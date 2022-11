Escuelas de danza se unen para impulsar segunda temporada de "El Cascanueces"

Ante el ambiente navideño que progresivamente comienza a sentirse en la ciudad, las escuelas de danza ya alistan el clásico repertorio de la época decembrina, y con un esfuerzo colectivo de la Academia Doris Topete, la Academia de Ballet Grand Jeté, Trazenda, el Ballet Folclórico Nuevo Jalisco, Dance Corp y el Ballet Metropolitano de Guadalajara, la puesta en escena “El Cascanueces” alista su estreno teniendo al Foro del Ángel como escenario, con cuatro funciones iniciales que plantean llegar a más recintos de la metrópoli tapatía.

Itzel González, directora general del Ballet Metropolitano de Guadalajara, recordó que en 2021, año de su debut, el ensamble impulsó la primera temporada de “El Cascanueces” y ante el éxito que las ocho funciones tuvieron, ahora se retoma el proyecto sumando a otras academias de danza para ofrecer al público una producción renovada y en la que participarán 60 artistas en los tres elencos que se alternarán en las funciones pactadas para el 27 de noviembre y el 4 de diciembre en el Foro del Ángel.

“Este año convocamos a seis escuelas de la Zona Metropolitana de Guadalajara reiterando así nuestro compromiso de fortalecer, promover y difundir el arte el Estado”, puntualizó la maestra Itzel González, al destacar que para este nuevo ciclo de “El Cascanueces” estarán como bailarines invitados a Ignacio Pérez López y Andrea Suárez, quienes fueron miembros del Ballet de Jalisco.

Con los ensayos en marcha y teniendo como protagonista de la historia a la reconocida bailarina María López, alumna de la Academia de Danza de Doris Topete, quien dará vida a “Clara” en el clásico cuento de Navidad, las y los maestros que comandan la producción explican que esta iniciativa de unificar el talento de cada escuela participante es con la finalidad de fortalecer el crecimiento profesional de las jóvenes promesas del ballet jalisciense y sobre todo apoyarse mutuamente entre las academias.

“Es una experiencia súper bonita, porque las oportunidades que nos están dando no todo el mundo las tiene, es un montaje más profesional, nos da muchísimo aprendizaje y experiencia para cuando seamos más profesionales”, expresó la bailarina María López, quien en enero se instalará en la escuela The Rock School for Dance Education, de Filadelfia, para continuar con su formación profesional. Para esta segunda temporada de “El Cascanueces”, la coreografía fue propuesta por los bailarines profesionales Carlos Hernández y Emili Galviz, en tanto que el montaje y los arreglos coreográficos han estado a cargo de las maestras Paula Hernández, Itzel González y Karina Saldaña, quien también lleva la dirección artística de la puesta en escena.

“Los alumnos trabajan todo el ciclo escolar, pero en este tipo de producciones realmente se ve realmente reflejado todo su esfuerzo y trabajo. Es una prueba de que se pueden hacer grandes producciones, el trabajo realizado por los alumnos va mucho más allá”, indicó la maestra Karina Saldaña.

Agéndalo



Segunda temporada de “El Cascanueces”, producida por la Academia Doris Topete, Ballet Grand Jeté, Trazenda, Ballet Folclórico Nuevo Jalisco, Dance Corp y el Ballet Metropolitano de Guadalajara, con funciones los días 27 de noviembre y 4 de diciembre, a las 17:00 y 19:30 horas, en el Foro del Ángel. Boletos en 250 pesos. Más información y compra de accesos en las redes sociales del Ballet Metropolitano de Guadalajara, taquillas del Foro del Ángel el día del evento y en el teléfono 33-3196-3922

FS