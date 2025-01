Los franceses Alexandre y Mathieu Latscha, creadores de la galería PDP, han presentado su acervo pictórico en ciudades de todo el mundo, tales como París, Londres, Miami, Nueva York, y Los Ángeles. Ahora, por primera vez en su carrera, su galería llega a Guadalajara, en el marco del ART WKND GDL 2025, como el compromiso que tiene la ciudad para situarse en la escena artística internacional, como una metrópoli que hace, crea y promueve el arte local y del mundo.

En entrevista exclusiva con EL INFORMADOR, los hermanos Latscha dan a conocer la exposición “Hoja por hoja”, una muestra multidisciplinaria que conjuga pintura, dibujo, piedra y cerámica de distintos artistas europeos nunca antes presentados en México, con la cual se examinará el arte como patrimonio, en mira de la exploración de un territorio contemporáneo, el vínculo que une el sueño y el espacio, y la relación entre el ayer, el hoy, y el mañana.

A su vez, “Hoja por hoja” es un claro ejemplo del esfuerzo que realizan los promotores tapatíos —en este caso Emilia Hernández, de Souls Arts Productions— para mantener viva la escena artística en Guadalajara trayendo a la ciudad artistas internacionales, y de los retos que tienen que atravesar para conseguirlo, desde contratiempos aduanales y obstáculos burocráticos, sin otro propósito más que el de poner a nuestra ciudad en la vanguardia. Todo, dentro de un contexto tan relevante como el ART WKND GDL 2025.

La influencia mexicana en Alexandre y Mathieu Latscha

Los hermanos Latscha compartieron con esta casa editorial el entusiasmo de presentar su obra, por primera vez, en una de las ciudades más importantes de México como lo es Guadalajara, además en un lugar tan importante como lo es la Casa Taller José Clemente Orozco.

“Es una ciudad siempre abierta a la cultura internacional, una ciudad entre la tradición y la modernidad. Estamos muy felices de que sea aquí en Guadalajara, es un lugar esencial para iniciar. Tenemos una relación especial con México y la cultura latinoamericana”, afirmó Alexandre Latscha.

Por su parte, Mathieu Latscha opinó que “es difícil empezar en México si no comenzábamos en Guadalajara. Es quizá es uno de los centros culturales más importantes del país —si consideramos el mariachi—, pero siempre abierta al mundo”.

Tamayo y Rivera, fundamentales

Los franceses mostraron un gran conocimiento de los muralistas y pintores mexicanos, citando entre sus influencias más grandes a Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo, y el mismo José Clemente Orozco. No obstante, Alexandre y Mathieu Latscha mostraron especial agradecimiento a Tamayo y Rivera, porque “llevaron a los europeos del siglo XIX a mirar una cultura distinta a la suya. Tamayo hace un punto de encuentro importante. Rivera por otro lado, resume gran parte de la cultura de México en sus murales. Cuando un artista hace eso, construye un acervo de su época. Sólo así un artista puede tener un impacto y una influencia”.

Respecto a la situación en la que se encuentra la escena del arte contemporáneo, no sólo en México sino en el mundo, los hermanos Latscha opinaron que el arte es una necesidad humana, y que no siempre responde a clasificaciones o etiquetas.

“Más que artistas, nos consideramos aficionados del arte. Necesitamos el arte como cualquier otra expresión que hay. Pero también el arte respeta una ley: técnica. Hay que saber cómo hacerlo. No hay mundo contemporáneo o un mundo clásico del arte, simplemente hay un diálogo entre eras”.

“Hoja por hoja” estará disponible a partir de mañana y hasta el 2 de febrero del 2025, en la Casa Taller José Clemente Orozco, durante este festival de arte que es el ART WKND GDL 2025.

Traer una galería internacional a Guadalajara

La tapatía Emilia Hernández, de Soul Arts Productions, la responsable de traer “Hoja por hoja” a Guadalajara, compartió a esta casa editorial el entusiasmo que representa para su carrera presentar por primera vez una muestra de arte internacional en la ciudad, y del área de oportunidad en la cual debe trabajarse para que las autoridades faciliten la promoción del arte en la Perla Tapatía.

