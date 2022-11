Hoy 5 de noviembre en punto del mediodía se inaugura en el Museo Cabañas la exposición “Casa abierta: Colecciones del Museo Cabañas”, que se exhibe en las salas 1 a la 4 del circuito norte; se trata de una diversa muestra de arte moderno, contemporáneo y popular de la región jalisciense que forma parte del acervo propio y significa la revisión de los acervos que custodia el recinto.

En entrevista con EL INFORMADOR, Susana Chávez Brandon, directora general del museo, señala que se trata de la cuarta revisión de los acervos que realiza la institución y fue curada por Alejandro Cámara Frías —asistente curatorial del recinto—, y con ella se busca “mostrar cinco de las siete colecciones que el museo tiene bajo su resguardo, de modo que las personas tengan un poco más claro la clase de acervos que tenemos aquí, acercarlos a la gente”.

Piezas no vistas antes

Conformada por un total de 120 piezas en cuatro salas, conjuntar esta obra “fue una gran labor, porque no es sencillo seleccionar, aunque la revisión nos sirvió para dar un nuevo orden a las colecciones, en cuanto a registro y nomenclatura, de modo que su revisión y lecturas posteriores sean más claras”.

Así, parte de lo interesante es la exhibición, comenta Chávez Brandon, “de piezas que no se habían visto antes, como un grabado monumental de 16 paneles de Jesús Mata que no ha sido expuesto; además, hay piezas icónicas de la Colección del Pueblo de Jalisco, piezas de Montenegro, Enciso, Orozco Romero, pero también el trabajo de mujeres que no ha sido exhibido antes”.

En palabras de la directora, los acervos en conjunto representan “más de dos mil 800 piezas, lo que da para hacer varias lecturas sobre ellas; lo que pretendemos es que no se queden en bodega, y las revisiones dan para lecturas distintas, en especial porque se trata de un patrimonio de todos, y hay que compartirlo”.

Otras lecturas

Este “acervo heterogéneo” del Cabañas, explica Chávez Brandon, “abarca desde arte colonial hasta contemporáneo; y aunque esta muestra se distribuye por colecciones, se puede apreciar esta relación o diálogo entre un arte más académico y el contemporáneo. Pero también se muestran unas fotos de Mariana Yampolsky que son interesantes porque, tomadas en 1988, muestran una mirada singular sobre la casa de Barragán, poco después de morir; era mejor no mantenerlas guardadas”.

Asimismo, dice Chávez Brandon, tienen enorme importancia las caricaturas de Carlos Stahl, “muy divertidas, de personajes que asistían al Centro Bohemio, de gente como Siqueiros, Montenegro o Chucho Reyes, y ofrecen otra lectura de este espacio cultural”.

Por otra parte, recuerda la funcionaria que en este proceso “la pandemia nos ayudó, porque eso nos permitió ver hacia adentro del museo, vernos a nosotros mismos y hacer una reflexión en torno a los procesos; esta exposición nos ayuda a poner al día, en términos tecnológicos y de registro, los acervos del museo”.

Dinamismo y apertura

No ser un museo tradicional

De este modo, ha sido una línea de trabajo para el Museo Cabañas, la revisión de acervos propios y, detalla Chávez Brandon, “y debe ser constante, para romper con la idea de un museo tradicional e inamovible, donde no se perciben cambios. Lo que nos caracteriza es el dinamismo; y no sólo en exposiciones temporales, sino en lo que se resguarda, que por muchos años se mantuvo en bodegas”.

Asimismo, destacó la directora que esta muestra es “distinta a otras que hemos hecho a partir de revisión de las colecciones; por ejemplo, ‘La nefasta hinfluencia, aún. Cartas de Pedro Friedeberg a Mathias Goeritz’ ofrece una mirada más íntima de la relación entre los artistas, y en esta -lo indica el nombre- se abren las puertas a las colecciones del museo”.

Además, como parte importante de la muestra, la Sala 3 está por entero dedicada “al arte popular”, comenta Chávez Brandon, “porque se cuenta con verdaderas joyas que deben ser vistas como cualquier otra pieza artística, además de que representan casi la mitad del total del acervo, más de mil 400 piezas” en diferentes técnicas tradicionales, como vidrio soplado, barro bruñido, canelo, bandera, petatillo, betus y cerámica vidriada.

Finalmente, la directora afirma que “Casa abierta: Colecciones del Museo Cabañas” es una “oportunidad de ver piezas que normalmente están en bodega y que resultan muy interesantes”, por lo que no debe desaprovecharse la ocasión.



