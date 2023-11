La artista plástica Ana Luisa Rébora, con 41 años de trayectoria, inaugurará este jueves 9 de noviembre, a las 20:00 horas, su exposición “Lotería”, en Sala Silenciosa (López Cotilla 814); se trata de un proyecto donde explora la festividad del color. La muestra permanecerá abierta al público hasta el 9 de febrero del 2024.

A propósito EL INFORMADOR conversó con la creativa. Y es que como contexto de este proyecto, recordó que vivió en Noruega durante 22 años, así que durante este periodo, normalmente su paleta era más oscura.

“Mi última exposición individual en Guadalajara fue en el MUSA, tuve la suerte de estar cara a cara con Remedios Varo y a principios de este año inauguro con mis tres hermanos en el MURA, una exposición donde cada uno tiene diferentes piezas. Y después de unos meses, ahora en noviembre, estoy inaugurando ‘Lotería’, la cual es una serie de monotipias, son 110 piezas en un festín de color”.

Expresa que cada monotipia es el resultado de vivencias de todos los días: “Tengo muchísimo color en esta exposición. Hay una serie de alegría y encuentro. Lo que trato de decir es cómo el pintor puede mostrar sus entrañas junto a la arquitectura de los cuadros, los cuales tienen muchas partes geométricas. Sin embargo, mis personajes siguen saliendo de la nada entre ellos. Entonces, para mí ‘Lotería’ más que nada son como ‘El Catrín’, ‘La Dama’… Pero en mi historia personal es todo lo que he estado viviendo de siete meses para acá, con mucho color”.

El proyecto lo comenzó a desarrollar a partir de la exposición del MURA que fue donde retomó el color. Las 110 monotipias están acomodadas como si fueran una lotería y los títulos, por ejemplo, son “El Sueño”, “La Fuga”, “Las Mujeres”, “El Celo”… “Todo tipo de palabras que yo he ido viviendo, pintadas ahí en esas monotipias. También presento una serie de cerámica, platos y jarrones, para que tengan como lo opuesto del festín de color, porque sí es muy impresionante llegar a la exposición y encontrar más de 100 monotipias en ese espacio que tiene seis metros de altura”. Reitera que “Lotería” representa un pedazo de alegría de su regreso a México, “un agradecimiento a pesar del caos en el que vivimos, pero es rescatar los colores, la gente y los sabores de México, plasmados (en este proyecto)”. Ana Luisa regresó al país hace cuatro años, pero en el inter llegó la pandemia, así que hasta ahora tuvo la oportunidad de desarrollar una exposición individual bajo este concepto del color.

Es muy significativa para ella “Lotería”, porque según explica, rompe con la neblina que venía cargando de Noruega, “pues ahora amanezco viendo las jacarandas y todos los colores”. Sin embargo, tiene otra serie de monotipias en blanco y negro que representan rostros que se cuestionan y están en negación, “que es lo contrario a la pared principal”. Además, en la misma exposición también presenta cinco cuadros y dos grabados.



En contexto

Recuerda Ana Luisa que ella comenzó desarrollando monotipias hace 13 años, las cuales se convirtieron en un aspecto importante de su trabajo, pero nunca había trabajado con colores tan festivos. “La monotipia es una sola pintura plasmada donde entra la prensa, que es una parte de la gráfica, pero no es un grabado, porque ahí tú puedes contar uno de cinco o uno de mil. Y la monotipia sólo es una, pero existen muchas técnicas y yo he abarcado muchas y ahora hago una conclusión de todo lo que he caminado en más de 13 años para llegar a algo que es muy vibrante, donde hay muchos personajes, pero también partes muy abstractas”.

