Las curadoras Ana Elena Mallet y Pilar Obeso proponen reconstruir la historia del diseño desde una perspectiva de género con la exposición “Diseño en femenino. México 1940-2022”, que mañana se inaugura en el Museo Franz Mayer, en la Ciudad de México.

Esta exposición comenzó con una pregunta que surgió al ver los libros de historia “¿Y las mujeres que hicieron diseño, dónde estaban?” El conjunto de 110 diseñadoras y 335 piezas —que consta de joyas, muebles, cerámica, diseño de aromas, ropa, diseño editorial, diseño gráfico, animación, entre otras técnicas y áreas— es una pequeña muestra de lo que hicieron y están haciendo las mujeres diseñadoras en el país, señala Obeso.

Annette Nancarrow, Bárbara Sánchez-Kane, Bi Yuu, Clara Porset, Edith Medina, Frida Escobedo, María Conejo, Maricris Herrera, Pixie Hopkin, Rodete Studio y Ximena Pérez Grobet son algunas de las creativas que participan en la muestra.

Piezas de Fomento Cultural Banamex y de la colección de Ruth Lechuga —que alberga el Franz Mayer— también serán exhibidas.

La exposición reúne además obras de mujeres artesanas, a quienes las curadoras también otorgan el título de diseñadoras. “Así como en el diseño y el arte ya no se hace distinción, no encuentro por qué hacer en países, especialmente como el nuestro, esta distinción con la artesanía. Creo que ha habido una serie de racismos y clasismos que dejaron afuera a una serie de trabajos, que no sabíamos cómo incluir y que instrumentalmente se dejaron afuera para no darles voz”, asegura Mallet.

Las curadoras cuentan que hay interés de museos en el extranjero por la exposición. Y al respecto señalan una paradoja: mientras museos fuera del país han adquirido obra de diseñadoras mexicanas, en México “estamos haciendo una labor titánica para que por lo menos las exhiban”.

“No es que no haya para adquirir diseño, sino que no hay para adquirir nada, desde hace varios sexenios no hay un programa integral para adquirir obra. Hemos ganado espacios para el diseño y esta muestra es una prueba, nos falta muchísimo. No sé si estemos listos para un museo de diseño”, declara Mallet, quien señala que el diseño es una disciplina “bastante nueva” y que apenas se está construyendo la cultura del diseño y sus audiencias.

“Sí creo que no se ha construido esa estructura, un museo de diseño”, tanto a nivel privado como público, agrega Obeso.

Charlas, visitas guiadas y talleres, así como la presentación de un catálogo, complementarán la muestra, que concluye el 16 de abril.

