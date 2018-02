Eugenio Aguirre busca al mejor postor

Eugenio Aguirre publicó “El subastador”, una ficción cercana al género negro con toques de humor. La obra sale a las librerías bajo el sello editorial de Planeta, una de las editoriales con mayor presencia en el mercado.

Carlos Thorton es el subastador, un singular personaje del que su autor platicó en entrevista: “Es un subastador con todas las de la ley, pero esconde detrás de su fachada la personalidad de un psicópata que tiene actitudes criminológicas desde niño y que se han ido afincando en su personalidad”.

Una de las particularidades de Thorton es que busca que sus compradores se vean afectados por los objetos que se llevan de las subastas: “Eso lo lleva a adquirir bienes con anticuarios que tengan una historia siniestra detrás de ellos”, agregó Aguirre. Cada objeto tiene una historia detrás, que el escritor relata a través de los aliados del subastador, quienes le procuran los objetos para sus negras intenciones.

Los asistentes a sus subastas son pertenecientes a la alta sociedad mexicana, una aristocracia que no le es ajena a Aguirre, pues anteriormente escribió “Los burgueses”, donde también los retrató. Pero a diferencia de esa novela anterior, “‘El subastador’ es una novela negra…”, no una novela testimonial.

La escritura de esta novela sirve también para dar a conocer ese submundo en la alta sociedad: “El mundo de las subastas es muy extravagante, muy sofisticado. Es poco conocido por el lector común en México. La figura del subastador es muy atractiva: generalmente son personas finas, cultas, con mucho carisma. Se presentan en las casas de subasta como martilleros para llevar las pujas y los avances en la adquisición de los bienes”.

Investigación del mundo de las subastas

Eugenio Aguirre ha escrito novelas históricas, y aunque esta nueva entrega es totalmente una ficción, sí se preocupó por investigar el entorno de las subastas para darle mayor verosimilitud a su relato: “Tengo un amigo que fue subastador. Es un personaje muy interesante, es nieto de Pedro Lascuráin, aquel presidente que duró 45 minutos… Este hombre, muy culto, se dedicó a las subastas muchos años. Me platicó cómo se hacían, cuál era la dinámica, cómo funcionaban las comisiones. Asistí también por mi cuenta a la casa Sotheby’s en Londres, a Christie’s las más importantes del mundo. Me di cuenta de que este mundo sofisticado está vinculado a las altas esferas de la sociedad, y que tienen un comportamiento bastante peculiar… Este mundo es muy atractivo, pero no está al alcance de cualquier mortal. Para empezar se necesita tener bastante dinero, tener conocimientos de arte, de mobiliario, hasta de gastronomía.”.

A la par de esa investigación anecdótica, el coleccionismo no ha sido ajeno para Eugenio Aguirre, quien durante una etapa de su vida se dedicó a coleccionar: “En alguna época de mi vida logré reunir antigüedades valiosas. Hoy no las tengo, me convertí en un hombre minimalista, vivo con lo menos posible. Tuve acervos de piezas arqueológicas, muebles antiguos, enseres muy finos para comer y beber”.