“Me siento orgullosa de ser parte de este proyecto de ART WKND GDL y presentar una galería internacional en Guadalajara. Ha sido bastante complejo de aterrizar. Hay detrás de esto muchísimo trabajo en temas de aduanas, traer las obras desde Europa a acá, temas que sería importante cuidar, y dar herramientas a las galerías para que este tipo de festivales se consoliden y puedan tener continuidad y crecimiento sin tantos obstáculos. Es también un esfuerzo de materializar el sueño y esta idea para que la comunidad de artistas y creadores aquí en Jalisco tengan resiliencia de seguir haciendo cosas.

Traer “Hoja por hoja” a Guadalajara, más que un compromiso con el arte, fue también un acto de dedicación y amor. En primera instancia la solución más sencilla habría sido llevar la galería a la Ciudad de México sin mayores complicaciones, pero tanto los hermanos Latscha como la casa promotora se echaron encima la tarea dispendiosa de traerla hasta nuestra ciudad, en un contexto tan relevante como el ART WKND GDL, con todas las complicaciones logísticas, aduanales y burocráticas que eso conllevó.

Al respecto, los artistas se encuentran satisfechos, y consideran que la escena local se encuentra en buen sendero con mira hacia el futuro.

“La escena artística en Guadalajara está creciendo, va por buen camino y se está consolidando, hay galerías muy importantes en la ciudad. Hay necesidades, pero se empieza por algo”, considera Emilia Hernández.

“Hoja por hoja” trae a Guadalajara la muestra de cuatro artistas europeos, Virginia Bersabé, Adele Renault, Fred Battle “Zoer” y Adrien Ladmiral “Jaw”, procedentes de Bélgica, Francia y España -quienes por primera vez en su vida presentan su arte en México-, que a través pinturas sobre lienzo, piedras, dibujos, darán “un entendido de su identidad”, según los hermanos Latscha.

“Hoja por hoja” trae a Guadalajara la muestra de cuatro artistas europeos. EL INFORMADOR/ H. Figueroa

Más galerías que participan en ART WKND GDL 2025

•Tiro al Blanco: Se alista para inaugurar tres exposiciones: una muestra individual de Isa Carrillo, otra de Garth Evans y “Lo que no es normal es ventaja”.

Inauguración: Sábado 1 de febrero, 12:00 horas. Juan Álvarez 833, Colonia Sagrada Familia.

•Museo de las Artes de Zapopan: Se presenta una exposición para todos los amantes del diseño: “Mueble Arquitectónico II”, un proyecto de Joselo Maderista.

Inauguración: Sábado 1 de febrero, 12:00 horas. Prolongación 20 de noviembre 166, Centro Histórico, Zapopan. Consulta horarios en el sitio: maz.zapopan.gob.mx.

•House of Gaga: Presenta “Go Straight to What You Fear” de la artista Emily Sundblad.

Inauguración: hoy, 18:00 horas. Visitas: Viernes 31 de enero, de 11:00 a 18:00 horas y Sábado 1 de febrero, de 11:00 a 15:00 horas. Está en Ignacio Ramírez 526, Santa Teresita. houseofgaga.com.

•Plataforma: En su primer nivel presenta a María Sosa con la muestra “Di tu nombre tres veces”, curada por Agustín Pérez Rubio. En el segundo nivel, se exhiben las obras de Pae White y Jorge Pardo, producidas en Cerámica Suro. El tercer nivel está enfocado en residencias para artistas emergentes.

Visita: Domingo 2 de febrero, de 9:00 a 17:00 horas. En Avenida Ignacio L. Vallarta 1246, colonia Americana. @plataformagdl

•Travesía Cuatro: Presenta “Life on Mars”, una muestra individual de Romeo Gómez López; así como la exhibición “Pintura Pintura Pintura” de Mariela Scafati.

