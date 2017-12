El cartón político, un tipo de arte sarcástico y delicioso

“Todos somos caricaturistas, pónganse a describir a la persona más curiosa que vean en la FIL y verán que esos adjetivos son como los trazos de cualquier caricatura” dijo Darío Castilleros uno de los presentes en la mesa que tuvo lugar esta mañana en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara.

El panel estuvo conformado también por Falcón, El Fisgón, Antonio Higuera y Cucamonga que al contar algunas experiencias en su andar por el mundo del cartón político y el humor, desprendieron varias carcajadas entre los presentes.

Entre los políticos mencionados en esta charla sobresalen Donald Trump, Enrique Peña Nieto, Vladimir Putin, Agustín Carstens y hasta Francisco Ayón, pero la que sin duda se llevó varios minutos de risas fue Elba Esther Gordillo, “los verdaderos criminales son sus cirujanos plásticos, díganme ustedes cómo hicieron posible que una mujer pueda ser una caricatura las 24 horas de su vida y cobrar millones por eso” dijo Higuera.

Uno de los presentes lanzó al panel una pregunta, ¿En qué momento un caricaturista no le falta el respeto a un personaje al exagerar algún defecto físico en sus dibujos? A lo que respondió El Fisgón, “La verdad es que sí hacemos un poco de bullying a los políticos, pero mal haríamos en plasmar cosas que no son, la verdad es que lo relevante de un cartón político es la escena no el rasgo físico de los personajes que eso al final, terminan siendo las señales que ayudan a los lectores a identificar a los personajes en cuestión”.

Entre risas, aplausos y alguna que otra verdad, los caricaturistas agradecieron la oportunidad de realizar esta mesa de encuentro en la Feria Internacional del Libro y agregaron a los presentes que en su mayoría eran jóvenes, “los memes no nos vinieron a suplir, más bien les recordó a las nuevas generaciones que existe un arte entre saber analizar la situación política, los personajes del momento con un poco de humor”.

La FIL se encuentra vigente del 25 de Noviembre al 3 de diciembre en la Expo Guadalajara abriendo sus puertas desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche.