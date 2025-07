Blanca Athié gana el Premio Nacional de Cuento Agustín Yáñez 2025

La escritora Blanca Elena Rivera del Río, conocida en el ámbito literario como Blanca Athié, fue galardonada con el Premio Nacional de Cuento Agustín Yáñez 2025 por su libro Elena, Lucia, Anaïs, una obra que conjuga documentación histórica, narrativa íntima y exploración femenina en el entorno de Puerto Vallarta. La autora firmó el manuscrito con el seudónimo “Flannery O’Connor, la loba”.

El jurado del certamen —conformado por Liliana Pedroza, Rosina Conde y Jaime Olveda Legaspi— reconoció en su fallo que la obra "rebasa los límites del cuento clásico con mirada contemporánea", al proponer una aproximación literaria a tres figuras clave del siglo XX: Elena Garro, Anaïs Nin y Lucia Berlin.

"Estoy muy contenta. Siempre es muy gratificante ser valoradas, reconocidas, y como mujer también que soy, pues ganar un espacio más en las letras", expresó Blanca Athié al ser entrevistada por EL INFORMADOR.

Originaria de Acapulco, Guerrero, Athié recibirá un estímulo económico de 150 mil pesos, así como transporte y hospedaje para la ceremonia de premiación en Guadalajara. Su libro fue seleccionado entre más de un centenar de manuscritos inéditos de entre 60 y 120 cuartillas, entregados antes del cierre de la convocatoria el 21 de abril.

La noticia del premio le fue comunicada personalmente por Ruth Escamilla Monroy, jefa del área de Lengua y Literatura de la Secretaría de Cultura de Jalisco. "Fue en la mañana del viernes 4. Me habló Ruth para darme esta hermosa noticia", relató.

El jurado no solo elogió la estructura y frescura narrativa del libro, sino también la reconstrucción de época, el tratamiento del paisaje y la profundidad emocional de los personajes. La propia autora reconoció que el prestigio y sensibilidad de los lectores que la eligieron hacen aún más valiosa la distinción:

"Me siento muy feliz por el gran jurado que me tocó. Están dos escritoras que admiro mucho, entre ellas Rosina Conde, que es una bajacaliforniana muy reconocida. Tener esas lectoras y ese lector es un honor. Además, Liliana Pedroza es una gran conocedora del cuento y de las cuentistas; ella ha mapeado a todas las autoras desde el siglo pasado. Y Jaime Olveda, del Colegio de Jalisco, es historiador, y yo creo que él fue exigente al revisar que no hubiera errores en la ambientación de época".

Y es que Elena, Lucia, Anaïs está ambientado en un Puerto Vallarta recreado desde los años 40 hasta los 70, una ciudad que Blanca habitó durante siete años y que fue también el escenario en el que escribió este libro.

La obra, según detalla la autora, nació a partir de un estímulo del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA) Jalisco 2023, que le permitió residir durante varios meses en Vallarta para dedicarse a la escritura. Allí comenzó a construir este libro que rinde homenaje a tres escritoras fundamentales desde una perspectiva ficcional y profundamente vivencial.

"Este libro trata justamente del paso de estas tres grandes escritoras en Puerto Vallarta", explicó. "En el caso de Elena Garro no es que Vallarta sea una latitud muy conocida en su vida, pero hay un cuento que se llama Luna de miel, con tintes autobiográficos. A partir de eso surgió la idea.

El libro es una frontera porosa entre ficción y realidad. Athié construye personajes inspirados en Garro, Nin y Berlin, pero también aborda su experiencia como mujeres: sus enfermedades, sus deseos, sus búsquedas identitarias, su escritura y sus vínculos afectivos.

"Quise hablar de ellas como un homenaje personal, pero también desde la verdad de sus vidas. Ellas vivieron enfermedades, dolor, pero también deseo, escritura, amistad, incluso descubrirse como mujeres. En este libro se las van a encontrar entre la ficción y la realidad, entre ese cruce o esa frontera que se diluye en la narrativa", subrayó.

En ese sentido, la autora describió su proceso creativo como una mezcla entre disciplina y una especie de encarnación literaria.

"Mi proceso creativo empieza todas las mañanas. Me levanto y escribo. Pero también hay que documentarse. Me metí, me quimericé. Al final del libro, incluso hay un cuento donde una escritora con una enfermedad autoinmune recibe una residencia literaria en Puerto Vallarta para escribir sobre estas tres mujeres, y ella se transforma, se quimeriza, encarna a las escritoras. Todo lo que le pasa es producto de esa metamorfosis. Y eso también me pasa a mí".

En palabras de Athié, escribir desde la vivencia más que desde la academia fue esencial para lograr esta obra.

"Yo soy muy vivencial. En eso me parezco a Elena Garro, que decía que lo que no es academia es vivencia. Entonces, yo también me considero así. Para mí es muy importante habitarlas, y eso solo se logra leyendo, documentándose, sintiéndolas. Ya con eso, el cuerpo, la mente, la sensibilidad hacen lo suyo"

Blanca Athié suma este nuevo reconocimiento a una trayectoria que incluye el Premio Iberoamericano de Cuento Ventosa-Arrufat (2023), el Premio José Agustín (2013), y una mención honorífica en el certamen Mujeres en vida de la BUAP (2024). Su obra Mi cuerpo al este del edén (2022) ha sido especialmente aplaudida por entrelazar narrativa, crítica feminista y estudios transdisciplinarios.

Además de su labor literaria, ha tenido una destacada participación como gestora cultural, coordinando eventos como la Feria Internacional del Libro de Acapulco y proyectos como Inventoras de la Matria (realizado con INEHRM e INMUJERES en 2023).

Actualmente, imparte talleres sobre literatura del cuerpo, incluso en contextos carcelarios, y colabora como columnista en La Jornada Semanal.

YC