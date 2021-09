El arte de enseñar a escribir

El autor venezolano Rodrigo Blanco Calderón pasó por Guadalajara para participar en la cuarta edición de la Bienal Mario Vargas Llosa, cuyo premio de novela ganó el colombiano Juan Gabriel Vásquez por su novela Volver la vista atrás.

Luego de las actividades de la bienal, Blanco Calderón (ganador de la tercera edición gracias a su novela debut The Night) regresa a España desde donde impartirá un par de talleres de narrativa, vía Zoom. Rodrigo dará talleres de cuento y novela, los géneros que ha cultivado en su bibliografía.

Sobre esta faceta en la enseñanza de la escritura, el escritor platicó en entrevista: “Creo que los talleres literarios tienen una función general: transmitirle a quienes están iniciando en la escritura la idea de que hay una serie de aspectos en el trabajo de un escritor. Tiene que ver con la profesionalidad, se puede aprender y se puede enseñar. Todavía hay un concepto bastante romántico de la escritura como algo que estuviese solo atado a momentos de inspiración o a la circunstancia de se es o no una especie de genio. En realidad para la mayoría de los escritores es una experiencia ligada a un trabajo que se debe ejercer con cierta disciplina. Con tantos años de tradición literaria se han acumulado una serie de saberes básicos, rudimentos fundamentales que todo escritor debe manejar. Los talleres pueden ser un gran mecanismo para ahorrarle mucho tiempo a las personas”.

La decisión de abrir dos grupos, uno de cuento y otro de novela, tiene varios objetivos: “La separación por géneros literarios responde a una necesidad y a una razón práctica y comercial. Hay muchos escritores y lectores que se definen como escritores de cuentos o escritores de novela, o lectores de cuentos o lectores de novelas. En la realidad los elementos narrativos son los mismos, tanto en un cuento como en una novela. Lo que cambia es la función que tiene cada uno de estos elementos respecto al conjunto y a la extensión”. Entre esos elementos que Rodrigo explora en los talleres están las funciones del narrador, personajes, acciones, manejo del tiempo, espacios narrativos, etc.

Además, en el género del cuento se pueden abordar más las particularidades: “También es cierto que hay una serie de conocimientos, sobre todo en lo relacionado al cuento, que son más específicos. El cuento tiene la virtud de poder hablar de él de una manera mucho más concreta que una novela, a pesar de que comparten los elementos constitutivos”.

Sobre la novela, Rodrigo adelantó parte de las actividades: “En una novela toca apoyarse en cosas más abstractas, como la experiencia de escribir una novela. Es un poco el sentido de los talleres, sobre todo el de novela: simular clase a clase las etapas de escritura de una novela. Desde la concepción de la primera idea, sentarse a escribir, investigar, redactar, corregir y publicar. Me apoyo en testimonios de escritores conocidos que han hablado del oficio. Es una manera de decirles: eso que les pasa, sentirse bloqueado, tener miedo, no saber cómo continuar, todo eso no es una anomalía, porque forma parte del proceso creativo”.

El autor platicó su camino entre ambos géneros literarios: “Empecé escribiendo poemas entre la adolescencia y el comienzo de la universidad. Siempre he sido un lector de poesía. Entre los 15 y 20 años escribía poemas, pero eran siempre muy largos, narrativos. En realidad quizá yo estaba queriendo hacer otra cosa. Desde que tenía 20 años empecé a escribir cuentos. Los primeros tres libros que publiqué fueron de cuentos. Hasta ese momento pensaba que yo iba a contentarme con ser cuentista, era lo que a mí me llenaba. Luego terminé escribiendo mi primera novela, ahora compagino ambos registros”.

El taller de cuentos comienza este jueves 30 de septiembre, con seis sesiones hasta el 11 de noviembre y un costo de 100 euros (pagable vía PayPal, transferencia o Zelle). Vía zoom, el horario en México es a la 13:00 horas. El taller de novela, con ocho sesiones, arranca el próximo sábado 2 de octubre, y se extenderá hasta el 27 de noviembre (a las 11:00 horas, tiempo del centro de México y con un precio de 120 euros). Mayores informes en rbctalleres@gmail.com.

