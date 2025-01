El poder de la memoria: preservar, recordar y aprender del Pasado

La memoria es mucho más que un archivo de eventos pasados; es la esencia que define la identidad de los pueblos y las personas. Preservarla no solo nos conecta con nuestras raíces, sino que también nos permite proyectar un futuro más consciente y justo.

La historia, como disciplina, no se trata únicamente de recopilar fechas, nombres y hechos, sino de comprender el contexto, las decisiones y las consecuencias de lo vivido. Cada acontecimiento significativo tiene un eco en el presente, desde las revoluciones sociales hasta los logros científicos.

Ignorar el pasado es condenarnos a repetir errores, mientras que recordarlo es la llave para no tropezar dos veces con la misma piedra.

El Archivo General Municipal a la par del Consejo De La Crónica e Historia del Municipio de Zapopan tienen una misión con todos los habitantes del municipio; el preservar la memoria y tener vivo ese pasado que nos ha hecho llegar a ser tan grandes como sociedad. Esto implica valorar los testimonios de quienes vivieron antes que nosotros. Las biografías de figuras históricas, los documentos, monumentos y las tradiciones son las piezas de un rompecabezas que, al completarse, nos permite entender quiénes somos.

Cada acto heroico, cada lucha por los derechos humanos, y cada avance que favoreció a la humanidad nos enseña algo sobre lo que somos capaces de lograr cuando actuamos con determinación. Este lunes 27 el Archivo General del Municipio de Zapopan invita a el público en general a recordar y saber un tanto más de un suceso de hace 152 años llamado ‘’La Batalla de la Mojonera’’.

¿Qué ocurrió?

Un enfrentamiento de las fuerzas del gobierno liberal encabezadas por el general Ramón Corona, contra un grupo de sublevados conservadores al mando de Manuel Lozada “El Tigre de Alica”, el día 28 de enero de 1873.

¿Pero solo eso, vale la pena hacer estruendo 152 años por solo eso?

No, en la historia un suceso podrá entenderse y revalorar muchas veces al pasar de muchos años del suceso original. Esto sería algo importante para vanagloriar al personaje de Ramón Corona que llegaría a gobernar Jalisco. Por el otro lado, el personaje de Manuel Lozada se ha estudiado y visto como un precursor de lo que sería el reparto agrario. El mundo sabría su historia y lo relacionaría más a un Robin Hood. Sucesos así, serían base y parte para que Nayarit o Colima, ya no fuesen parte del Estado de Jalisco, el país que conocemos hoy en día no estuvo así desde siempre, fue un proceso a base de personas con proyectos sociales y en muchas otras personales.

ESPECIAL/ Archivo General del Municipio de Zapopan

El replantearse donde uno está parado, las ventajas que tiene en la vida, tanto en sus derechos como ciudadano nos pone a recordar que no siempre fue así, una enorme lucha de años y personas tuvieron cabida para esto. La memoria nos permite rendir homenaje a quienes abrieron caminos antes que nosotros. Recordar sus aportes no solo honra su legado, sino que inspira a nuevas generaciones a continuar sus esfuerzos.

El olvido, en cambio, puede ser devastador. Sociedades que han desatendido su memoria histórica suelen caer en ciclos de violencia, desigualdad y fragmentación. Por ello, la educación juega un papel crucial: enseñar historia no debe limitarse a los libros de texto, sino a fomentar un diálogo crítico sobre lo que significa cada capítulo del pasado para el presente y el futuro.

En un mundo cada vez más acelerado, donde la información parece diluirse en la inmediatez, la preservación de la memoria es más urgente que nunca. Necesitamos recordar no solo para entender, sino también para construir. Porque cada acto de memoria es, en el fondo, un acto de amor hacia quienes vendrán después de nosotros.

Recordar es resistir el olvido. Preservar es un acto de responsabilidad. Y aprender de la historia es la mejor herramienta para transformar el futuro.

Este 27 de enero en punto de las 9:00 am al Archivo General del Municipio de Zapopan invita a reflexionar este suceso, las ideas y los pensamientos de las personas que en ese momento creyeron necesario arriesgar su vida por algo que creían. Habrá una serie de pequeñas conferencias a cargo de personas del Colegio de Jalisco, cronistas e historiadores de occidente que darán un panorama muy amplio.

Habrá una exposición de elementos del siglo XX, periódicos, mapas, cartas de participantes en dicha batalla, entre todo esto personas de Tuxcueca y familiares de Ramón Corona presentarán objetos personales del General y Gobernador de Jalisco de 1887 a 1889.

FS