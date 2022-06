El arte de transformar desde la luz hasta los metales

En el Museo de las Artes (MUSA) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), hoy jueves 23 de junio, a las 20:30 horas, será inaugurada la exposición colectiva “Affordances: percepciones y posibilidades de la materialidad”, una muestra bajo la curaduría de Ana Laura Camacho donde se explora la diversidad de materiales y el uso particular que, desde su percepción, los artistas han dado a cada uno de ellos para la creación de obras.

Bioarte, plásticos, papel, luz, pigmentos, textiles, minerales y metales son los medios que se exploran en cada uno de los núcleos que integran esta muestra que incluye piezas –pinturas, dibujos, esculturas, fotografías, videos, instalaciones, textiles, arte objeto y libro de artista– de más de una treintena de creadores.

Materialidad y procesos

En estos términos, Ana Laura Camacho comenta en entrevista con EL INFORMADOR que, su primera intención era “mirar hacia las nuevas prácticas artísticas, pero no trabajar una muestra que se sustentara en una expresión muy usada ya, sino hablar de algo diferente; así, exploramos el tema de las materialidades pensando en el término ‘Affordances’, un anglicismo sin traducción exacta —lo más cercano sería ‘posibilidades’ o ‘potencialidades’—, y pensamos que sería un ángulo interesante que ofrecería una rica perspectiva sobre cómo funciona el proceso creativo y el de percepción de la obra de arte”.

Así, se concibe la exposición —indica la curadora— como “didáctica, siguiendo la línea del museo y la UdeG, nuestro principal interés es de ese tipo o informativo, y de ahí surgió el interés. Ahora, hay dos cuestiones: y tienen que ver con mi formación e intereses; soy restauradora y estoy cerca de las materialidades y la transformación o la permanencia. En mi formación posterior, me ha interesado cuestionar la relación sujeto-objeto (donde el sujeto domina el objeto o materia o naturaleza) y que tanto daño ha hecho a la humanidad, ante el desastre que vivimos. De este modo, la materia no es inerte, somos parte de un sistema y tanto los objetos como las personas estamos en relación de igual, nos influencian lo mismo que influenciamos o actuamos sobre ellos”.

Diversidad ante todo

De esta forma, la selección de artistas se dio como consecuencia de una investigación en el panorama local de las artes, para brindar una opción “más contemporánea” y vinculada con “prácticas más novedosas”, detalla Camacho, “en su mayoría son jóvenes, aunque no descartamos el trabajo de experimentación material de otras generaciones, autores de más edad cuya obra es muy importante”.

Por otra parte, los formatos y prácticas elegidas por los artistas son diversos por igual, enfatiza la curadora, “porque de algún modo el contexto lo exigía; el concepto que determina la muestra está más bien relacionado con la percepción, ocurre en la cabeza del sujeto, los materiales no cambian sus propiedades sino las cualidades que apreciamos en ellos, de esa manera, era necesario (una exigencia) mostrar el fenómeno con diferentes soportes: textiles, plásticos, piedra, sales”.

Conceptos y materiales

Una de las conclusiones después de montada la exposición es, dice Camacho, “que normalmente hay una división entre arte conceptual y matérico; en el primero parece no influir la materia sino el proceso creativo y la producción, el segundo explora las propiedades de los materiales y no tanto lo conceptual: no hay discurso o narrativa que se exprese de forma directa”; y sin embargo, “los materiales no dejan de influir al arte conceptual, en su proceso creativo y la construcción de significado de las obras”.

Aún no se ha determinado el programa educativo paralelo a la muestra, pero —afirma Camacho— “tenemos ideas ya, pero lo que buscamos es realizar un programa de performances, activaciones de la exposición en las que el público observe, a través del trabajo de varios artistas, la relación entre el cuerpo y los objetos. Eso pensamos, pero veremos qué resulta”.

Asiste

Exposición: “Affordances: percepciones y posibilidades de la materialidad”.

Curaduría: Ana Laura Camacho.

Inauguración: 23 de junio/ 20:30 horas.

Permanencia: del 24 de junio al 25 de septiembre de 2022.

Sede: Museo de las Artes (MUSA)/ UdeG (Av. Juárez 975, zona Centro).

Salas: 11, 12 y 13/ Planta alta.

Artistas: Melissa Aldrete, Karian Amaya, Diego Anaya, Juan Andrew Nguyen, Wendy Cabrera Rubio, Luis Cárdenas, Isa Carrillo, Andrea Chapela, Claudia Cisneros, Mejorada, Iván Estrada, Gil Garea, Diego González Gómez, José Manuel Güitrón Castañeda, Kiyo Gutiérrez, Enrique Hernández, Úrsula Hernández, Liqen, Fabiola Menchelli, Norberto Miranda Feldhahn, Nuria Montiel, Francisco Morales, Pistor Orendáin, Andrés Padilla Domene, Raúl Rebolledo, Enrique Rivera, Joao Rodríguez, Luciano Rodríguez Arredondo, Víctor Rodríguez, Adrián S. Borá, Roberto Turnbull, Natalia Vázquez Ochoa, José Ángel Vincench y Luis Zerbini.