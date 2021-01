El arte como método de expresión y percepción de las nuevas generaciones

"); trace.document.close(); } function closeDialog() { if (history.length < 1) { window.close(); } else { history.back(); } } function closeErrorDialog(actionValue, theForm) { submitAction(actionValue, theForm); } function confirmAction(actionValue, theForm) { if (actionValue == "ok") { return true; } else { theForm.target = "_top"; theForm.action.value = "exit"; theForm.submit(); return false; } }

El arte ha formado parte de la vida del humano desde que es un ser consciente. Se crea a partir de la necesidad constante de explorar y plasmar su contexto, razón por la cual han existido cambios drásticos en nuestra manera de percibirla y estudiarla.

Friedrich Nietzsche describía la necesidad del arte como un instrumento que nos ayuda a no morir a consecuencia de la realidad y de la verdad. Es a través de este pensamiento que surge la gran disyuntiva: ¿Creamos arte para escapar de esa realidad o lo hacemos para cambiarla? En mi opinión, esta surge a partir de nuestra necesidad de sentirnos parte de algo, para expresar de alguna manera lo que nuestra voz no puede articular. Su objetivo principal sería entonces prepararnos creativa y solidariamente para ser escuchados, para más adelante lograr que más personas sientan empatía, comprendiendo aquello que se intentó plasmar.

Así pues, existen dos tipos de artistas; el activo que busca crear y fomentar su conocimiento por medio de sus obras, y el pasivo que se dedica a interpretar aquellas emociones y pensamientos. Ambas partes son un canal de comunicación bilateral que busca despertar o hacer un llamado a presenciar cómo nuestra sociedad está cambiando de forma constante y nosotros con ella.

Con todo esto no se pretende generalizar el entendimiento del arte, pues sería imposible; todos percibimos nuestro entorno de diferentes maneras y por ende el significado que le damos siempre será distinto; es aquí donde entra la importancia de preservar y fomentar a toda clase de artistas en cualquiera de sus áreas. A través de sus creaciones es que se brinda una inspiración para las mentes jóvenes, que los lleva a encontrar un motivo para pertenecer a una sociedad.

Brian Alejandro Hernández Franco

El arte ofrece la promesa de plenitud interior.

Alain de Botton

ECOS DEL DEBATE

Las artes al centro de la currícula escolar

La práctica de artes, al tener facultades sonoras, motrices y visuales, enriquece los procesos cognitivos para crear estructuras mentales más sólidas, permite asociar el conocimiento con experiencias y sentires lo que facilita la comprensión de los aprendizajes escolares. La danza, la expresión teatral y musical, los productos audiovisuales, son pasillos que se recorren para comprender nuestro mundo interior y sensibilizarnos con nuestro mundo exterior, que, sin este acercamiento, los conocimientos formales, culturas, y el estudiante mismo carecerían de un sentido.

Luis Alfredo Pérez Macías, Participante Mar Adentro.

El arte ha tomado distintas funciones conforme las sociedades que lo crean han evolucionado. Más que esta concepción incompleta de que es todo sobre sentimientos o belleza; es un medio para capturar ideas, hacerles eco, cuestionarlas e incluso reinventarlas. Bajo esta premisa de la naturaleza de las artes es que me pongo a favor de tomarlas como centro de la currícula, pues ¿qué ha llevado a la humanidad al progreso sino la capacidad de traer ideas a nuestra realidad?

Flor Adriana Covarrubias Gil, Participante Mar Adentro.

COMPARTE

Escucha de viva voz a los líderes sociales compartir, en una entrevista, algunas de sus experiencias

La disciplina lo es todo

Greta Elizondo, solista de la Compañía Nacional de Danza

Para Greta Elizondo, la joven bailarina solista de la Compañía Nacional de Danza, la disciplina como valor fundamental en su vida lo es todo.

“No solamente en el ballet sino literal todo lo que hago en mi vida, me he dado cuenta que es la manera en que se logran las cosas, teniendo disciplina en tus hábitos diarios, mantenerse enfocado en las cosas que tienes que realizar para lograr tus metas, me da mucha tranquilidad que tengo este tema muy dentro de mí, porque sé que cualquier dificultad, cualquier cosa que quiera hacer en el futuro cuando termine de bailar, sé que por medio de este aprendizaje lo voy a poder lograr y voy a salir adelante”.

Greta se considera una persona que le gusta seguir adelante con todo lo que se propone y lo intenta hacer desde un lugar sincero, siempre con muchos sueños y muchas ilusiones. A lo largo de los años, el ballet le ha permitido expresar con su cuerpo lo que en ocasiones las palabras verbales no logran. A través del ballet, entendiéndolo como un proceso de aprendizaje y expresión, Greta llega a un escenario y conecta con lugares mágicos donde simplemente se “deja llevar”.

Aun no logra encontrar las palabras exactas para explicar esa sensación, pero comenta que es algo que siente en su interior: “necesito estar ahí, necesito estar bailando, necesito escuchar la música. Lo que más me gusta no son los aplausos del público ni nada de eso, es simplemente poder estar ahí y que me desconectó de lo que está pasando en el mundo, como que mi cuerpo hace en automático los movimientos que tanto ensayé, la música, todo simplemente sucede…”.

