El final perfecto de una saga fantástica

La escritora Madeleine Roux presentó “La tumba de los antiguos” (publicado por V&R), obra narrativa con la que pone fin a la saga de “La mansión de las furias”. Desde la óptica de la autora, este libro es el cierre perfecto de una saga con la cual pretendió enamorar y, a la vez, espantar a sus lectores.

“Este es un libro catártico porque en él vemos que muchas de las amenazas y de los hilos que se fueron desprendiendo a lo largo de la saga se cierran en un círculo perfecto”, señala en entrevista.

“Me siento muy tranquila por finalmente terminar con este proyecto, pero al mismo tiempo estoy un poco triste por dejar atrás todos estos personajes que me acompañaron tanto, pero que ahora son de los lectores. Me gusta pensar que los que leen mi libro se quedan con una gama amplia de emociones”.

La escritora estadounidense reconoce que obras como la suya cada vez tienen mayor aceptación entre los lectores, pues la fantasía y el horror han ganado adeptos entre los amantes de la literatura. “Definitivamente hemos visto un cambio en la forma en que se ven este tipo de obras de horror y fantasía, la gente se ha preocupado por ya no verlas como algo raro o algo rechazado, sino por darles un lugar como las obras de arte que son”, finalizó.

Madeleine destaca que este año será especial para ella, su equipo y sus lectores, ya que trabaja en sus próximas obras: “Tengo en puerta dos nuevas novelas y en planes también pienso en una tercera, 2020 será un buen año en el que espero pasar más tiempo con mis perros y poder ejercitarme”, finalizó Roux entre carcajadas.

La obra de Madeleine Roux se ha traducido a nueve idiomas y ha sido vendida en 11 países. Entre las distinciones de esta escritora norteamericana figura el haberse convertido en autora best seller de The New York Times con la saga “Asylum”.