Emilio Chalita Aceves: Pinta con estilo propio

¿Qué te inspira?

“Al observar, descubres que todo tiene un toque de sensibilidad que inspira al ser y el hacer”.

"Las expectativas las solté en mi vida hace mucho, el sufrimiento proviene de las expectativas". Emilio Chalita

¿Cómo defines tu estilo?

“De chico pintaba realista, hoy pinto lo que siento y expreso lo que soy. Nació mi propio estilo desde los 12 años. En mi opinión, el estilo propio de un artista es lo más importante. Cualquier persona que vea alguno de mis cuadros sabe identificarlo. Incluso otros artistas comienzan a copiar, eso es saber que vas por tu camino. Algunos lo llaman expresionismo e impresionismo”.

¿Cuándo comenzaste a pintar?

“Desde los 5 ó 6 años”.

Platícanos acerca de esta exposición, ¿cuáles son tus expectativas?

“Es hermoso crear un espacio autentico de convivencia, me agrada el concepto de permitirnos compartir un espacio fuera de lo tradicional y reunirme a platicar con amistades y coleccionistas de mi obra. Las expectativas las solté en mi vida hace mucho, el sufrimiento proviene de las expectativas, hoy espero que sólo se disfrute este encuentro y generemos nuevas posibilidades de esta coincidencia”.

¿Qué proyectos tienes?

“Me invitaron a exponer el próximo año en Laguna Beach en Los Angeles, California, USA y en Ancona, Italia”.

Nombre completo: Emilio Chalita Aceves

Edad: 35 años

Estudios: Ingeniero Industrial, Maestría en Finanzas y Maestría en Alta Dirección.

Redes sociales: Instagram : @emiliochalita

Twitter: @echalita

Web: emiliochalita.com

Las 30 de Emilio Chalita

1. Drink: Coctel natural sin alcohol.

2. Mascota: La naturaleza.

3. Marca: Calidad.

4. Virtud: Auténtico.

5. Mentira más grande: El silencio.

6. Libro: Poemas.

7. Recuerdo: El sonido visual.

8. Lo que más odias: La censura y la falsa autoridad.

9. Frase: Las que inspiran.

10. El mejor amigo: La energía.

11. Viaje: Interno.

12. Color: Todos, incluso mezclarlos para hacer nuevas posibilidades.

13. App: Agualu, ¡estoy a punto de lanzar ese proyecto social! Le hemos dedicado años al desarrollo. Nos faltan fondos y apoyo.

14. Pecado de tu vida: El recuerdo.

15. Fantasía: El futuro.

16. Ciudad: Prefiero la playa y la montaña, pero Estambul, Cdmx, Shanghái, Delhi, Londres, Roma, Terán, París, San Francisco, han sido magníficas.

17. Coche: Elijo moto, pero si tiene que ser un coche, sería algo práctico, sencillo, discreto, elegante y fácil de utilizar. El más sencillo a tal punto que no te preocupe si algo le pasa, con la característica que funcione sin ninguna falla… como mi coche Mercedes del año 2005 que aún me lleva a todos lados y todo le funciona. Si me pongo exigente y deportivo el R8 o un Tesla; y si no importa la gasolina siempre elegiría una pickup para poner todo en la caja, con la facilidad de olvidar los baches y los topes de esta hermosa ciudad, para que sea una melodía el trasladarte sin preocupaciones de golpear las calles inundadas.

18. Mejor regalo: Una carta con flores y bitcoins.

19. Fobia: A la imposición.

20. Platillo: Tortilla recién hecha con mole.

21. Defecto: La soledad.

22. Película: Meet Joe Black, Pride and prejudice, Volver al futuro, Star wars, Matrix, Cloud atlas.

23. Hobbie: Pintar.

24. Pasión: Mi mujer.

25. Canción en la regadera: Música relajante de altos Hertz.

26. Admiración: Despertar.

27. Fruta: Todas.

28. Miedos: Los que aún no enfrento o lo que no entiendo. El miedo proviene de no entender, cuando entiendes el miedo desaparece.

29. Loción: Le labo, Creed y unos que compré en Irán sin marca.

30. Amor platónico: La entrega.

