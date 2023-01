El próximo miércoles 1 de febrero a las 19:00 horas en Villa Fantasía (Av. Aurelio Ortega en Zapopan), JC Delatorre Bouvet inaugurará su escultura “Línea Roja”. Durante el evento, abierto al público, se contará con la participación del Coro Municipal de Zapopan. A propósito, EL INFORMADOR conversó con el artista sobre este proyecto que tiene su lanzamiento en el marco de GDL ART WKND (antes PreMaco).

“La pieza habla sobre lo que no se debe traspasar, digamos, sobre la prudencia. Y en este caso (en Villa Fantasía), un lugar que era zoológico y que ahora es un parque y un hospital para animales, es no pasar esa línea roja del respeto a la naturaleza, la flora y la fauna”. Además, comparte que la pieza es impulsada por el municipio de Zapopan, “que está promoviendo bastante el arte, pero es donada por empresarios, o sea, no le cuesta al erario”; de hecho, sin especificar el costo total de la obra, el artista destaca que todo el proceso más la instalación, rondaría entre uno y dos millones de pesos.

Resalta que Juan José Frangie y Juan Bernardo Covarrubias del Cueto fueron quienes lo invitaron y se involucraron con él en este proyecto, recibiendo también mucho apoyo de Obras Públicas.

“El departamento de Cultura del municipio también está interviniendo mucho, inclusive, vamos a tener un coro de 48 personas. Yo tengo el ADN de los espectáculos, porque hubo un tiempo que me dediqué a hacerlos aquí en Guadalajara. Y la idea es que sea toda una experiencia, no sólo ir a ver la pieza, por eso el coro”.

“Línea Roja” es una pieza hecha de aluminio sólido, cuenta Delatorre, “con una pequeña aleación de zinc, magnesio y manganeso para la dureza, etcétera. Ese material lo usa la NASA en las naves, por ejemplo”.

La escultura mide seis metros de altura y aproximadamente cinco pulgadas de diámetro. “De Sur a Norte se ve una línea roja, está pintada con terminado automotriz”.

Además, resalta que para él es muy importante el espacio para las piezas y donde se ubica la escultura es un área no muy grande. “Entonces, tenía que hacer algo no muy invasivo, porque por ahí pasa la gente”. La escultura estará permanentemente en el parque.

“Línea Roja”, es una pieza hecha de aluminio sólido con una pequeña aleación de zinc, magnesio y manganeso. En este render se observa cómo lucirá en Villa Fantasía. CORTESÍA

“Es halagador que esté una pieza cerca del barrio donde yo vivo”, dice el artista con respecto a lo que significa para él que una escultura sea parte de la vida cotidiana de las personas, pues una obra trasciende la vida. De hecho, “Línea Roja” es su primera pieza urbana, “tengo varios diseños para hacer otras, pero eso dependen básicamente de los políticos y los empresarios, porque hay que producirla y pagarla”.

Sobre los retos que encontró para desarrollar esta pieza urbana, confiesa que fue un proyecto que comenzó hace tres años, en sinergia con Obras Públicas a cargo de Ismael Jáuregui y el área de Cultura de Zapopan.

Los medios artísticos con los que trabaja particularmente Delatorre son la escultura, la fotografía y la caligrafía; comenzó a interesarse de lleno en el arte en la década de los años 70.

Además, comparte que ya tiene dos exposiciones listas “y continuamente estoy produciendo, yo trabajo en series”.

Particularmente los tópicos que desarrolla en su obra tienen que ver con la percepción del observador, “porque cada uno tenemos una mente única, inclusive me gusta mucho hacer formas que las complete el observador, que intervenga no tocándolas o haciéndolas, pero sí sobre cómo las entiende”.

La observación de la naturaleza y el entorno también son para él áreas de interés. Finalmente, expresa que para él vivir el arte día a día ha sido y es la mejor experiencia, pero también es cierto que se tiene que estudiar y trabajar mucho.

CT