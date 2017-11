El hombre que retrató a la posmodernidad

Considerado como una estrella en el oscuro cielo de la filosofía, Gilles Lipovetsky ha dado el salto de los ámbitos académicos a las masas gracias a su profundo trabajo sobre la posmodernidad. Nacido en 1944, en París, durante la Segunda Guerra Mundial, el pensador francés comenzó a brillar gracias a “La era del vacío”, obra publicada en 1983 y en la que centraba sus ideas sobre la frivolidad y lo efímero. El libro resultó ser polémico entre el círculo rojo, porque planteaba que el filósofo era un ser alejado de su circunstancia, ajeno a la realidad que lo envolvía cada vez más caracterizada por la cultura de masas. Aunque también fue visto como una mirada fresca, con una propuesta que reflejaba al mundo de ese tiempo, donde las masas eran efímeras y el ser humano cada vez más encerrado en sí mismo.

Cuatro años después consolidaría sus propuestas con el libro “El imperio de los efímero. La moda y su destino en las sociedades modernas”, donde centro su visión en la moda desde una perspectiva histórica. Con esa mirada explicó el individualismo presente en la sociedad, todo por medio de un viaje por la moda.

El pensador también ha puesto atención a la sociedad convertida en mero objeto de consumo, dispuesta a trivializar la cultura y complacida con satisfacciones rápidas y no perdurables.

Recientemente, al hablar sobre su libro “De la ligereza” con el diario El País, centró su crítica al modelo educativo actual: “La sociedad contemporánea pone en valor al individuo, cierto, y le da más poder sobre sí mismo para decidir sobre su vida, pero al mismo tiempo aumenta su fragilidad, lo estamos viendo con los índices de depresión o estrés. Y es que en las sociedades antiguas la educación dura te preparaba para vivir en un mundo difícil. Hoy, les educamos dulcemente, queremos que los niños sean felices y no les preparamos para lo difícil, para lo que Freud llamaba ‘el principio de realidad’. También hay una razón estructural: en esas sociedades tradicionales no se planteaban preguntas sobre la organización de la vida porque se organizaba como lo habían hecho los padres. Hoy las tradiciones han perdido su fuerza y cada uno debe construir su vida, desde la educación a la alimentación. Y eso es duro”.

Y al hablar sobre la importancia de la educación y los medios, señaló: “El siglo XXI va a ser el siglo de la educación y ese es un reto colectivo. La fatalidad no es la responsable de los malos resultados. Y el futuro no lo hace Facebook ni las máquinas, el futuro lo debe preparar el Estado. Hay medios mediocres porque hay un mercado que pide eso. Si la gente se interesa en la vida sexual de los famosos es porque no tiene otros centros de interés. Los medios no son la causa, solo están porque hay mercado. Es la escuela lo importante”.

Gilles Lipovetsky llega a la Feria Internacional del Libro como parte de la cauda de intelectuales que estarán presentes en el coloquio “Los acosos a la civilización. De muro a muro”. El objetivo del encuentro es “debatir sobre las amenazas que representan la xenofobia y el proteccionismo, para construir desde la crítica un frente que permita hallar soluciones y propuestas para superar esta afrenta que pone en peligro el desarrollo de una ciudadanía responsable, democrática y solidaria”.

Además busca ser “una declaración de rechazo a cualquier tipo de muro que se contemple construir, no sólo en nuestra frontera Norte, sino a todos los muros, reales como metafóricos, que pretenden impedir el diálogo y la solidaridad entre seres humanos”.

EL PERSONAJE

Gilles Lipovetsky

•73 años

•Francia

•Filósofo

TOMA NOTA

Asiste

Intercambios culturales y desarrollo

D: Lunes 27 de noviembre

H: 17:00 horas.

L: Salón 6, planta baja, Expo Guadalajara