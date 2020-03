“El caníbal ilustrado”, una memoria a la crítica

La literatura tiene diversos ejercicios para el escritor Antonio Ortuño y desde el periodismo ha explorado las entrañas de lo que implica el libro y todo su ecosistema, sus claroscuros, maravillas y desdenes.

Desde hace 22 años, Ortuño comenzó a escribir artículos y columnas en periódicos, revistas, suplementos y medios digitales, en los que siempre ha compartido sus perspectivas personales y profesionales sobre la industria editorial, creativa y cultural, así como de los personajes que la protagonizan; ahora regresa a estos textos para ofrecer “El caníbal ilustrado” (por Dharma Books), recopilado de estas publicaciones que exhiben las diferentes etapas y tópicos por los que ha transitado siempre con un argumento crítico muy a su estilo.

“La idea de esta revisión, de armar esta antología era releer esos textos, ver cuáles abordaban temas que siguen siendo vigentes e interesantes, que plantearan ideas y no estuvieran amarrados a una coyuntura”, explica Antonio Ortuño al detallar que “El caníbal ilustrado” vuelve a poner sobre la mesa temáticas e inquietudes sobre las dificultades que enfrentan los lectores en México, la distribución del libro, la estabilidad e impacto de las bibliotecas, las transformaciones de las editoriales, los sistemas educativos, e iniciativas culturales y artísticas que siguen sin lograr o cumplir un impacto, por ejemplo.

“Es una bitácora de la vida literaria en México a lo largo de estos 22 años, de ideas sobre la escritura, lectura y literatura. Reviso obras que me han entusiasmado y otras que me han irritado”, puntualiza Ortuño al referir que el título de “El caníbal ilustrado” no solo retoma el nombre de una columna incluida, pues también se refiere a una popular expresión mexicana cuando hay una crítica de por medio.

“Es de una expresión tan mexicana, de cuando se juntan dos o tres personas a hablar de los ausentes y se dice: ‘andan comiendo carne humana’, de este canibalismo metafórico. Una sensación que me agrada mucho en el periodismo es la posibilidad de sentir que el columnista, cronista, el que escribe, te da a ti como lector cierta intimidad o complicidad, te hacer ver cosas, te pregunta qué te parece tal tema”.

En comunión literaria

Ortuño señala que la crítica libre y los artículos con este tono es un ejercicio complicado de conseguir o equilibrar cuando se entrelazan, o en dado caso, los intereses literarios o periodísticos no comulgan entre sí.

“Antes que periodista, me considero escritor. No soy un periodista que publica novelas, soy un escritor que ha trabajado como periodista. El periodismo es mi oficio, no mi vocación. De alguna manera lo que he intentado es llevar ciertos recursos de la literatura al periodismo que a mí me gusta practicar”.

Aunque el lenguaje más “juguetón” y creativo es algo que ha caracterizado a las críticas y reflexiones de Ortuño en los medios de comunicación, resalta que siempre ha respetado el rigor, la ética y la veracidad del periodismo.

“Llevo 22 años tratando de no escribir como quien escribe un boletín, al contrario, busco utilizar otras palabras y poner en cuestionamiento las palabras de los funcionarios, de la publicidad editorial al respecto de la literatura. Por otro lado, también es un ejercicio de nostalgia, porque cuando comencé a escribir hace 22 años, la página en blanco ofrecía posibilidades ilimitadas, había mucha más libertad, menos restricciones de espacio y de tiempo para quien escribía periodismo”.