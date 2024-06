A setenta y cinco años de la aparición de la primera edición de la novela “1984”, de George Orwell, el artista Sergio Araht Ortiz Rosales presenta una reinterpretación visual de esta obra, cargada de actualidad, con la exposición “George Orwell: regreso a 1984”, en la que los textos de la novela son los protagonistas centrales y la cual será inaugurada el próximo 7 de junio, a las 19:00 horas, en la Librería Carlos Fuentes, que celebra también seis años desde su apertura.

La muestra, que en su apertura contará con una ambientación sonora a cargo de DJ Dra. Ma, presenta 40 piezas que tienen su origen en las propias páginas de la novela de Orwell, las cuales fueron intervenidas con capas y capas de tinta roja y negra, hasta lograr nuevas piezas basadas en el género de poesía opaca, con el texto como protagonista pero con un alto contenido visual, estético y poético.

Sobre la muestra el artista plástico comentó: “Elegí hacer esto con pluma roja y pluma negra, porque son colores que representan mucho a los gobiernos totalitarios, pero representan también a la resistencia, entonces además encontré en ellos un juego de poder”.

“George Orwell: regreso a 1984”, parte de las lecturas y relecturas de cada página a intervenir, en las que Sergio Araht se encuentra con las palabras que tienen una resonancia, una afinidad: “Son esas palabras las que me sugieren ciertas imágenes para reforzar una idea, sea de la novela o sobre una nueva connotación. Cada pieza me lleva de acuerdo a lo que logro conectar con las palabras y con las imágenes para representarlas, fortalecerlas o incluso añadir, en algunas piezas, lo que a mí me hubiera gustado que dijeran los personajes de Orwell”, agregó.

En este trabajo hay tres cosas muy claras, aseguró Araht, la forma, el espacio y la palabra; en algunas piezas el espectador verá lo que sugería el texto, en algunas otras encontrarán los recursos gráficos que complementan la obra y la convierten en poesía visual o poesía opaca, pero hay un equilibro, en algunas va ganando la imagen, en otras cobran más fuerza las palabras y en muchas de estas se encontrarán más referencias más sutiles, textos invertidos, palabras no del todo cubiertas y detalles que escapan de la composición a primera vista, pero que están ahí reforzando el mensaje de cada pieza.

Al igual que la novela, la exposición delinea un evidente contenido político y social, cabe recordar que “1984” presenta un futuro con un gobierno totalitario que controla la vida de los ciudadanos; sin embargo, Sergio Araht buscó que la exposición vaya más allá: “Creo que más que una función política, social o estética, el arte te acerca a otras formas de ver la vida, de plantearte preguntas, de visualizar situaciones, me gustaría que se disfruten las piezas estéticamente y que sirvan como un detonante para cuestionar, de esta temática o cualquier otra, o bien acercar a Orwell, me gustaría si fueran un motivante para quien no conoce su obra”.

El resto de la exposición, la conforman 14 piezas en art print de mediano formato, en las que Sergio Araht Ortiz juega con las imágenes, los carteles de los ministerio y otros elementos cargados de humor negro, como reflejo irónico de la actualidad, ya que desde su perspectiva a 75 años de la aparición de “1984”, su argumento está más que vigente: “En la novela son las telepantallas las que estaban monitoreando y vigilando a la sociedad, hoy sucede lo mismo con un celular, con los algoritmos, las redes sociales, etc., muchos elementos cotidianos están ahí, en la novela”.

Cabe señalar que la exposición forma parte del programa de aniversario “6 Años de Libros” de la Librería Carlos Fuentes y estará en su galería desde el 7 de junio y hasta el 22 de septiembre de 2024, en Periférico Norte 1695, Col. Belenes.

