Estas son las palabras en spanglish más comunes en México

El idioma es un organismo vivo que se nutre cada día de nuevas palabras de otros idiomas para definir nuevos conceptos. En México es común el llamado spanglish, que es un idioma resultante de la combinación de español e inglés. La tecnología y los hábitos modernos han generado nuevos conceptos que utilizamos todos los días.

“In un placete de La Mancha of which nombre no quiero remembrearme, vivía, not so long ago, uno de esos gentlemen who always tienen una lanza in the rack, una buckler antigua, a skinny caballo y un grayhound para el chase…”, así inicia la traducción de El Quijote de La Mancha en Spanglish, por el profesor Ilan Stavans, del Amherst College, de Massachusetts.

En la frontera norte de México existe una mezcla de culturas, adaptan el lenguaje, comparten comidas, música, bailes, fiestas populares, entre otras cosas. Las palabras resultantes se llaman chicanas o pochas. Los chicanos son los hijos de mexicanos nacidos en Estados Unidos, y los pochos son los que hablan español e inglés al mismo tiempo.

En todo México usamos el spanglish

El spanglish está presente en personas de todas las edades y condiciones económicas. ESPECIAL

Las palabras pochas no son de uso exclusivo de este fenómeno migrante, sino que se utilizan en todo el país y en diferentes contextos. En entrevista con el artista urbano “El Kilo”, quien es un cantante y autor de música rap en la ciudad de Guadalajara, nos comparte que este fenómeno es desde el sur y hasta el norte del país.

Las palabras en spanglish suelen combinarse con el lenguaje cotidiano y sin darnos cuenta lo utilizamos en el día a día “en mi música las utilizo con mucha frecuencia. He notado que personas que viajaron y vivieron en Estados Unidos las utilizan cuando regresan”, comenta “El Kilo”, para referirse a esta manera particular de hablar.

Además, la cultura ya no se limita al contacto de uno a uno, sino que medios como Youtube nos permiten conocer lo que se hace en otras partes del país y del mundo, vivimos en una era globalizada. “El Kilo” comparte su música en el canal The Cantón Records.

Gamers suelen utilizar o inventar palabras en spanglish

Los videojuegos hoy en día son una plataforma social, donde los jugadores interactúan o hacen equipos para divertirse, sin importar la frontera geográfica. En esta interacción social es habitual que los jóvenes combinen palabras de diferentes idiomas, en este caso del español y del inglés.

Brandon es un joven que se reúne con sus amigos en el Parque Rojo y les gusta pasarla bien, entre patinetas, música y videojuegos. En entrevista para El Informador, Brandon nos comenta que en el mundo de los videojuegos se utilizan palabras combinadas o inventadas, para referirse a acciones propias del juego. Los idiomas se crean así, por la necesidad de nombrar cada cosa nueva.

Pone el ejemplo de LOL (League of Legends) que es un juego de estrategia en el que participan varios jugadores simultáneamente de diferentes partes del mundo. Una de las palabras comunes es “gankear”, que es sinónimo de emboscar. Entre muchos otros términos que se están creando en este momento en el mundo virtual.

Usamos spanglish en las redes sociales

Además de raperos y gamer, también el spanglish está presente en las redes sociales. Personas de todas las edades y condiciones económicas. En algunos casos es por economizar palabras o también por moda. Términos como “ok”, o “FYI” son comunes en nuestras conversaciones de mensajería instantánea.

Isaak Sánchez está al frente de una famosa tienda de artículos “skate” sobre la avenida Hidalgo en su cruce con Federalismo. Él nos comparte que el spanglish está presente en casi todas las conversaciones de WhatsApp. Palabras que usamos de manera inconsciente en el día a día, como “relax”. Menciona que tenemos ya el inglés como una segunda lengua.

Isaack Sánchez. ESPECIAL

Sánchez recomienda aprender a utilizar correctamente el español y luego a combinar las palabras; aunque reconoce que esta transculturización ya es una realidad. Pues usamos el inglés hasta para las marcas de productos comunes.

Estas son algunas palabras en spanglish que usamos en el día a día

Estas son algunas palabras que nos compartieron los entrevistados, junto con sus significados. ¿Tú cuáles utilizas? ¿Conoces otras?