El cielo de Melissa Nungaray

Originaria de Guadalajara, Jalisco, Melissa Nungaray es una escritora y poeta de 25 años quien actualmente radica en el Estado de México y recientemente publicó su quinto libro, “El cielo cae a voces”, editado por el Fondo Editorial del Estado de México (FOEM).

Se trata de un poemario donde la autora reflexiona sobre las variaciones del concepto “cielo”, ya sea como protagonista, como un telón de fondo, o como un ente vivo y colmado de imágenes, refiere la FOEM, pues a lo largo de sus páginas, Melissa Nungaray explica un universo íntimo y personal al que invita a entrar al lector. “Con reminiscencias a Alejandra Pizarnik, en sus poemas habita una musicalidad única y llena de símbolos”.

EL INFORMADOR dialogó con la escritora sobre este proyecto, del que resalta es un poema extenso donde se refleja una meditación interior de alguien que se pierde e intenta encontrarse a sí mismo, “es como un monólogo interior entre tantas vías y calles, entrando en una lluvia de voces. Al ser un poema extenso, no tiene capítulos ni subtítulos, solamente es un fluir de la conciencia misma. Sí hay distintos fragmentos que separan al poema, pero se van concatenando, uniéndose entre sí”.

Melissa resalta que para desarrollar este libro tomó como punto de partida volver al origen, “porque en mi primer poemario, que se titula ‘Raíz del cielo’, retomo el simbolismo del cielo, de regresar al origen, a la naturaleza y a lo analógico. Este libro (“El cielo cae a voces”) lo escribí durante la pandemia y fue un momento de entrar en sí, dejando atrás los ruidos, el pasado y enfocarme en la palabra misma y el silencio”.

Todos los libros publicados hasta ahora de Melissa giran en torno a la poesía. En ese sentido, sobre cómo ha sido su camino en la literatura, recuerda que todo empezó en su niñez en un juego que tenía con su papá: “Él me leía poesía en voz alta y yo le decía frases poéticas cuando yo tenía cinco años y aún no sabía leer ni escribir bien. Luego, me solté escribiendo y acumulé una libreta con escritos, además, como participaba en Radio Universidad, en algunos de sus programas me pidieron que leyera algunos de mis poemas y una editora me contactó después, ella fue Patricia Medina, cuya editorial se llama Literaria Editores y me invitó a publicar. Como yo era una niña, todo ese procesó lo vinculó mi papá, pero desde ahí empezó mi gusto y la pasión por la escritura”.

Ahora que vive en el Estado de México, Melissa se encuentra haciendo trámites para desarrollar la maestría en Estudios Literarios, ella es licenciada en Lengua y Literatura Hispánica. Resalta que radica en esta ciudad por cuestiones familiares donde vive con su madre, mientras que su padre vive en Guadalajara. Sobre el objetivo que se plantea la joven escritora, es seguir desarrollándose en la poesía, escribiendo más libros, incluso trabajar en alguna novela, “también escribo artículos para periódicos, así que también me gustaría irme por ese camino, además de la literatura, la investigación y lo académico”.

Al caer la noche

En cuanto a sus procesos creativos, cuando la inspiración hace acto de presencia, Melissa confiesa que regularme escribe por la noche, “aunque también puede ser en cualquier momento del día y cuando estoy haciendo alguna otra actividad, que es cuando pueden venir a mí algunas frases, oraciones o versos. Y ya que llegan, las tomo y las desarrollo para estructurarlas bien”. Como buena lectora, destaca que ha sido marcada por muchos autores, por ejemplo, ahora mismo está leyendo a Gloria Gervitz, Francisco Hernández y Vicente Huidobro.

La autora actualmente trabaja en la revista digital En la Masmédula (www.enlamasmedula.com) “ahí la gente puede acercarse a leer poesía de diferentes países”.

Detalles de la escritora

Melissa Nungaray (Guadalajara, Jalisco, 1998) es escritora, correctora de estilo, periodista y promotora cultural. Dirige la revista digital En la Masmédula.

Colabora en diversos periódicos digitales de España (Diario16, Diario Siglo XXI, Revista Todo Literatura), Costa Rica (La voz de Goicoechea), Puerto Rico (El Post Antillano), Estados Unidos (Revista Latina NC), República Dominicana (Periódico El Sol de las Américas) y Colombia (Periódico El Sol).

Estudió Lengua y Literatura Hispánicas en la Universidad Autónoma del Estado de México. Forma parte del equipo de la Gaceta literaria de la Terrible Presencia.

En 2014, ganó el segundo lugar del IV Premio Nacional de Poesía Joven “Jorge Lara”. Algunos de sus poemas han sido traducidos al italiano, inglés, uzbeko y griego.

Entre sus publicaciones se encuentran las obras: “Raíz del cielo” (2005), “Alba-vigía” (2008), “Travesía: Entidad del cuerpo” (2014), “Sentencia del fuego” (2011) y “El cielo cae a voces” (2023).