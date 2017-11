El circo contemporáneo, más allá de los leones y los payasos

La evolución del pensamiento humano suele impactar en todas las áreas en que éste se desarrolla; incluso, en el entretenimiento, y una clara muestra de esto se encuentra en el circo. Anteriormente, éstos estaban llenos de espectáculos donde los animales eran la atracción principal, siendo el primero el circo fundado por Philip Astley en Londres, el 9 de enero de 1768. Ahora, gracias a la capacidad artística que ha logrado un alto nivel de competencia en los acróbatas, malabaristas, bailarines y actores de circo, los espectáculos han cambiado.

La potencialidad que los artistas circenses han desarrollado, se vuelve suficientemente asombroso para entretener a un público exigente, por lo que, a continuación, abordaremos, de la mano de expertos que participan en el Festival del Circo y Chou (Ficho)—el cual se lleva a cabo del 18 al 26 de noviembre, en diversas sedes de Guadalajara, consultar oferta en www.fichofest.com—, algunos de los espectáculos que ofrece el circo moderno, aquel que ya dejó de lado a los leones y los payasos y se acerca más a las formas que puede tomar un cuerpo, los malabares y la danza.

EVOLUCIÓN CONSTANTE

Familiar con aire de tradición

Para Iván Vega, quien durante el Ficho Fest ofrece el taller Texterear el Circo, este espectáculo “es probablemente la actividad escénica que más se ha atrevido a cambiar, y al mismo tiempo sigue conservando un aire muy familiar. Entonces, tiene esta doble característica”.

Además, “es el arte de los artistas más temerarios; hay una aspiración común de llegar más lejos cada vez, ponerse límites nuevos, romper récords. Estos elementos han modificado al circo contemporáneo”.

Esta evolución que vive el circo, sorprende a muchos, por lo que Vega ofrece algunos consejos para apreciar al máximo este espectáculo. “Primero, mucha disposición a la sorpresa, precisamente porque cada vez es más fácil no asombrarse. El circo es muy entretenido y divertido, pero también pide mucha atención del espectador, uno debe estar dispuesto a concentrarse en el espectáculo que se está apreciando”.

Equilibrio. La armonía, clave en los espectáculos. ESPECIAL

Igualmente, es importante prestar atención a los detalles, pues “el circo es muy vistoso, yo recomendaría apreciar los esfuerzos por la composición del espectáculo integral. Siempre lo más importante es el artista trabajando, pero que también se aprecie todo lo que hay alrededor: el vestuario, la iluminación, el diseño del espacio”.

Y, por último, curiosear más allá de lo se ve en escena, “es divertidísimo leer y buscar información sobre circo, por fortuna las grandes escuelas de circo generan mucha información en sus propios sitios web. Te das cuenta que hay una enorme tradición detrás de cada detalle. Es bonito aprender estos detalles porque las aprecias mejor, tampoco se trata que uno se convierta en un especialista”.

Potencializar al cuerpo

Desde Campinas, Brasil, el investigador y actor Jesser de Souza visita Guadalajara para ofrecer su conocimiento respecto al tratamiento del cuerpo a través de un “taller —del 13 al 17 de noviembre— de entrenamiento técnico para el actor, bailarín, performance, acróbata… Es un taller que trabaja con entrenamiento físico, energético y vocal, para todos aquellos que trabajan con el cuerpo de una manera artística”, cuenta Souza en entrevista con este medio.

El aprendizaje del manejo del propio cuerpo desarrolla “una presencia en el escenario con la dilatación de energías. La idea es que el performance, refiriéndome a cualquiera que trabaje en un escenario, crea una corporeidad que tenga una dilatación energética, de manera que su presencia esté muy fuerte en el escenario”.

Este entrenamiento, entonces, enseña a manejar el cuerpo de “una manera muy particular, porque nosotros creemos que cada persona tiene un potencial artístico; es decir, cada uno puede desarrollar su potencialidad personal. De esta manera, con el entrenamiento, después de años, puedes llegar a una técnica personal, una técnica que sólo sirve para quien la practicó”.

