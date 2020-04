En plena cuarentena, cinta mexicana triunfa en Toulouse

La cinta “50 o dos ballenas se encuentran en la playa” continúa su camino de postproducción con el apoyo de Rencontres Cinémas d’Amérique Latine de Toulouse, festival francés donde recibió dos premios. Jorge Cuchí, director y guionista, platicó cómo surgió esta historia: “En el 2017 estaba viendo noticieros y salió la noticia de esta dinámica de retos (ballena azul), entre el mundo de lo real y de la leyenda urbana. Me llamó la atención la lógica de 50 retos, la paradoja de vivir intensamente 50 días para al final decidir que la vida no vale nada. Hubo un reto que me llamó la atención: tener una cita con otra ballena azul”. Dos jóvenes que realizan estos retos son los protagonistas de la historia: “Se conocen, hay confidencias, se caen bien y continúan el resto de los retos juntos”, comentó el director.

Jorge escribió el guion en 2018, en un lapso de tres meses. Después de ese proceso creativo se comunicó con Catatonia Cine, casa productora, para proponerles el proyecto (su ópera prima), así se sumaron Verónica Valadez y Hari Sama como productores: “Propuse este guion para producir el filme de manera independiente; es un proyecto personal, con absoluta independencia. Ya con la estructura de Catatonia armamos el crew”. Entre los realizadores que quiso sumar está José Casillas, fotógrafo del largometraje “Nosotros los nobles”: “Es muy talentoso, y como era patineto tiene una condición física muy buena (la cinta se hizo con cámara en mano)”. Las filmaciones ocurrieron entre el 31 de mayo y julio de 2019, en locaciones de la Ciudad de México.

Sobre el casting para los protagonistas, Jorge comentó: “Empecé el casting a principios de 2019, con Alex Caballero, una casa de casting. Los chicos son excelentes actores, una generación que viene muy buena. La primera persona que encontré fue a la chica: Karla Coronado. Empecé a ver su prueba y vi que era una chica buenísima, muy natural. Hice un callback y lo hizo fantástico. Con el chavo me tardé más, había buenos actores, pero algo faltaba. Un día estaba viendo el tráiler de ‘Esto no es Berlín’, que es de Catatonia, y vi a José Antonio Toledano, que actúa como el amigo. Vi la película, me gustó su actuación, hicimos el casting. Le dije que las peticiones, que eran obligatorias, era raparse la cabeza y las cejas”.

Sobre la buena acogida que tuvo la película en Francia (donde obtuvo el Premio Tolouse de películas en progreso y el Premio especial Ciné + en Construcción), Jorge comentó: “Es una exhibición restringida a la gente de cine, no es para el público en general. El premio es para terminarla. Estamos platicando para ver si ahora durante la contingencia podemos terminar”.

La cinta se encuentra avanzada en un 90 por ciento, con el estimado de que estaría lista en mayo de no ser por la cuarentena: “Si la podemos terminar en junio o julio estaríamos a tiempo, estamos en pláticas para estrenar en festivales. Si sucede veremos en qué mes se empieza a normalizar algo la vida, para ver en qué festival internacional podríamos estrenar. Y el año que entra estar en los festivales en México, y después de esa ruta buscar el estreno comercial”. Además de su paso por Francia, “50 o dos ballenas se encuentran en la playa” también estuvo en el festival Ventana Sur, en Buenos Aires, exhibiéndose para un público profesional de cine (como distribuidores).

JL