A su corta edad Greta reconoce que le inyecta toda la dedicación y compromiso a cada proyecto que realiza, y la publicación de su libro “El mundo es tu escenario” no fue la excepción.

Una vez más, todo el proceso de creación fue algo que disfrutó demasiado, sin embargo, al principio fue complicado poder plasmar en palabras escritas todos esos pensamientos, pues lo que sí tenía claro era que quería mostrar todo lo que el ballet le había dado para seguir adelante y cómo se ha agarrado de todas estas herramientas y virtudes para poder salir triunfante y tener “éxito” en mi vida personal, laboral, como estudiante y en todas las cosas que he hecho.

“Me tardé unos cuantos meses en encontrar mi voz, mi manera de escribir y ya después entendí que simplemente lo quería hacer como si yo lo estuviera platicando para que las personas de verdad se pudieran relacionar, que de verdad entendieran que estaba hablando desde mi máxima sinceridad”.

Desde niña tuvo un acercamiento con distintas disciplinas como la danza, el canto, sin embargo, reconoce que independiente de la disciplina o expresión artística, se deberían de brindar más espacios para que todas y todos conecten y se sensibilicen con su entorno a través del arte, más allá de una clase de “relleno” pues considera que las personas pueden desarrollar esta creatividad, este amor y sensibilidad, una sensibilidad que no se trata de escuchar música y sentir bonito, sino que nos va a ayudar a ser más sensibles en nuestras relaciones sociales en cualquier momento de nuestras vidas.

“El arte lo hemos tenido en nuestra sociedad durante toda la vida ya que es un elemento que es esencial para la evolución integral como seres humanos y muchas veces es por este lado que las personas le dan sentido a su vida, aunque ni se dediquen a ello, pero le dan muchísimo sentido”.

Mensaje súmate Mar Adentro

“Cada uno tiene que buscar por medio de su creatividad, sus emociones, su propia identidad, la manera en que se quiere expresar y la manera en que quiere crear, cada uno tiene sus formas y no se trata de compararse, es simplemente buscar tu propio camino y encontrar esto que te apasiona para seguir adelante, cumplir tus metas y al final también poderlo compartir, porque creo que es de las cosas más bonitas, compartir esto que más te gusta, que más te inspira y que también puedes inspirar a otras personas por medio de tu ejemplo”.

VOLUNTADES

Historias de éxito que trascienden

Elisa Carrillo Cabrera

Es una bailarina y embajadora de la cultura en México. Es la primera mexicana que logró ser prima ballerina de Staatsballett, Berlín, una de las compañías de ballet más importantes de Europa y del mundo. Nació el 31 de octubre de 1981 en Texcoco, Estado de México, y comenzó a estudiar danza clásica a los 6 años para posteriormente ingresar en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBAl).

A los 14 años, representó a su Escuela en el Concurso Infantil y Juvenil, obteniendo Medalla de Oro y una beca para continuar sus estudios en The English National Ballet School, en Londres, Inglaterra.

Posteriormente, en Londres fue contratada por Reid Anderson, Director Artístico del Stuttgart Ballet de Alemania, ahí se consolidó como solista, mientras estudiaba para maestra de Ballet en el Ministerio de Cultura de la República Federal de Alemania.

En 2007 se integró al Staatsballett Berlín y la eligieron para hacer la Premier de Blanca Nieves. En 2011 fue ascendida a “Prima Ballerina”. En 2013, creó la Fundación Elisa Carrillo Cabrera, A.C. junto con el bailarín Mikhail Kaniskin, con el objetivo de promover la danza, el arte y la cultura en México. Desde 2018 realiza el Festival Internacional de Danza “Danzatlán”.

10 notas positivas

Celebra Coppel 10 años de apoyar a artesanos mexicanos en alianza con FONART. Arturo Meza Espinosa, ganador del Primer concurso iberoamericano de novela y cuento Ventosa-Arrufat y Fundación Elena Poniatowska. CETYS Universidad ganador del Fondo de Innovación de 100,000 Strong in the Americas. Stefania Aradillas y Yahel Castillo Huerta ganadores del Premio Nacional del Deporte 2020. Brenda Valderrama obtiene Premio México de Periodismo “Ricardo Flores Magón” 2019-2020. Jorge Chuchí obtiene Premio Naguib por el filme mexicano “50 o dos ballenas se encuentran en la playa”. Estudiantes del Tec de Monterrey campus Toluca ganan 8vo Encuentro de Ciencia y Tecnología organizado por el IPN. Martín Díaz Manjarrez, artesano de Metepec, obtiene galardón ’Tonalteca’ por su obra ’Catrinas Mexicanas’. Pablo Berthely y Rodrigo Díaz obtiene los Premios de Literatura Guanajuato 2020. Se llevará a cabo, de manera virtual, el Primer Coloquio Internacional de Poesía y Filosofía.

Mar dentro propone

Para leer

“El mundo es tu escenario” de Greta Elizondo, narra su experiencia y travesía como como bailarina profesional de ballet.

Para saber

El 29 de abril fue establecido el Día Internacional de la Danza por la Unesco.

Para Conocer

Casa Hidalgo abrirá sus puertas para la formación y exposición artística el 2 de febrero, conócela en Av. Hidalgo 2083, Guadalajara, Jal.