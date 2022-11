El Sultán bin Ahmed honra a los ganadores del premio SIBF 2022

Su Alteza, el Jeque Sultán bin Ahmed Al Qasimi, gobernador adjunto de Sharjah, honró a los ganadores de la edición 41 de los premios de la Feria Internacional del Libro de Sharjah (SIBF 2022) el miércoles 2 de noviembre durante las actividades del primer día de la feria del libro organizada por la Autoridad del Libro de Sharjah (SBA) bajo el lema “Corre la voz” en Expo Center Sharjah.

Su Alteza también honró a los ganadores del Premio de Traducción de Sharjah ‘Turjuman' y la edición 14 del Premio Etisalat de Literatura Infantil Árabe. El vicegobernador homenajeó al Istituto Per l'Oriente C.A. Nallino, ganador del premio de traducción de Sharjah 'Turjuman' de 1,3 millones de AED, por su traducción del prólogo de Suleyman Al Boustani de la Ilíada de Homero al idioma italiano. El premio fue recibido por Claudio Lo Lacono, Director del instituto.

Su Alteza también honró a los ganadores de los premios SIBF, incluida la Dra. Mashael Al Naboodah, quien ganó el premio al Mejor Libro de Novela Emiratí por su título “Jerah Mozmena”; el Dr. Abdallah Sulaiman Al Mughani, quien recibió el premio al Mejor Libro Académico Emiratí por sus “Características de la historia de los EAU a través de los escritos de viajeros y políticos occidentales”; y la autora Shaikha Saif Al Nakhi, ganadora del premio al Mejor Libro de Literatura Creativa Emiratí por su título 'Those Days'.

El gobernador adjunto también honró a la autora kuwaití Muna Al Shimari, ganadora de la Mejor Novela Árabe por su libro ‘Khademat Al Maqam’; Angelika Dunsmore, Jefa de Ventas, Penguin Group, en representación de Penguin Random House, ganadores del premio al Mejor Libro Internacional de Ficción por el título ‘Micro Life: Miracles of the miniature world revelado’; y la autora sudafricana Futhi Nsthinglia, ganadora del premio al Mejor Libro Internacional de No Ficción por su libro “They Got You Too”.

En cuanto al premio Sharjah Publisher Recognition Award, Rewayat, un sello de Kalimat, ganó el premio a la mejor editorial local. El premio al Mejor Editor Árabe fue para Arab Diffusion Company del Líbano, mientras que International Islamic Publishing House recibió el premio al Mejor Editor Internacional. Su Alteza también honró a los ganadores de la edición 14 del Premio Etisalat de Literatura Árabe Infantil de 1,2 millones de AED. El premio Early Reader fue para “¿Cómo te sientes hoy?” de Massara Touqan, ilustrado por Haya Halaw y publicado por Kalila Wa Dimma Publishing House, Jordania; El premio Picture Book fue ganado por “Kingdom of Antiquity” de Manar Haza, ilustrado por Basema Husam y publicado por Alia Publishing, Egipto; “Whispers of Trees” de Fay Mousa, ilustrado por Fatima Madi y publicado por Dar Asfar Publishing, Arabia Saudita ganó el premio Chapter Book; El premio de Libros para adultos jóvenes fue para “Empiezo ahora, ¿me oyes?” por Anas Abu Rahma, ilustrado por Lubna Taha y publicado por Dinosaun Publishing, Palestina; mientras que la categoría Cómics fue cerrada por jurados para esta edición.

El jurado de los premios SIBF 2022 estuvo compuesto por Sinan Sweis, la Dra. Laila Familiar, la Dra. Lina Merhej, la Dra. Hanadi Salit y la Dra. Nusaiba Al Azaibi. Al final de la ceremonia, Su Alteza honró a los socios y patrocinadores de SIBF, incluido Etisalat de e&, que fue recibido por Abdulaziz Taryam, CEO, Asesor y Gerente General de Etisalat e& - Northern Emirates; Autoridad de Radiodifusión de Sharjah, que fue recibido por Rashid Abdullah Al Obad, Director de la Autoridad de Radiodifusión de Sharjah; Expo Center Sharjah, recibido por Abdullah Sultan Al Owais, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Sharjah; y Abu Dhabi Media, que fue recibido por Mohammed Al Shehhi, responsable de comunicación del gobierno.