El mundo en la visión de Andrés Oppenheimer

Andrés Oppenheimer y la señal de CNN en Español estrenan las transmisiones de “Oppenheimer presenta en México”. Los primeros programas tratarán temas relacionados con la política mexicana y su relación con el mundo, como nos platicó el periodista de origen argentino en charla exclusiva.

“El primer programa va a tratar sobre el tema ¿Se está aislando México del mundo? Vamos a tener como invitados al expresidente Felipe Calderón y a un alto colaborador del presidente López Obrador”, anotó el también articulista.

Este segundo invitado y colaborador del actual presidente es el presidente de la Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, el senador de Morena Héctor Vasconcelos.

El comunicador agregó que “en las próximas semanas vamos a tener a la exembajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, y la tercera semana vamos a tener al Premio Nobel Mario Vargas Llosa”.

La primera emisión de “Oppenheimer presenta en México” será sobre un tema central en la política de AMLO: “El propio presidente lo dijo en su campaña, lo dijo desde que asumió la presidencia: Su prioridad es la política interna y las soluciones internas a los problemas mexicanos, no la política exterior. No lo decimos nosotros, lo dice él. Lo que vamos a analizar es el impacto que va a tener el hecho de que no fue a la reunión del G20 en Osaka, Japón, el paso atrás que ha dado México en su activismo en el Grupo Lima respecto a la crisis de Venezuela, el hecho de que el presidente no ha salido del país desde que fue electo, el hecho de que Morena esté proponiendo cerrar oficinas comerciales de México en el resto del mundo. Vamos a analizar los pros y los contras de todas esas decisiones: vamos a escuchar los dos puntos de vista”.

También está el tema de los migrantes y las peticiones de Trump: “También vamos a hablar de eso, con el expresidente Calderón y con el representante del presidente”.

Sobre las experiencias de apertura o aislamiento de los países, Andrés comentó: “Vivimos en un mundo globalizado. La experiencia hasta ahora es que los países más conectados con el resto del mundo, como Corea del Sur o Singapur, son los que más han aumentado su nivel de vida. Quizá México sea una excepción a la regla, pero yo hasta que no lo vea no lo creo”

Con la exembajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, la temática será las relaciones bilaterales, con los asuntos de más relevancia en la actualidad: “Vamos a hablar sobre la migración, sobre las peticiones recientes del presidente Trump a México, la buena labor que está haciendo supuestamente para detener a los migrantes centroamericanos”.

“Vamos a hablar del muro. El programa va a seguir siendo un programa sobre los grandes temas en el mundo, en el mundo de la política, de la tecnología, del trabajo, de la innovación, pero también vamos a tocar muchas veces los temas mexicanos”, apuntó.

Además de la conducción de su programa, Andrés Oppenheimer continúa con el periodismo escrito. Su última publicación es “¡Sálvese quien pueda!”, un libro que trata sobre el futuro del trabajo en la era de la automatización.

Sintoniza

“Andrés Oppenheimer presenta” por CNN en Español, domingo 14 de julio, 19:00 horas.