Además, esta actividad no sólo funciona para aquellos artistas que se presentan en circos u otros escenarios, sino que también significa “tener un cuerpo disponible para la actividad que sea. Sirve para el día a día. Quienes aprenden no deben ser necesariamente artistas, yo lo he enseñado hasta a terapeutas, porque nuestro cuerpo es nuestra morada, ahí viviremos toda nuestra vida; entonces, conocerlo, aprovechar su potencialidad, sirve para todo. Evidentemente que todo lo que hacemos es para una aplicación directa, pero se recibe mucho para la propia vida: la consciencia corporal, el entrenamiento de la ética, donde se ve la relación con el otro, que sea productiva, respetuosa y armoniosa, por lo que es un trabajo de disciplina no sólo corporal, también personal”.

Contra la gravedad

El cambio drástico que vive el circo tiene diversos motivos de origen, para Dulce Deca, malabarista, esta evolución es parte de la propia ley natural: “Todo evoluciona, eso se puede ver en las compañías, primero porque los circos de ahora no vienen estrictamente de familias de circo, por lo que ha traído nuevas ideas”.

Igualmente, las actividades y espectáculos propios de un circo se modificaron para adaptarse a las nuevas necesidades tanto del espectador como del artista. El caso de los malabares no es una excepción, pero antes de adentrarnos a su metamorfosis, Dulce explica en qué consiste esta actividad circense:

“Los malabares son para mí todo lo que es manipulación de objetos, en que desafías la ley de la gravedad, para mí el skate, por ejemplo, es malabarismo, tal como lo es la bicicleta, porque es una manipulación de un objeto, todo lo que implica esta actividad, ya sea en número o en manipulación”.

Si bien, el malabarismo está totalmente relacionado con el circo, es decir, todo espectador circense no duda en encontrarse en escena un tradicional espectáculo de malabares; sin embargo, dentro de su tradición, también ha cambiado.

“El malabarismo antes era más sólo un número, una exhibición, se ha juntado con otras áreas, con la danza, del teatro físico o hablado, en conjunción con músicos, o que los objetos hagan sonidos particulares, entonces, esto cambia mucha la idea que se tenía del malabarismo. Con él, comunicas con los objetos, al final son artes visuales que con el movimiento del cuerpo expresas”.

Así, gracias a sus cualidades propias, como que “los malabaristas confrontan la ley de la gravedad. En el malabar, una vez que lanzas los objetos al aire, salen del perímetro de su cuerpo, y la cuestión es cómo vuelve; este es el objetivo, conseguir lo más que se puede controlar esta realidad”.

Dulce está ofreciendo un taller de malabares del 22 al 24 de noviembre, consulta los detalles en www.fichofest.com.

Movimientos excéntricos

Cualquiera que haya asistido a un circo tradicional, sabrá que la danza está siempre presente, probablemente se recuerde la danza culminante donde vemos a todos los artistas desfilar con ritmo, aunque también están las piezas individuales, el punto es que éstas no pueden faltar.

Al tipo de danza que se suele presentar en un circo se le conoce como danza excéntrica o danza cómica, y en este estilo se encuentran los clásicos hollywoodenses que quienes los recuerden, seguro lo harán en blanco y negro.

Max Prior, coreógrafa y participante del Ficho Fest, recalca que este tipo de danza incluye técnicas tanto de clown como cómicas; incluso, del cabaret y el performance postmoderno, además, “busca sonidos tradicionales como el tango, pero claro, siempre se debe encontrar un modo de mezclarlo con la creación del clown”, entonces, “la danza excéntrica busca maneras de comunicar, con diversas técnicas e incluye el Music Hall y Hollywood, hasta otras danzas como Can-Can”.

“Con la danza excéntrica siempre le gustas al público, porque yo creo que la mayoría de personas aman este estilo".

Esta combinación resulta idónea para un espectáculo de circo, porque “se puede decir que es como una comedia física, particularmente suele ser para personas que son payasos, pero claro que lo pueden usar más, porque este estilo puede mejorar el trabajo de diversas áreas”.

