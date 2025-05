El Festival Cultural de Mayo, que en su edición 28 tiene a Canadá como país invitado de honor, no solo traerá a Guadalajara grandes espectáculos, actividades y exponentes originarios de ese país norteamericano, sino que también presentará lo mejor de nuestra tierra a través de destacados artistas que, desde distintos tiempos y espacios, han mantenido viva la escena de las artes plásticas en nuestra Entidad.

Es por ello que la exposición “La plástica de Jalisco celebra a Canadá”, que forma parte de las actividades del Festival, y que podrá disfrutarse al interior del Ex Convento del Carmen, es un evento único en su tipo.

La muestra reunirá el trabajo de tres generaciones de artistas plásticos tapatíos, algunos ya consolidados, otros de renombre y también de aquellos que poco a poco están abriéndose camino en los senderos del arte. Tres generaciones, tiempos y maneras de entender las artes plásticas en un encuentro histórico que le mostrará a Canadá la manera en que se ha hecho arte en nuestro Estado.

Una mirada al presente

“La exposición es el resultado de un esfuerzo por reconocer el presente de la plástica en nuestra ciudad, en Jalisco en general”, comparte Verónica López, curadora de “La plástica de Jalisco celebra a Canadá”, en entrevista con EL INFORMADOR.

“Gracias al Festival Cultural de Mayo, que buscaba de algún modo mostrar al invitado de honor de esta edición, que es Canadá, qué es lo que está pasando en este rubro en particular como una plataforma que puede ser vista al exterior de la plástica jalisciense”, apunta.

Fue idea de Verónica López reunir tres generaciones de artistas jaliscienses para dar una perspectiva amplia de las artes plásticas en la Entidad.

Se podrá disfrutar del trabajo de creativos ya consolidados que han generado su propio lenguaje, otros que decidieron romper con ese lenguaje, apropiárselo, continuarlo o llevarlo por senderos distintos o generar contrastes; artistas más contemporáneos que están generando caminos mucho más diversos en la plástica de Jalisco, y aquellos jóvenes que tienen una formación más ecléctica, que exploran la gráfica, el street-art, que se adueñan de lo clásico, y retratan las realidades de nuestros tiempos.

“Se trata de una exposición colectiva, yo le propuse al Festival —y afortunadamente fue aceptado— reunir a tres generaciones diferentes de artistas”, explica la curadora sobre cómo nació “La plástica de Jalisco celebra a Canadá”.

“Poner en convivencia a creadores sumamente productivos, todos ellos en movimiento en espacios públicos y privados, no solo de Guadalajara y del Estado, sino del país entero, y no pocos de ellos, sino muchos, también a nivel internacional. Convoqué a los artistas —que para fortuna de todos son demasiados—, los que hoy por hoy producen en Jalisco, con la intención de generar una especie de portafolio abierto”.

Es de esa manera que “tenemos a generaciones ya muy consolidadas, generaciones que han pasado la prueba del tiempo, y que han generado su propio lenguaje”.

Consolidados y emergentes se ven cara a cara

“La plástica de Jalisco celebra a Canadá”, contará con las obras de artistas plásticos jaliscienses de distintas escuelas y ténicas, entre los que se incluyen Ismael Vargas, Carmen Alarcón, Luis Balsoto, Tony Guerra, Benito Zamora, Ana Lisa Rébora, Juan Carlos Macías, Víctor Hugo Pérez, Sergio Garbal, Conchita Rivera, Enrique Oroz, Carlos Cortés, Dan Otellano, Elvira Castellón, Manuel Ruelas, Carla Betancourt, Juan Barragán y Juan Salmón, por mencionar algunos.

Verónica López invitó al público a no perderse de esta ocasión tan especial, pues no es recurrente que en un mismo espacio convivan las obras de tres generaciones tan distintas, de tres tiempos y maneras de entender el arte, de tres épocas que, en su conjunto, dan una perspectiva enriquecedora del trabajo de la plástica en nuestro Estado.

“Yo les invito a que visiten la muestra porque esto es una partecita del presente de la plástica en Guadalajara, en Jalisco. Me siento muy orgullosa de la generosidad con la que todos los participantes recibieron esta invitación y que hoy por hoy convivan. Esto no suele pasar. Es decir, reunir a generaciones tan diversas y disímbolas no es algo que ocurra con frecuencia, además dentro de las puertas de un recinto tan importante para nosotros como es el Ex Convento del Carmen”, finalizó, con entusiasmo, la curadora.

Desde gráfica hasta street-art, se retratan las realidades de nuestros tiempos. EL INFORMADOR/ H. Figueroa

Una cita imperdible

“La plástica de Jalisco celebra a Canadá” estará expuesta en el Ex Convento del Carmen hasta el 6 de julio, en una muestra completamente gratuita, en la que el público podrá conocer de primera mano la gran cantidad de artistas que ha dado nuestro Estado, y de la variedad de miradas, perspectivas, entendimientos y maneras de hacer arte que a lo largo de tres generaciones de creadores han desarrollado interesantes propuestas de la plástica en la Entidad.

