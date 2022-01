Elena Poniatowska denuncia en Twitter el robo de una pintura

Las gestiones de la escritora Elena Poniatowska para recuperar la obra "En el panteón", pintada por Nahui Olin, que prestó en 1992 al Museo Casa Estudio Diego Rivera para una exposición sobre la pintora mexicana, apenas la noche de este miércoles comenzaron a rendir frutos.

El óleo que representa un pequeño entierro "naif", muy alegre, floreado y está enmarcado en amarillo, nunca le fue devuelto, pero las autoridades aseguran que ya atienden la denuncia de Elena Poniatowska y que realizan una investigación sobre la exposición realizada en 1992 que recibió en préstamo la obra señalada por la escritora.

Justo 24 horas después de que la escritora y periodista publicara en su cuenta de Twitter: "ROBADO. Este es el cuadro (óleo) que presté a la Casa Estudio Diego Rivera. Se exhibió en la avenida Altavista esquina Diego Rivera al lado del San Ángel Inn. El marco es de madera pintada amarillo mate", y que acompañara su mensaje de una imagen del óleo que dijo haber prestado "de mil amores" al Museo Casa Estudio Diego Rivera que depende del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), esta dependencia y la Secretaría de Cultura federal, informaron a través de un comunicado que los resultados de la investigación se harán públicos en cuando esta concluya.

"Desde el momento en que la escritora Elena Poniatowska hizo público el señalamiento de robo de una obra de su propiedad, en préstamo para la exposición Nahui Olin. Una mujer de los tiempos modernos, se está dando puntual seguimiento a la investigación, la cual ya realiza el Museo Casa Estudio 'Diego Rivera y Frida Kahlo' en la documentación de dicha muestra que se llevó a cabo en ese recinto de diciembre de 1992 a marzo de 1993", señala el comunicado donde informan que personalmente la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto ha estado al tanto de la atención al caso y de dicha investigación.

Poniatowska aseguró que había recibido "la indiferencia total" de las autoridades culturales ante su denuncia, de la que "nadie sabe nada". Dijo: "A mí no me pelan, no recibo absolutamente nada ni del INBAL (Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura ni de (Secretaría de) Cultura, ni de nada, es la indiferencia total", afirmó en entrevista.

La escritora dijo que lo único que tiene en su poder del préstamo de la obra autoría de Nahui Olin es "la constancia de que ellos lo pidieron y de que ellos se lo llevaron". En su relato señaló: "Yo lo presté de mil amores, con mucho gusto", pero no se lo devolvieron.

Aseguró que han pasado varios años, "me aguanté todo este tiempo, pero de repente me dio mucha tristeza. Yo no soy coleccionista, no tengo cuadros, obras que tú digas… pero ese sí era mío porque yo misma se lo compré a Raoul Fournier cuando iba a quitar su consultorio".

También señaló que quien le pidió el cuadro fue Mariana Holguín, coordinadora del proyecto, y que incluso ella acudió a la exposición que fue montada en una de las dos casas que construyó Juan O'Gorman para Diego Rivera en Altavista, pero cuando cerró la muestra y no le entregaron el cuadro, ella misma fue al museo a solicitarlo pero le dijeron "que se había perdido, que no estaba", y que después "el otro director fue Rius Caso, me dijo que habían buscado en las bodegas y que no había nada".

El cuadro de Nahui Olin

La escritora le compró a su tío Raoul Fournier la obra de Nahui Olin. Él era médico de la pintora e iba a cerrar su consultorio. Ahora queda a la espera de las autoridades culturales realicen la investigación y le den una respuesta a través de la coordinadora nacional de Artes Visuales, Mariana Munguía Matute, quien la mantendrá informada.

