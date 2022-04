Entre mundos y letras

En estado de superposición nos encontramos todos los lectores; experimentando múltiples vidas simultáneamente gracias al poder que ejercen los libros en la creatividad humana. Desde viajes alrededor del mundo en 80 días, hasta príncipes que anhelan rosas y platican con zorros. Que las historias siempre se convierten en la verdadera existencia de fieles soñadores y con el extraño pasar de los años, hemos tenido la oportunidad de empaparnos este sentimiento mediante el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor.

Esta celebración se remonta desde 1926 y se originó en Cataluña, España, pero no tardó en ser adoptada por la UNESCO como fecha oficial para celebrar cada 23 de abril la terrorífica belleza encrucijada en las letras. Actualmente es festejada en varios países, de los cuales cada uno cuenta con su forma pintoresca de darle vida. Donde la educación es prioritaria para el desarrollo de un país, qué mejor forma de llevarla a la práctica con libros que terminen las hambrunas del conocimiento.

Por otro lado, las palabras se esfuerzan en ver más allá de solamente el materialismo y buscan analizar los simbolismos que contienen. Lo que puede llegar a significar un libro es trascendental en cómo cada individuo refleja su pensar. Sin embargo, en 2021 solo 71.6% de la población adulta alfabeta declaró haber leído algún texto y cada año esta cifra va en descenso, ya que hemos olvidado cómo se ve nuestro “yo” entre letras. Hemos agachado la cabeza hacia la ignorancia y a ojos ciegos, evitado miradas de bibliotecas y aullidos de poemas.

Viajemos en pasajes de novelas y en estos días festivos, fomentemos el razonamiento crítico a través del gusto por la lectura. Que una sociedad que lee, estará destinada a nunca olvidar lo que un día fue y recordará lo que vendrá.

Frida Amaya Torres

Leemos para saber que no estamos solos

William Nicholson

ECOS DEL DEBATE

La lectura como factor de cambio social

Desde la primaria, se busca activamente que la juventud desarrolle una cultura de la lectura, sobre todo para impulsar el pensamiento crítico. Sin embargo, planteo que los resultados de lectura de nuestro país no son por razones culturales, sino de tiempo libre. Para poder leer con el mismo vigor del europeo (con el que siempre nos comparan), necesitamos tener su mismo tiempo libre y garantía de ocio. La lectura no solo es un factor de cambio social, sino su resultado.

Diego Zermeño, participante Mar Adentro

La lectura es una ventana de oportunidades; además, nos desarrolla como personas, pues construimos un pensamiento lógico, crítico y razonable. La lectura es una puerta a la cultura y los conocimientos; va mucho más allá de ser únicamente pasar hojas y hojas, es adentrarte a un mundo que es difícil abandonar cuando te acostumbras a él. Bien la lectura puede ser un escape de la realidad o hacerte ver con ojos verdaderos qué es lo que está sucediendo.

Diego Heredia Rodríguez, participante Mar Adentro

COMPARTE

Escucha de viva voz a los líderes sociales compartir, en una entrevista, algunas de sus experiencias

Leer es resistir

Entrevista a Benito Taibo

Con 61 años de historias, Benito es un escritor apasionado, irrevente y entregado a la cultura que ha dedicado su vida entera a la promoción de la literatura. Al respecto, Benito se define a sí mismo como “un joven lector que un día decidió saltar al vacío y escribir”.

Proveniente de una familia de escritores, no fue raro que en los libros encontrara lo que el describe como su “TODO”, tomó a la literatura como su camino, destino y meta porque en ella encontró su voz en medio del bullicio. Fue cuestión de tiempo y solo después de mucho mucho leer, que se decidió a ejercer el oficio de escribir. Desde entonces se asume como un lector privilegiado de poder construir y contar historias.

Tras un año y ocho meses de confinamiento en medio de la pandemia (que él prefiere llamar una pesadilla), considera que una de las mayores enseñanzas que nos dejó es a revalorizar la belleza que nos rodea. Para Benito “la cultura fue tabla de salvación en medio del naufragio” pues a través de la poesía, la danza, música, la literatura y el cine fue posible encontrar la belleza amplificada en la cotidianidad que nos rodea. Representó así una isla maravillosa llena de imaginación, fantasía, poesía, voces, cariño y pasiones, en medio de un mar de barbarie, no por nada “leer es resistir”

Pues en el libro ha encontrado un generador de emociones y personalidad. Para Benito la magia de la lectura no está en hacerte superior, sino en convertirte en una persona distinta. Es decir, un libro por si solo no ha cambiado al mundo, pero sí les ha cambiado la vida a aquellas personas (nosotros) que pueden cambiar al mundo, porque “el libro puede dar herramientas para enfrentar los monstruos de la realidad, les puede dar destino, razón, motivo, caminos para definirse a si mismos y para definir que quieren hacer de su vida. Y eso, cambia al mundo”.

