Jamie Oliver es un chef, restaurador y personalidad televisiva de Inglaterra, conocido por su estilo accesible y su enfoque en promover una alimentación saludable y sostenible. Sus platos generalmente son una mezcla de cocina italiana y cocina oriental.

A lo largo de su carrera, ha logrado una gran fama internacionalmente, gracias a su capacidad para hacer que la cocina sea sencilla y atractiva para todo el mundo. Pero entonces, ¿qué fue lo que sucedió con uno de sus libros y por qué tuvo que retirarlo?

Jamie Oliver, junto con la editorial Penguin Random House, anunciaron el lunes 11 de noviembre que dejaron de vender el libro escrito por el reconocido chef y autor británico después de la controversia sobre su ofensa a las comunidades indígenas de Australia.

"Me siento desolado al saber que he causado tales ofensas y pido disculpas por ello", dijo en un comunicado Oliver, tras conocer la polémica entre la comunidad indígena australiana por su libro infantil 'Billy and the Epic Escape', publicado este año.

"Nunca fue mi intención malinterpretar este profundo y doloroso asunto. Junto con mis editores, hemos decidido retirar el libro de la venta", agregó el chef.

La controversia se debe a un personaje secundario, una niña aborigen que se encuentra en una casa de acogida y tiene una conexión especial con la naturaleza.

"Ruby, una de las heroínas, era mi intento de mostrar la maravillosa capacidad que tienen los niños de forjar conexiones entre sí, de ayudarse mutuamente y de conectar con el mundo natural", explicó Oliver.

Sin embargo, la comunidad indígena en Australia afirmó que no ha sido consultada por el autor y que el personaje aborigen y su historia fomentan estereotipos dañinos para los pueblos originarios australianos.

En un comunicado, la Corporación Nacional de Educación Aborigen y de los Isleños del Estrecho de Torres (NATSIEC, por sus siglas en inglés) señaló que el libro “no sólo perpetúa estereotipos dañinos, sino que trivializa las complejas y dolorosas historias e ignora la violenta opresión de los jóvenes indígenas”.

Otras críticas son que el libro perpetúa "estereotipos racistas" contra las familias indígenas y que su cultura y creencias son descritas como "magia", lo que es interpretado como ofensivo.

Penguin Random House UK reconoció su error a la hora de realizar las "consultas" para la publicación de la obra. "Nuestra misión es hacer libros para todos y el compromiso conlleva un profundo sentido de la responsabilidad. Está claro que nuestros estándares de publicación se han quedado cortos en esta ocasión", precisó la editorial.

Al reconocer su error, Oliver aseguró que la intención de sus libros infantiles es promover la diversidad. "Todo lo que hago es usar el placer de la comida en busca de un mundo más sano y feliz. Mis libros sobre Billy persiguen esto, introduciendo temas sobre la diversidad, la sostenibilidad, la comida, la naturaleza, el equilibrio, la amistad y la conexión", explicó.

AB