Detalles del artista

Sergio Araht Ortiz Rosales es un diseñador gráfico y un gestor cultural que ha incursionado en las artes visuales desde el grabado, el arte objeto, la fotografía, la pintura y la poesía visual. Cuenta con exposiciones individuales y colectivas en distintas ciudades de México, así como en Cuba, Argentina, Uruguay, Brasil, Italia, Holanda, España, Malasia y Estados Unidos.

Su obra se caracteriza por su perspectiva de compromiso y crítica social, mostrando un especial interés por la vulnerabilidad humana, la exploración intrasubjetiva y la experimentación como motor creativo.

El artista plástico también es diseñador gráfico y gestor cultural. CORTESÍA

LCF: un espacio para todos

Las actividades que se realizan en la LCF buscan construir comunidades “con base en las actividades que tenemos: divulgación de ciencia, literatura, filosofía y pensamiento; género y feminismo; inclusión y diversidad, y arte. Son todas gratuitas y sólo pedimos que haya previo registro”, refirió Verónica Mendoza.

El recinto, ubicado en la planta baja de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco (BPEJ) “Juan José Arreola”, cuenta con un gran árbol que proyecta imágenes digitales, salones en una planta baja y planta alta, una galería abierta, área de co-working, cafetería y una zona de juego.

El año pasado la LCF realizó 715 eventos, con 30 mil personas, y con la presencia de autores estelares. CORTESÍA

Vive “6 Años de Libros”

La Librería Carlos Fuentes (LCF), ubicada en el Centro Cultural Universitario (CCU), está festejando seis años de vida y para celebrar presenta una serie de actividades gratuitas y comunitarias permanentes, a la par de ofertar 70 mil libros.

Esta librería es la más grande de México, pero su vocación trasciende a la venta de libros, puesto que se constituye como un gran centro con una programación de actividades comunitarias que parecen inagotables y que van desde cuentacuentos, presentaciones de libros, muestra de arte, e incluso yoga; todo de carácter gratuito.

Para celebrar sus seis años de servicio desde el CCU, realizará una serie de actividades del 6 al 9 de junio dentro del programa titulado Vive “6 Años de Libros”:

Jueves 6: Encuentro de cafés filosóficos, con la presencia de un invitado sorpresa.

"Explorando libros", con Eduardo Antonio Parra; un "Cantinero científico", con Diego Golombek y Juan Nepote; y la inauguración de la muestra "George Orwell: regreso a 1984", una exposición de Sergio Araht.

“Explorando libros”, con Eduardo Antonio Parra; un “Cantinero científico”, con Diego Golombek y Juan Nepote; y la inauguración de la muestra “George Orwell: regreso a 1984”, una exposición de Sergio Araht. Sábado 8: “Verso y reverso”, con Tedi López Mills; El encuentro “De cerca con” y un Taller infantil, con Anita Mejía.

“Verso y reverso”, con Tedi López Mills; El encuentro “De cerca con” y un Taller infantil, con Anita Mejía. Domingo 9: Actividades a confirmarse.

Sobre el recinto, Verónica Mendoza, Directora de la LCF, señaló: “Tenemos la vocación de compartir el conocimiento y la cultura, y más allá de eso también sembrar nuestra semilla para tener un impacto en la comunidad, en los jóvenes”.

Agregó que en seis años el recinto ha trabajado con las comunidades de manera muy orgánica, que hoy se ve como distintas comunidades: “Es un espacio para la reflexión y compartir. Actualmente, tenemos 70 mil títulos en exhibición. Somos la librería más grande de México en este momento, en cuanto a volumen, espacio y actividad cultural”.

Añadió que existen alrededor de 120 áreas temáticas, entre las que figuran: narrativa, ciencias sociales, infantil y juvenil; desarrollo humano, ciencias puras aplicadas, etcétera. Cuentan con 48 mil títulos electrónicos, así como 27 mil títulos de impresión bajo demanda, un catálogo que está en línea y que tardan en llegar de siete a diez días.

En la LCF los asistentes tienen la oportunidad de interactuar con los escritores que presentan sus libros. CORTESÍA

