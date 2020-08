El arte y sus beneficios en la juventud

El arte es la manifestación de la actividad humana mediante la cual se expresa una visión personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros según la Real Academia Española.

Introducir a las y los jóvenes en el mundo del arte es darle herramientas para expresarse y formar personas más creativas, con mayor capacidad para la solución de conflictos en todos los ámbitos de sus vidas. La UNESCO advierte que el dominio del arte es fundamental para el desarrollo personal de los jóvenes, por este motivo incentiva a los gobiernos a crear programas educativos donde se introduzca a los jóvenes en el mundo del arte.

Según algunos expertos de la psicología, el arte es una vía terapéutica para sanar emociones negativas desde ansiedad, déficit de atención, hasta un desamor. Algunos de los beneficios que brinda el arte es crear vínculos emocionales, todos los jóvenes hemos tenido la necesidad de expresar nuestras ideas y el arte es una de las mejores maneras para hacerlo, ya sea como espectador o creándola y de esta manera desarrollar una mente más creativa que por ende nos brindara inteligencia emocional para la vida diaria.

Hoy en día es más sencillo acceder al arte a través de medios electrónicos y esto nos da a los jóvenes inmensas posibilidades de acercarnos al arte, algunos de los museos más famosos como el Museo Nacional del Prado, el Museo de Louvre, el Museo Nacional de Antropología de México brindan recorridos virtuales creando una magnifica experiencia.

El mundo del arte está lleno de opciones para todos los gustos desde el arte clásico, hasta el arte urbano. Ya sea que prefieras el ballet o el Rap, contemplar una escultura de Miguel Ángel o de Jeff Koons, lo importante es explorar el arte y aprovechar sus beneficios.

Margarita Morales

ECOS DEL DEBATE

El arte motiva a la colaboración y solidaridad

El arte tiene la cualidad de ser una forma de expresión universal y un medio de unión entre las personas. Lo más importante en el arte es el mensaje que el artista plasme en su obra, el cual sirve como una chispa para encender la consciencia de las personas. Es por eso que al juntar estas 2 cualidades y un buen mensaje a través del arte es posible motivar a la sociedad a la colaboración y solidaridad para lograr grandes cosas.

Ricardo Zavala, participante Mar Adentro.

La capacidad de lograr que las cosas sucedan no se llama poder, su nombre es Arte. El arte llama a la acción, desde el ámbito de la pintura; la East Side Gallery llamo a colaborar a artistas del oriente y occidente de Alemania para transformar el Muro de Berlín. En este momento necesitamos arte solidario para enfrentar la crisis, pero también tenemos que estar atentos al autoritarismo y la segregación, no demos voz ni poder a las expresiones racistas.

Anthony Rodríguez, voluntario Mar Adentro.

El arte da a la humanidad la experiencia de vivir en un mundo donde las cosas son como deberían de ser.

Ayn Rand, filósofa estadounidense.

Construir colaboración

Entrevista a Rocío Orozco

Rocío Orozco, conocida por sus amistades como Ro, es una mujer, activista social, promotora cultural y madre de un niño de 4 años. Con formación en psicología, educación y gestión cultural, lo principal que describe a Rocío es su motivación para mejorar el lugar en donde vive y estar en aprendizaje constante.

“Siempre me he considerado una persona, preocupada por el entorno como muy sensible a las situaciones de desigualdad y eso me ha llevado a seguir preparándome y conociendo medios y alternativas para hacer un cambio.”

Además, Rocío ha trabajado con las distintas formas de la empatía. “Creo que en algún momento yo la pondría antes catalogada, cuando estaba más joven, como una debilidad porque si no la sabes llevar te puede llevar a procesos ansiosos o depresivos. Pero después de mucho trabajo pensé que al contrario que es una gran habilidad que tengo al poder ser empática y construir desde ese sentir un montón de propuestas. Porque a partir de la empatía vienen un montón de otros valores como el ser cooperativo, aprender a ser solidario, a construir en comunidad o de manera colaborativa.”

Como integrante del colectivo CulturAula, Rocío ha encontrado en el arte y la cultura un abanico de oportunidades para incidir de forma positiva en niños, niñas y adolescentes. De esta manera también encuentra un potencial en la juventud que se construye desde el pensamiento crítico. “Yo creo que la cualidad más bonita de ser joven es ser, definitivamente la solidaridad, pero además no sé si todos los jóvenes pero ojalá, pudiéramos tener esa iniciativa de alzar la voz.”

