El artista mexicano Ulises Mendicutty advierte sobre estafas en comisiones artísticas

A través de su cuenta de Twitter, el artista gráfico Ulises Mendicutty compartió la reciente experiencia que vivió al aceptar una propuesta de trabajo internacional que se presentó como profesional, con la intención de que el creador realizara un proyecto para una marca de ropa en Londres.

"Amigxs illustradorxs y artistas, quiero hablarles de una estafa que está rondando el internet con la que varios colegas lo han perdido todo y en la que casi caigo", indicó Mendicutty en su hilo de Twitter, señalando que fue vía correo electrónico que recibió la propuesta laboral que, desde su inicio, le dio una buena impresión ante la formalidad de la petición y detalles para concretar el trato.

Amigxs illustradorxs y artistas, quiero hablarles de una estafa que está rondando el internet con la que varios colegas lo han perdido todo y en la que casi caigo ��. El viernes pasado recibí un mail con una propuesta de trabajo> — U. Mendicutty (@umendicutty) June 9, 2022

"Era un proyecto para una marca de ropa en Londres, me pedían presupuesto, condiciones y detalles de mi forma de trabajo. Me enviaron referencias de mi trabajo, enlaces de mi página web y también ejemplos de las ilustraciones que llevan sus prendas, todo muy profesional", escribió, asegurando que esta estafa ya se ha visto replicada en otros artistas "los han afectado mucho por todos sitios. Tienen tus contraseñas, pueden entrar prácticamente donde sea".

El artista explicó que entre los supuestos interesados por su trabajo y él intercambiaron alrededor de 10 correos para avanzar en el proyecto, en donde se charló sobre las características del proyecto y que incluso le podrían hacer un anticipo del 50 por ciento de su cobro, por lo que procedieron a enviarle documentos para firmar el contrato a la distancia.

"Uno era un contrato de confidencialidad y el segundo era el contrato que tenía las condiciones de trabajo. El primero lo pude abrir, pero el segundo me fue imposible. La terminación del archivo era .scr . QUE NO SE LES OLVIDE .SCR", puntualizó Mendicutty al añadir testigos de los correos que recibió sin imaginar que aquí sería la clave para descubrir a tiempo la estafa y no caer en el engaño de un virus que se instala en la computadora o dispositivos y así robar información y contraseñas de quien manipula los archivos.

"Mi primera reacción fue intentar transformarlo online, de scr a txt para poder abrirlo y firmarlo, pero nada, al final decidí escribirles y pedirles que me lo cambiaran para que pudiera firmarlo porque no era compatible con mi ordenador. No respondieron. Esperé un día, pero mientras tanto seguía intentándolo todo para abrirlo hasta que en uno de esos intentos, en una búsqueda, me apareció la palabra virus. Entonces cambié las búsquedas y comencé a hacerlas en inglés ".scr scam" ".scr virus" y fue ahí que se abrió la oscuridad".

¿De qué se trata la estafa?

Ulises Mendicutty relata que al no poder abrir los archivos y ya no tener respuesta de la marca interesada en su trabajo, emprendió una investigación para entender los archivos que contenían el contrato del proyecto.

"El archivo .scr se aloja en tu ordenador y te impide usarlo, se apodera de tus contraseñas y les permite el acceso a tus cuentas. Prácticamente pueden hacer lo que quieran. El .scr se aloja en Windows por lo que mi ordenador fue incapaz de reproducirlo y eso me salvó", detalló al añadir ejemplos de los daños que estos archivos/virus le pueden causar al usuario.

"La estafa está súper bien planificada, en un principio no tenía por qué haber dudado, el correo del que provenía era Gmail, la empresa existe y me estaban pidiendo que firmara un contrato. Todo normal. Hay que tener mucho cuidado".

El artista finalizó su testimonio advirtiendo a los internautas tener bastante cuidado en los archivos que reciben: "no podemos ser desconfiados toda la vida, pero debemos tener precaución. Recuerden, no abran un archivo que termine en .scr".

GC