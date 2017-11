Escribir para honrar la memoria

El escritor mexicano Joel Flores presenta hoy su primera novela. Con el título de “Nunca más su nombre” (publicado por ERA), el autor continúa su Trilogía del semidesierto, iniciada con “Rojo semidesierto”.

Sobre esta novedad editorial, el escritor platicó en entrevista: “Es una novela que aborda el tema de la imagen paterna y el perdón. Es un joven de 30 años, que acaba de casarse y vive en la esquina de México, Tijuana. De repente le hablan para decirle que su padre está muriendo. Tiene más de 20 años que no lo ve. Dice ‘Ah, caray, si ya no hay nada que nos una más que el apellido y algunos recuerdos de infancia, ¿para qué me llaman?’”

Si bien toda escritura es un ejercicio de memoria, “Nunca más su nombre” lo es más, por el carácter autobiográfico. Joel dijo: “La novela es un ejercicio de memoria, de la búsqueda del perdón y la búsqueda de la imagen paterna y las raíces que tenemos. Es una familia mexicana disfuncional que dio un hijo en la generación de los 80”.

De la trilogía, el escritor comentó: “Cuando terminé ese libro me su cuenta de que había cartas puestas sobre la mesa. Ese libro aborda los daños colaterales del crimen organizado durante el calderonato. Esto da para más, pensé”.

Un ejercicio de autoficción

Aquel libro de cuentos utilizaba “Zacatecas como territorio, el crimen organizado como telón de fondo y las esperanzas perdidas de los jóvenes de la generación del 80”. Con esos mismos elementos, “la novela rescata quien escribió ese libro, como un ejercicio de autoficción”, apuntó el autor.

Del género o etiqueta de la autoficción, Joel afirmó: “No es de mis etiquetas favoritas. La literatura es una versión falsa de la verdad. Uno siempre parte de la verdad para hacer mentiras. Es la chamba del escritor. La etiqueta es una moda en la literaria, creo que orque es una necesidad de rescatar la memoria... Pero desde loa clásicos ya se hacía. Lo que me interesa es honrar los recuerdos”.

En la presentación, acompañando al autor estarán los escritores Eduardo Antonio Parra y Ave Barrera, autora que en la FIL en su edición 2016 estuvo seleccionada en el programa de Ochenteros, junto con el mismo Joel Flores.