Inauguración: Sábado 1 de febrero, de 11:00 a 15:00 horas. Avenida de la Paz 2207, Colonia Americana. travesiacuatro.com.

•Sala Silenciosa: El recinto albergará “Un jardín para Orozco”, obra de Rocío Sáenz. Manuel López Cotilla 814, Colonia Americana (Casa Orozco). Consulta horarios en el sitio salasilenciosa.com.

•Casa Cristo: Presenta la exposición “Reflejos de Zhon: Guadalajara en Edificios e Imágenes”.

Pedro Moreno 1612, Colonia Americana. Inauguración 1 de febrero, 13:00 horas. caej.mx/casa-cristo.

•Librería Carlos Fuentes Galería: Presenta la exposición “La hoja en blanco: el acertijo con el que todos nos relacionamos”, del monero Jis.

Periférico Norte 1695, Colonia Parque Industrial Belenes. Consulta horarios en libreriacarlosfuentes.mx.

•Galería Colapso: “Mapeo del viento” es una muestra realizada por Galería Quetzalli (Oaxaca) y Colapso Art project (Guadalajara).

Inauguración: hoy, de 19:00 a 22:00 horas. Visita: Viernes 31 de enero, de 11:00 a 22:00 horas (con previa cita) y Sábado 01 de febrero 11:00 a 15:00 horas. Calle Santa Laura 332, Colonia Santa Margarita, Zapopan. @colapso_art.

•Museo del Periodismo y las Artes Gráficas: El artista tapatío César Castillo presenta “Dragón de offset”, en la cual muestra la relación entre las artes marciales y las artes gráficas. Paseo Alcalde 225, Colonia Centro. Inauguración 1 de febrero 17:00 horas. @mupag_gdl

Visita de estudios

•Adrián Guerrero: El artista abrirá las puertas de su estudio para explorar su proceso de creación.

Santa Laura 332, Colonia Santa Margarita, Zapopan. 1 de febrero, de 11:00 a 15:00 horas. adrianguerrero.com.

•Estudio Karian Amaya: Una de las artistas locales más relevantes del momento muestra su obra y procesos creativos.

La inauguración es el 2 de febrero, de 11:00 a 16:00 horas. Av. Inglaterra 280b, Colonia Moderna. karianamaya.com.

•Jorge Méndez Blake: El artista abrirá las puertas de su estudio el sábado 1 de febrero, de 12:00 a 14:00 horas. Calle 5, número 1023, Colonia Industrial.

•Pereda & Abúndez: Alejandro Almanza Pereda y Octavio Abúndez abrirán sus estudios para visitas exclusivas.

Calle Ghilardi 297, Villaseñor. 1 de febrero, de 11:00 a 13:00 hrs. @alejandroalmanzapereda y @octavioabundez.

Actividades para disfrutar en la metrópoli

•Intervención del Parque El Refugio: El artista Guillermo Celis, El Telar A.C. y Sarape Social colaboran en una intervención que integra arte urbano a los espacios que habita la comunidad para transformarlos en lugares inclusivos e inspiradores.

Calzada del Federalismo Norte. 1 de febrero de 12:00 a 16:00 horas. Y el 2 de febrero de 12:00 a 14:00 horas.

•Catedral de Guadalajara: El arte oficial de ART WKND GDL 2025, realizado por el artista tapatío Ricardo Luévanos, será proyectado en un video mapping sobre el recinto .

Plaza Guadalajara, desde hoy y hasta el 2 de febrero, desde las 19:00 horas.

•Parque José Clemente Orozco: “Cohetex del Futuro”, una instalación sensorial de Marilá Dardot donde se abordará temáticas como el cambio climático. Sábado 1 de febrero, a las 13:30 horas.

•Galería Capilla de Santa Paula: Ubicada dentro del Panteón de Belén, presentará la exposición “None of this Ever Ended”, de Diego Ascencio.

Inauguración: 31 de enero, a las 19:00 horas.