Desde su labor, Rocío reconoce en los adultos en llevar a las nuevas generaciones habilidades desde la escucha activa de lo que la juventud tiene para aportar, un aspecto importante que también atribuye a un buen liderazgo. “Creo que una de las habilidades más importantes en este tipo de organización de trabajo es justo eso, identificar cuáles son las habilidades de los otros, cuáles son sus pensares, cuál es su circunstancia, su contexto etc. para de ahí potenciar lo que cada uno tiene y da.”

CultuAula se ha formado de diferentes experiencias y aprendizajes que han aportado todos y todas quienes se han acercado para colaborar, lo más importante, reconoce Rocío, fue profesionalizarse del ámbito educativo desde formar alternativas, hasta llegar a la metodología de animación sociocultural. La misión en generar agentes de cambio.

“Estamos tratando también de diversificarnos, de atender lo más que podemos sin salirnos de nuestro objetivo, pero creo que también es la clave, que no nos quedamos con una sola acción, sino que tratamos de ampliarla. La clave está en que nosotros somos acompañantes de estos procesos y que en algún momento, y ojo, hablo de procesos porque son procesos largos y que en algún momento nos tenemos que ir, pero que las personas que lo inician, que se quedan, podrán darle continuidad.”

En este sentido, la educación se resignifica de la idea convencional. “Lo definiría como constructivismo, como esta parte de construirnos, como cuando esculpes una pieza. La educación al final, tu vas aprendiendo es muy reciproco. Eso debería darnos la educación, la libertad de poder elegir y de ser críticos y de poder decir esto a hoy en día me hace sentido, pero mañana no lo sé. Sobre todo en tiempos de pandemia donde ahora el futuro nos lo han quitado. No tenemos futuro, solo presente”.

“Eso es importante, poderlo situar y pensar que tenemos que aprender así colectivamente”.

Mensaje súmate Mar Adentro

“Siempre ser disruptivos para tener nuevas formas de crear de pensar de construir, de relacionarnos. Ser creadores de nuestros anhelos. Como dijo Bodoque, ‘Es un año difícil, no un año perdido’. Tenemos que seguir adelante y solo accionando podemos lograr algo”.

VOLUNTADES

Historias de éxito que trascienden

CulturAula

Desde 2012 surgió esta iniciativa en Guadalajara, un proyecto con diseño mixto que permite vincular y ejecutar en cualquier espacio territorial, virtual y social, para contribuir a la formación y profesionalización de agentes sociales y culturales locales, nacionales e internacionales, quienes lleven a cabo practicas relacionadas a la cultura comunitaria y gestión sociocultural.

A través de la investigación y formación para la gestión y desarrollo sociocultural promueven, de manera comunitaria, la descentralización de la educación, la cultura, le re-significación y el buen uso del espacio público. Como una iniciativa de educación popular e integral, hacen uso de espacios convencionales y no convencionales, con el objetivo de desarrollar habilidades complementarías, utilizando como ejes la psicología, pedagogía, multiculturalismo, lúdica, economía solidaria, equidad de género, educación integral y popular.

Diez notas positivas

Despegó la Mision Rover Mars 2020 rumbo al planeta Marte. El Museo Casa de Hegel en Alemania reabrirá sus puertas. Investigadores de Barcelona gen para mantenimiento de células madre. Regresó del espacio la nave Dragon Endeavour. El IPN propone un laboratorio de robots para vacuna contra COVID-19. Científicos del IPN desarrollan fármaco contra COVID-19. Se realizará la Feria del Libro en Bogotá de manera virtual. La Torre Eiffel recibe de nuevo a turistas con medidas de seguridad. Cirqueros en Bogotá llevan el espectáculo a las calles. El Festival Cervantino será de manera virtual.

Mar dentro propone

Para leer…

“Ai Weiwei: Cuaderno de artista.” de Ai Weiwei.

Para saber…

El Festival Internacional de Cine de Guadalajara se llevará a cabo del 20 al 27 de noviembre 2020.

Para saber…

El 12 de agosto se conmemora el Día Internacional de la Juventud.