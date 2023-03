Mañana sábado 25 de marzo a las 13:00 horas, el Museo Cabañas presentará la exposición “Entrevista”, del artista mexicano Yishai Jusidman, una muestra compuesta por su reciente e inédita serie pictórica del mismo nombre, conformada por piezas al óleo, acrílico y lápiz de color en las que el artista pone en diálogo una serie de autorretratos hiperrealistas con pinturas abstracto geométricas, en una dinámica que cuestiona el rol del espectador en la determinación del significado en las obras.

En entrevista con EL INFORMADOR, el artista —quien no había exhibido su trabajo en Guadalajara desde 1997— establece que esta muestra corresponde a “la serie más reciente que he realizado; la anterior es ‘Azul de Prusia’, que se expuso en el MUAC de la Ciudad de México en 2017, y ‘Entrevista’ la produje inmediatamente después de esa y corresponde más o menos a cuatro años de trabajo; un total de 28 piezas”.

Fidelidad y realismo

Así, Jusidman refiere que se concentra en una serie “hasta que siento que ya quedó, que las preguntas que quise formular ya están, articuladas en el cuadro”; ahora, se trata de un grupo de pinturas, retratos figurativos y “las pinturas abstractas, que son una deriva que representa a las piezas figurativas (cada una tiene su pareja abstracta) y se vinculan a través del color; las figuras se resuelven en zonas de color y cada zona representa el promedio de esa zona en el retrato figurativo”.

En estos términos, indica el artista, “la pintura abstracta termina siendo una representación fiel de su contraparte figurativa, pero reducida a cuatro pixeles —por llamarlos de algún modo— que, no hay que olvidar, son una representación fiel de la zona de color en el cuadro figurativo. Así, es como poner en entredicho lo que representa hacer algo realista”.

De este modo, explica el también crítico, “aquí las pinturas figurativas parten de una fotografía como base, están prácticamente calcados; la pintura es lo que da sentido al cuadro, pero en las abstractas ocurre también esta relación entre el color y lo representado (que es ya otra cosa, distinta al retrato figurativo). Decir que las piezas abstractas son realistas es exagerar, pero son fidedignas, fieles”.

Acceso a las preguntas

En palabras de Jusidman, la cuestión es preguntarse: “¿Dónde está el realismo? ¿Está en la percepción del espectador o en la relación entre lo representado y su representación? ¿O es un juego entre los tres? Se trata de preguntas, en cierto sentido, filosóficas; pero todos podemos tener acceso a ellas”.

La idea, sostiene el artista, “es que la exposición provoque una reacción en el público a partir de su experiencia de la obra; además de ciertos cuestionamientos a los cuales dará respuesta cada uno, según decida. No pretendo responder al espectador esas preguntas, más bien soy quien pone las preguntas y el espectador las contesta”.

A partir de la experiencia

Esta dinámica, detalla Jusidman, “se da a partir de la experiencia, no a partir de lo que está escrito en el texto de sala o lo que la obra simboliza o determinada alegoría. No. Es a partir de la propia experiencia del espectador que participa, vivamente, dentro de la sala. Al pasar de lo figurativo a lo abstracto, algo sucede con la percepción”.

Asimismo, aunque se trata de obras de distintos formatos, complementa el artista, “la escala es la misma; en general es así, una escala cercana a la real (pero más pequeña). Los temas de esta muestra los he tratado en mi trabajo anteriormente, de otras maneras. Ahora, al hacer obra cercana al retrato, normalmente, la pregunta para determinar su eficacia es el reflejo del estado emocional del retratado, cómo captura el artista lo que piensa o siente. Lo interesante para mí, al involucrarse uno como espectador con la pintura es qué traemos, al participar en el evento de mirar una obra de arte. Lo que me interesa es provocar una experiencia que sólo puede ser vivida frente a la obra”.

Sobre el artista

Yishai Jusidman (Ciudad de México, 1963). Artista visual, crítico y teórico del arte contemporáneo. Actualmente vive y trabaja en Los Ángeles, California. Estudió en la Universidad de Nueva York; en el New York Studio School of Drawing, Painting and Sculpture; en el California Institute of the Arts, y en el Art Center College of Design, Pasadena. Ha exhibido su trabajo en museos de Bélgica, España y Estados Unidos, así como en Monterrey, la Ciudad de México y Guadalajara.

Toma nota

Exposición “Entrevista”

Artista: Yishai Jusidman.

Yishai Jusidman. Sede: Salas 9-12 del Circuito Sur/ Museo Cabañas (calle Cabañas 8, Plaza Tapatía, Las Fresas, Guadalajara).

Salas 9-12 del Circuito Sur/ Museo Cabañas (calle Cabañas 8, Plaza Tapatía, Las Fresas, Guadalajara). Inauguración: Hoy a las 13:00 horas.

Hoy a las 13:00 horas. Clausura: 23 de julio 2023.

23 de julio 2023. Horario: Martes a domingo de 10:00 a 17:00 horas.

Martes a domingo de 10:00 a 17:00 horas. Costo: 80 pesos entrada general. Aplican descuentos en taquilla del museo.



CT