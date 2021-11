“Escribo lo que me da la gana; me gané el derecho”

A lo largo de su trayectoria, Paco Ignacio Taibo II ha escrito diversas historias con personajes, situaciones y somomentos que se han quedado en la memoria de sus asiduos lectores, pero resalta en entrevista para EL INFORMADOR que para ser un contador de estos relatos, o transmitir el mensaje que le interesa, sólo recurre a una motivación: la pasión por hacerlo.

“Sí a ti te conmueve (una historia), síguela y persíguela, porque puede ser que conmueva a los lectores. Sí a ti te parece interesante, no la sueltes, y cuéntala lo mejor que sepas y puedas”. Él, por ejemplo, ahora escribe por el placer de hacerlo, “ya no me urge, ya después de haber escrito todo lo que he escrito, ya no tengo prisa. Pero tengo voluntad y tenacidad, cuando voy detrás de una historia, no la suelto”. Y esto, para un escritor con los años y la experiencia que tiene, es un lujo.

Resalta que cuando termina por la noche sus actividades en el Fondo de Cultura Económica (FCE), el cual está bajo su gestión, siempre se pregunta, “¿y ahora qué escribo?”, pero él mismo también se responde: “Lo que me da la gana, que ya me gané el derecho. No tengo motivaciones económicas, vivo sobradamente bien de los derechos autorales de mis libros desde hace mucho tiempo, mi sueldo en el Fondo es casi un complemento. Ya no tengo premura, no quiero ser premio nacional de nada, no tengo necesidades literarias, lo único que tengo es libertad, y esa la aplico para ser responsable con el oficio que adquirí a lo largo de estos años”.

Presenta “Sabemos cómo vamos a morir”

El autor llegó a la FIL con su libro editado por Grupo Planeta, “Sabemos cómo vamos a morir”, el cual destaca lo desarrolló mediante un proceso de soledad nocturna, justo lo redondeó tras la llegada de los primeros meses de la pandemia. El libro habla sobre la lucha de un grupo de jóvenes judíos del gueto de Varsovia liderados por Mordejái Anilevich, quienes se enfrentaron a los nazis durante la Segunda Guerra Mundial.

“Tenía una investigación hecha durante muchos años, había estado reuniendo pedazos de la historia de cómo los jóvenes se levantaron en el gueto de Varsovia contra los nazis, sin ninguna posibilidad de triunfar, estaban derrotados de antemano. Fueron 150 escuincles, algunos de 20 años, pero la mayoría era de 15 o 18 años, más cuatro pistolas y 10 bombas. (Juntos) enfrentaron a tres mil nazis con artillería, no había posibilidad de triunfar pero querían demostrar que ellos no iban a ir al matadero”.

Resalta Taibo que para él fue muy emotivo desarrollar el libro, porque Mordejái Anilevich y sus guerreros adolescentes se vieron inmersos en un enfrentamiento imposible y aun así aguantaron 13 días de combate. El interés por contar la historia de este personaje surgió hace 15 o 20 años cuando se cruzó con una edición argentina de un folleto sobre Mordejái donde había una carta que escribió él. “Y de ahí no lo solté, estuve años pescando (información), porque me perseguía esta historia que encontré y aquí está. Y ahora, algún adolescente inteligente en alguna parte del mundo lo va a leer, así que con eso me conformo”.

“Belascoarán” va a Netflix

Recientemente se anunció que Netflix prepara una serie sobre “Héctor Belascoarán”, personaje de Paco Ignacio. El proyecto abordará tres de sus novelas: “Días de combate”, “Cosa fácil” y “No habrá final feliz”. La serie será protagonizada por Luis Gerardo Méndez (“Belascoarán”), Paulina Gaitán (“Irene” o “Muchacha Cola de Caballo”), Irene Azuela (“Elisa”) y Andrés Parra (“Cerevro”). La producción es de Perro Azul; el productor es Rodrigo Santos y los directores son Hiromi Kamata, Ernesto Contreras y Gonzalo Amat.

“Puedo contar muy poquito, las novelas de ‘Belascoarán’ se van a Netflix, y ya están filmando. Hablé con directores, productores, etcétera, y me gustó cómo abordaron el tema y ahí voy, hojee guiones y metí ‘manita de gato’. Las novelas son mías, el proyecto es de ellos, que lo hagan lo mejor posible”. Sobre el reparto, señala que le “late”, pero quiere ver a los actores en acción. Recuerda que no es la primera vez que sus relatos trascienden la literatura, pues ha producido documentales y algunas de sus novelas ya llegaron al cine.

