funcionó muy bien, y una parte se trabajó en blanco y negro y otra en color”.

La experimentación

Jis, quien suele por lo regular trabaja en solitario aunque también conoce bien la potente labor de colaborar con otros artistas, destaca que “por muchos años he colaborado con Trino, pero también con escritores” y, al final, “siento que la experimentación es un área que me gusta mucho; suelo checar el límite en el género que me muevo (caricatura o ilustración), y desde temprano me di cuenta de que me gustaba esta forma de trabajo, y muchas de mis obras dan cuenta de cómo me gusta estirar los límites de las convenciones”.

Ahora, un “evento mayor” en la trayectoria creativa de Jis, “la llegada de internet fue una especie de bomba atómica que no nos permite calcular bien hasta dónde ha llegado; para quienes trabajamos en diarios fue difícil ver cómo algunos medios cerraron o nos despidieron. Pero, asimismo, la red tiene cosas fabulosas como —por ejemplo— la interacción con el público”.

A pesar de lo anterior, Jis se declara casi ignorante acerca del uso posible para con las redes; “y en estas formas de interacción hallamos modos para dar con aristas y formatos directos; en definitiva, es algo genial de acuerdo con los procesos creativos”.

Líneas finas y al mismo tiempo un arte contestatario, parte esencial de la exposición. CORTESÍA/ Jackelyne Vargas

Un sitio muy especial

En relación con el sitio en el que exponen él y Jose Dávila, la figura de Orozco no deja de estar patente y, afirma Jis, “ahora que hablamos de esto, siempre he pensado en hacer algo que se relacione con él. Además, mantiene rasgos caricaturescos en su trabajo, muchas de sus formas gráficas tienen una expresividad de esa clase, creo que hemos abrevado muchos artistas en eso, seamos o no conscientes de ello”.

Y Orozco “sigue siendo un titán” en esta ciudad, explica el ilustrador, “y tengo ya una pieza (una foto que me tomé en el Museo Cabañas), sobre la que hice algunos dibujos, a manera de intervención sobre el hombre en llamas”; ahora, lo definitivo es que la Sala Silenciosa, como sitio de exhibición, “no es cualquier espacio”.



El dato

Exposición : “Se supone que el objeto sobre la cabeza del león es un templo”.

: “Se supone que el objeto sobre la cabeza del león es un templo”. Artistas : José Ignacio Solórzano (Jis) y Jose Dávila

: José Ignacio Solórzano (Jis) y Jose Dávila Sede : Sala Silenciosa de Casa Orozco (López Cotilla 814, col. Americana, Guadalajara)

: Sala Silenciosa de Casa Orozco (López Cotilla 814, col. Americana, Guadalajara) Visita: Debes agendar cita en el número de WhatsApp 33 2937 1404.

