El debut novelístico de un tapatío

Tapatío alejado de su terruño y con varios años de residencia en Holanda, Daniel Balderas Barragán es un ingeniero de profesión comenzó a escribir desde muy joven. Ahora presenta su novela debut, ''La Risa'', que explora la vida de Julián, Dafne y Beatriz, tres personajes que son una metáfora del miedo a la muerte y el deseo intenso de vivir.

''Empecé a escribir por hobbie, a los 13 o 14 me puse a escribir cuentos y novelas que nunca concretaba. Nunca lo vi como un trabajo, sino más bien como una actividad creativa. Y así surgió 'La risa', de preguntarme qué pasaría si un personaje va al psicólogo, de qué hablaría. Ahí nace Julián y sus problemas con su madre y su madrastra. Luego me di cuenta que había una historia para desarrollar'', señala.

Novela de introspección y de debut, ''La Risa'' desarrolla temas universales como el amor, la traición, la muerte y el deseo. Sobre ello, Balderas Barragán apunta que la planeación de la obra fue lo más complejo.

La novela se encuentra disponible en Amazon, y según el propio autor, ha tenido muy buena retroalimentación de sus lectores. ESPECIAL

''No todo está alineado ni definido al principio, pero una vez que escribes las primeras escenas de los personajes, donde planteas su personalidad, es mucho más sencillo escribir. Es como un coche, el problema es arrancar, ya después todo fluye de manera más fácil, te dejas ir en la escritura''.

La novela se encuentra disponible en el gigante de comercio electrónico Amazon, y según el propio autor, ha tenido muy buena retroalimentación de sus lectores.

''Quienes la han leído me han dicho que es como si estuvieran leyendo una conversación conmigo, fue algo que no me esperaba y me pareció muy bonito. También me han dicho que sí hay una historia que les gustaba, me ha ido muy bien con comentarios positivos. Sé que no soy Vargas Llosa, pero soy yo buscando una voz y eso me tiene muy contento''.