En más de 20 años de trayectoria, Taibo ha logrado cautivar a chicos y grandes con su chispa y autenticidad. Sin embargo, siempre ha llamado la atención la conexión tan cercana que lleva con las y los jóvenes, quienes no solo ven en sus libros un referente, sino que gracias a espacios como ferias del libro y redes sociales encuentran en Benito una persona de carne y hueso -con sus defectos y virtudes- se reconocen entre sí y se vuelven cómplices.

Para sorpresa de muchos, no existe fórmula secreta a la hora de entablar relación con las juventudes. Pues para Benito es muy claro que “a los jóvenes no hay que educarlos, hay que quererlos”, e invita a todas las personas que tienen contacto con las juventudes a ser empáticos, a intentar descifrar sus códigos, hablar sus lenguajes, y ver con sus ojos el mundo para poder comunicarse de una manera mucho más sencilla, pues “si no entendemos lo que los jóvenes nos están diciendo, estamos perdidos, y habremos perdido (otra vez) la misma batalla generacional. Hoy más que nunca se trata de acompañarnos por medio del amor y del cariño”.

©cortesía FILGuadalajara/Eva Becerra

Mensaje súmate Mar Adentro

“Querides amigues, amigas y amigos de Mar Adentro. Es para mí un privilegio poder dirigirme a ustedes, estoy convencido que en sus manos esta el presente y el destino, así que tengamos los arrestos para cambiar el mundo. Porque estoy convencido que ustedes pueden cambiarlo y tiene que ser por medio de la palabra, del libro, del debate por supuesto, en ese encuentro de la pasión, el romance, la emoción, el misterio, en todo aquello que nos hace ser humanos. Les mando un fuerte abrazo y les recuerdo que leer es la mejor manera de resistir”.

VOLUNTADES

Historias de éxito que trascienden

Impronta-Casa Editora

ESPECIAL

A unas cuadras del Parque Rojo, la Zona Centro de Guadalajara resguarda entre sus calles un tesoro perdido para las y los lectores. Ya que ahí se encuentra IMPRONTA - Casa Editora, una editorial e imprenta independiente que busca brindar un espacio para artistas locales, motivado por el sentido de colectividad entre el público, las y los amantes del arte y lectores. Fundada en noviembre del 2014 ante la capitalización del mundo editorial, IMPRONTA busca alejarse de las técnicas convencionales de impresión y promover el desarrollo del arte local. Con el paso de los años (y tras sobrevivir la crisis que trajo la pandemia por COVID-19) se han expandido hasta contar con cafetería, galería y librería dentro de sus instalaciones, además de ofrecer cada cierto tiempo talleres, cursos, exposiciones y foros abiertos a todo público.

Entrar a IMPRONTA es viajar en el tiempo al toparse con sus grandes y antiguas maquinas de impresión del siglo XX (donde a la fecha elaboran libros tipográficos, con tipos móviles y linotipia). Cada visita es una invitación a pasear, beber una taza de café, charlar, chismear, aprender y compartir. No por nada, IMPRONTA - Casa Editora se ha vuelto un espacio colaborativo y de complicidad para promover el pensamiento crítico, el arte, las humanidades, los libros y la cultura.

10 notas positivas

Escuelas públicas de Jalisco ofrecerán productos menstruales gratuitos. Sablistas Mexicanas logran 4to lugar en el Mundial Juvenil de Esgrima. Guadalajara es la primera ciudad mexicana en ser nombrada Capital Mundial del Libro por la UNESCO. Países de la OCDE se comprometen a acelerar la acción contra el Cambio Climático. Secretaría de Economía presenta Plan de Acción alineado a la Agenda 2030 para promover el Desarrollo Sostenible. Mexicanas consiguen medallas de plata y bronce en Olimpiada Europea de Matemáticas. Abre Guadalajara Casa Juventudes: espacio cultural, educativo y de entretenimiento. El Colegio de Jalisco (ColJal) anuncia la ampliación de su biblioteca. Sáshenska Gutiérrez, fotógrafa mexicana gana el premio Ortega y Gasset de periodismo. Selección mexicana femenil de handball logra boleto al Mundial Juvenil.

Mar Adentro propone

Para leer

“Había una vez, mexicanas que hicieron historia” de Fa Orozco y J. Fernández. Desobedecer puede ser buena idea. Conoce la historia de las mujeres mexicanas más apasionadas, rebeldes y temerarias que se atrevieron a romper el molde y dejar huella

Para saber

La UNESCO nombra a Guadalajara Capital Mundial del Libro 2022

Para Conocer

Visita la librería IMPRONTA CASA EDITORA (Calle Penitenciaria 414, Guadalajara) o encuéntralos en Twitter: @casaimpronta