El arte como motor de cambio social

Consciente de la evolución constante del mundo, el artista gráfico Guillermo Flores es un agente de cambio a partir del arte que desarrolla. Recientemente ha colaborado con la firma Blanx, una marca de sneakers que apoya temas como la migración, la diversidad, el cambio climático y la equidad de género.

“Hay un despertar global, en muchas partes se está moviendo esto, tengo contacto con mucha gente alrededor del mundo porque trabajo en muchos lados. Y es bien interesante cómo un montón de personas quieren despertar la conciencia, incluso desde temas empresariales donde ya no se ven solo los números, o querer tratar a los empleados como esclavos, sino que todos puedan fluir en abundancia, el tema de comunidad antes era muy individualista y ahora es más grupal, lo puedo experimentar en muchas partes del país”. Señala que ahora se busca mejorar la calidad de vida, de los alimentos y de los proyectos, por ejemplo.

Él y seis artistas latinoamericanos más: Erre, Dr. Alderete, Mónica Bergna, Lorbus, Peter Odor y Raymundo Rincón son los encargados de intervenir los tenis de Blanx con la propuesta artística que cada uno tiene, aproximadamente son 300 piezas por diseñador, mismas que al agotarse, no vuelven a producirse, cada par de tenis tiene un precio de entre los mil 800 y mil 600 pesos y pueden adquirirse en www.blanx.mx.

“A mí me invitó (a participar) Alfredo Cottin, quien junto con Ariel Bacal, es uno de los cofundadores de la marca, yo ya había trabajado con Alfredo antes y cuanto me plantó esto de normalizar la igualdad (o el cuidado del medio ambiente) como el tema que a mí me tocó sobre el calentamiento global, me pareció chido abordarlos a través del arte, de lo gráfico. Somos siete artistas los que iniciamos esta tanda de ilustraciones y hay celebridades de todo el mundo, lo cual también se me hace bien interesante y bien lindo poder compartir con artistas de esta talla”.

Blanx además hace sinergia con el Instituto para las Mujeres en Migración (IMUMI), organización en defensa del derecho de libre tránsito para las mujeres migrantes. La colaboración radica en que el 25% de las ganancias obtenidas por las ventas de los sneakers son donadas a dicha institución.

Guillermo Flores desarrolla la técnica del collage, basado en la botánica que es un tema que desde siempre lo ha apasionado, además esta faceta la conjuga con la música, siendo parte de proyectos sonoros como El Lázaro, viene de una familia musical su mamá es Chelo, la intérprete de “Qué sacrificio” y que también formó parte de la alineación de su tío Mike Laure.

“Provengo de familia de artistas, desde muy pequeño crecí en escenarios, camerinos, charreadas y sets de televisión, siempre ha habido arte en mi casa, pintura, música e instrumentos. Yo me gradué en 2004, pero en 2012 es cuando inicio mi carrera como artista gráfico, así que he ido ‘campechaneándolo’ con la música”.

Sobre su afición a la botánica explica que en su casa siempre hubo libros de naturaleza y de biología, pero nadie de su familia está involucrado en ello, sin embargo, esta fijación la plasma en el arte que realiza. “Teníamos muchas enciclopedias, me llamaron la atención las aves desde muy pequeño y esta posibilidad que te brinda identificarte con ellas, me fascinó la colorimetría, las figuras, las formas y es muy interesante cómo desde pequeño te puedes enganchar con algo que le dé pauta a tu carrera profesional”, finaliza.

Para conocer más sobre el trabajo gráfico de Guillermo Flores, navega en orbeh.com, su cuenta de Instagram es @orbehstudio. Él sigue trabajando en diversos proyectos relacionados con las artes gráficas, mobiliario, e ilustración. Además quiere seguir formando parte de proyectos socio-ambientales.