Y como cereza del pastel, es un espectáculo que, bien realizado, promete conquistar al público y recibir fuertes aplausos; por lo menos, así le ha sucedido a Max Prior en su larga trayectoria, por lo que ella asegura que “con la danza excéntrica siempre le gustas al público, porque yo creo que la mayoría de personas aman este estilo, aman el Music Hall y los bailes hollywoodenses, quizá por su antigüedad, pero seguro por sus movimientos divertidos, la gente continúa amando este estilo”.



De esta forma, la danza excéntrica se ha convertido en uno de los espectáculos tradicionales circenses y al parecer, continuará haciéndolo. Max se encuentra ofreciendo un curso de danza excéntrica hasta el 17 de noviembre en la Alianza Francesa.

Multidisciplinar

Hoy en día, al eliminar algunos de los elementos considerados básicos para conformar un circo, se integró el gen multidisciplinar para continuar cautivando al público, “la gente que va al circo ahora ve un espectáculo lleno de danza, teatro o música, todo mezclado”, comenta Blanca Franco, encargada del taller “Portés como contacto”, que se imparte durante el Ficho Fest.

Gracias a esta nueva cualidad que posee el espectáculo de circo, se logra una mejor conexión entre el espectador y el artista, y para Blanca “es una manera de expresar al público que al fin de cuentas todos podemos tener un lado artístico. Es un acercamiento más fuerte con el público, porque puedes llegar a darles esa pequeña pizca de inclusión, de formar parte del show. La gente se puede identificar más con el espectáculo, pueden encontrar mayores puntos de gusto, es una manera más general de llegarle a la gente”.

Mientras que para el propio artista, el lado multidisciplinario resalta su versatilidad, pues “ahora muchos artistas manejan diversas disciplinas así como herramientas. Hay un encuentro de artistas muy bonito, con sus respectivas pasiones que se unen”.

El trabajo de Blanca junto con Sebastien Davis-Vangelder es precisamente la unión de diversas técnicas y herramientas. Ellos utilizan principalmente el movimiento, “la técnica que nosotros trabajamos como especialidad es el mano a mano o los portés acrobáticos, consisten en que una persona es portor o base, mientras que la otra es ágil o volante. Los movimientos pueden ser estáticos, no hay desprendimiento de los cuerpo… Todo es dinámico, se lanza y se atrapa a alguien”.

De esta forma, sus presentaciones circenses envuelven a diversas disciplinas artísticas, como la danza, por los movimientos ágiles, e incluso se involucra al propio espacio donde se ejerce así como la relación con el otro.

TALLERES DE FICHO

18-20 DE NOVIEMBRE. Sonoridades de la voz. Exploración vocal y canción Cardenche (México), impartido por Juan Pablo Villa de 11:00-14:00 hrs, en Laboratorio Sensorial - Ghilardi 120.

20-24 DE NOVIEMBRE. El Cuerpo Multifacético, en Lume Teatro, en Nicolás Romero 1555, de 10:00-14:00 hrs.

20-24 DE NOVIEMBRE. El Idioma del Clown, impartido por Jesús Díaz de 10:00-13:00 hrs, en la Alianza Francesa ubicada en López Cotilla 1199.

20-24 DE NOVIEMBRE. Varias Corazas y una nariz, impartido por Seres de Luz Teatro de 15:00-18:00 hrs, en Nmor Lab (Francia 1438).

20, 21 Y 23 DE NOVIEMBRE. Jarana, Canto y Zapateado, impartido por Los Sonetos del Tesechoacán de 16:00-18:00 hrs; en La Mitotera - Francia 1333.

20, 21 Y 23 DE NOVIEMBRE. Equilibrios 5 Segundos, impartido por Valérie Doucet de 10:00-12:00 hrs, en Sala Stella Inda · Teatro Experimental - Parque Agua Azul.

20, 21 Y 23 DE NOVIEMBRE. Búsqueda y creación en equilibrio - contorsión – acrobacia, impartido por Valérie Doucet de 12:30-14:30 hrs, en Sala Stella Inda · Teatro Experimental - Parque Agua Azul.

22-24 DE NOVIEMBRE. ¡Lánzate al aire! Malabares, manipulación de objetos y lenguaje corporal, impartido por Dulce Duca de 10:00-12:00 hrs en Bodega Fuoco - Juan Manuel 900.