Evangelio de hoy: Un corazón encendido en el amor

LA PALABRA DE DIOS

PRIMERA LECTURA

Sabidurίa 18, 6-9

«La noche de la liberación pascual fue anunciada con anterioridad a nuestros padres, para que se confortaran al reconocer la firmeza de las promesas en que habían creído.

Tu pueblo esperaba a la vez la salvación de los justos y el exterminio de sus enemigos. En efecto, con aquello mismo con que castigaste a nuestros adversarios nos cubriste de gloria a tus elegidos.

Por eso, los piadosos hijos de un pueblo justo celebraron la Pascua en sus casas, y de común acuerdo se impusieron esta ley sagrada, de que todos los santos participaran por igual de los bienes y de los peligros. Y ya desde entonces cantaron los himnos de nuestros padres».

SEGUNDA LECTURA

Hebreos 11, 1-2. 8-19

«Hermanos: La fe es la forma de poseer, ya desde ahora, lo que se espera y de conocer las realidades que no se ven. Por ella fueron alabados nuestros mayores.

Por su fe, Abraham, obediente al llamado de Dios, y sin saber a dónde iba, partió hacia la tierra que habría de recibir como herencia. Por la fe, vivió como extranjero en la tierra prometida, en tiendas de campaña, como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa después de él. Porque ellos esperaban la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios.

Por su fe, Sara, aun siendo estéril y a pesar de su avanzada edad, pudo concebir un hijo, porque creyó que Dios habría de ser fiel a la promesa; y así, de un solo hombre, ya anciano, nació una descendencia numerosa como las estrellas del cielo e incontable como las arenas del mar.

Todos ellos murieron firmes en la fe. No alcanzaron los bienes prometidos, pero los vieron y los saludaron con gozo desde lejos. Ellos reconocieron que eran extraños y peregrinos en la tierra. Quienes hablan así, dan a entender claramente que van en busca de una patria; pues si hubieran añorado la patria de donde habían salido, habrían estado a tiempo de volver a ella todavía. Pero ellos ansiaban una patria mejor: la del cielo. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios, pues les tenía preparada una ciudad.

Por su fe, Abraham, cuando Dios le puso una prueba, se dispuso a sacrificar a Isaac, su hijo único, garantía de la promesa, porque Dios le había dicho: De Isaac nacerá la descendencia que ha de llevar tu nombre. Abraham pensaba, en efecto, que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos; por eso le fue devuelto Isaac, que se convirtió así en un símbolo profético».

EVANGELIO

Lucas 12, 32-48

«En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "No temas, rebañito mío, porque tu Padre ha tenido a bien darte el Reino. Vendan sus bienes y den limosnas. Consíganse unas bolsas que no se destruyan y acumulen en el cielo un tesoro que no se acaba, allá donde no llega el ladrón, ni carcome la polilla. Porque donde está su tesoro, ahí estará su corazón.

Estén listos, con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que su señor regrese de la boda, para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su señor, al llegar, encuentre en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos.

Fíjense en esto: Si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen vendrá el Hijo del hombre''.

Entonces Pedro le preguntó a Jesús: "¿Dices esta parábola sólo por nosotros o por todos?" El Señor le respondió: "Supongan que un administrador, puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso este siervo, si el amo, a su llegada, lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si este siervo piensa: 'Mi amo tardará en llegar' y empieza a maltratar a los criados y a las criadas, a comer, a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada, llegará su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte que a los hombres desleales.

El servidor que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes; pero el que, sin conocerla, haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos.

Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más».

Un corazón encendido en el amor

El Evangelio comienza recordándonos que la fe no nace del miedo, sino de la confianza. El Reino de Dios no es un premio por “portarnos bien” sino un regalo que nace de su amor. Nuestra espera no es por ansiedad de que “llegue el Amo” para castigarnos, sino por deseo de recibirlo y servirlo.

Las parábolas que siguen nos muestran que el verdadero discípulo no se queda de brazos cruzados. La espera del Señor no es pasiva. No basta con “estar” en la casa; hay que tener las lámparas encendidas y el cinturón ceñido; estar dispuestos a actuar.

Vivir con la lámpara encendida significa mantener encendido el corazón, hacer oración, velar por los demás, tener fe.

La escena que más me llama es la del Amo que, al encontrar a sus siervos atentos, se ciñe y se pone a servirles. En un mundo donde el poder suele imponerse desde arriba, Jesús nos muestra que, en el Reino de Dios, la verdadera autoridad se expresa en el servicio. Esto nos invita a cuestionarnos si lo que tenemos lo usamos para servir a los demás o para nuestro propio beneficio.

Finalmente, Jesús nos recuerda la responsabilidad que obtenemos cuando recibimos dones: “A quien mucho se le dio, mucho se le pedirá”. Dios no espera lo mismo de todos, pero sí espera que cada uno sea congruente con lo que tiene. Quien ha recibido más, no debe sentirse privilegiado o tratar de sobresalir, sino multiplicar el bien que puede hacer.

Esta frase no es una amenaza, sino una invitación a la coherencia. Cuando el Señor confia en darte más luz, más medios, más influencia o más formación es porque sabe que puedes ponerlos al servicio de otros.

En nuestra vida diaria, este evangelio nos llama a vivir con esperanza, sin miedo, mantener encendida la fe con acciones de amor, ser responsables y fieles con los dones que Dios nos ha confiado; recordar que “quien no vive para servir, no sirve para vivir”.

Renata García

Perseverar con Jesús

¿Cómo hablarle a una persona que sólo piensa en términos de utilidad, o en términos de premios y castigos, sobre la conveniencia de emprender tareas a largo plazo? Muchas veces, los intentos de enseñarle a los jóvenes -y a veces a los no tan jóvenes- cuestiones que tienen que ver con la ciencia, las matemáticas, la filosofía, cosas que piden cierto esfuerzo intelectual, capacidad de abstracción o de conceptualización, se encuentran con una negativa difícil de desbaratar. Cuando se proponen cuestiones difíciles, que pueden resultar tediosas de abordar en un inicio, siempre hay algún desavisado que responde: “¿y esto para qué me va a servir?” Se vuelve inútil continuar.

Los franceses llaman a esto una “parada de mula”. Y es que no hay manera de convencer a alguien que solo piensa en términos de utilidad o de premios y castigos, de que las cosas que valen la pena en la vida, muchas veces hay que pensarlas a largo plazo, que piden perseverancia, constancia, un modo de ser distinto.

Jesús se enfrenta a esta misma dificultad. Muchas de las cosas de las cuales habla a propósito del Reino de Dios, son dinámicas humanas que se pueden vivir en esta vida, pero que cuestan tiempo, trabajo y constancia. Si la gente sólo piensa en términos de premios y castigos, ¿cómo convencerlos de que es posible vivir de un modo distinto?

“Estén preparados, porque a la hora que menos lo piensen vendrá el Hijo del Hombre”. No suena a buena noticia, más bien parece una amenaza. Sin embargo, es un recurso para poder entender algo que Jesús dice al inicio del evangelio de este día: “donde está tu tesoro, ahí está tu corazón”. Esta es la frase central de la lectura de Lucas. Nuestro corazón está puesto donde está puesto lo ordinario de nuestra vida. Si queremos que el corazón habite en el Reino de Dios, en las promesas del Señor, tendremos que irlo trabajando a largo plazo. Porque el corazón no cambia en un día ni en dos. Ser constantes, estar preparados.

Rubén Corona, SJ-ITESO