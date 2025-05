Diez novelas sobre la maternidad que rompen estereotipos

La maternidad es una figura que ha sido abordada de múltiples maneras en la literatura: madres inolvidables, madres entregadas, madres terribles, madres aterradoras, madres que han traspasado las fronteras de las letras y que se han vuelto parte de las vidas de los lectores de todas las épocas. Desde los mitos y las leyendas hasta las novelas modernas, la madre es un tópico inagotable para las letras, una inspiración para escritoras y escritores a lo largo de la historia.

Por su amor, sus crueldades, contrariedades y pecados, su fortaleza sin límites e imaginación desaforada, por habernos dado la vida y luchar de todas las maneras posibles por quienes aman, las madres estarán siempre plasmadas en los libros y toda forma de inspiración y arte.

La literatura contemporánea ha creado otras maternidades que hasta entonces no se habían abordado en las letras; madres modernas, madres que se cuestionan su condición y su propósito, madres difusas y fantasmagóricas, madres que luchan contra su propio destino, madres llenas de amor y de tristeza: de vida.

A continuación diez novelas que han arrojado nuevos panoramas respecto a la maternidad, de la mano de escritoras y escritores que han reflexionado y explorado la maternidad como lo que es: una condición cambiante, llena de matices y metamorfosis, maravillosa y aterradora por igual, una fuerza incomprensible de la vida como todo lo que es en el terreno del amor.

Una historia de amor y oscuridad

Publicada por el escritor israelí Amos Oz en 2002, "Una historia de amor y oscuridad" es una autobiografía de un joven en su camino a la escritura, con el turbulento telón histórico de la conformación del estado de Israel tras la II Guerra Mundial. No obstante, la trama gira en torno a un suceso específico; el suicidio de la madre de Amos Oz, un hecho que lo perseguirá por siempre. Un episodio que, una vez ocurrido, ocasionó que nadie volviera a hablar de la mujer en la familia.

La autobiografía es un viaje de dolor que intenta comprender, sin respuesta, las razones de la madre para quitarse la vida, qué fue lo que la llevó a poner punto final a su existencia, y que explora su persona: una mujer sonriente, jovial, llena de amor, pero con profundas tristezas y silencios más negros que las sombras. La narración desgarradora de un hijo que, desde la adultez, intenta recuperar a su madre a través de la letra.

Tenemos que hablar de Kevin

Una verdad un tanto difícil de la vida es que la maternidad no asegura el amor. Es decir; el hecho de ser madre no garantiza el amor por los hijos, ni viceversa. La relación entre ambos puede ser, muchas veces, una batalla, un terreno de crueldad, una incomprensión dañina.

"Tenemos que hablar de Kevin", escrita por la estadounidense Lionel Shriver, es una novela que explora esta circunstancia llevada a lo impensable: cómo es que una madre, que nunca ha logrado vincularse con un hijo manipulador, frío y distante, que la detesta por completo, tiene que sobrellevar las acciones del primogénito, cuando este es responsable de una masacre escolar.

Una exploración profunda, incómoda, de esa otra faceta de la maternidad: en medio del amor, la aversión de una madre hacia su hijo.

Mi madre

Escrita por el francés Georges Bataille en 1966, "Mi madre" es una novela polémica, transgresora e incómoda que lleva la maternidad a lo impensable: la historia de "Pierre", un joven que, poco a poco, es corrompido por su propia madre a través de una relación incestuosa.

Un amor filial que se corroe y se va degenerando, un drama psicológico en el que un hijo que venera de manera desmedida a su madre, se encuentra con que ella es una mujer que busca la voluptuosidad en placeres destructivos, y que emprende la labor de llevar a su hijo adolescente al abismo de un erotismo distorsionado.

Una madre que encarna el mal y que derriba la figura materna de todos los modos posibles en esta novela dura, cruda, y que sigue ocasionando polémica a casi seis décadas de su publicación en Europa.

Casas vacías

Una obra de la escritora mexicana Brenda Navarro, "Casas vacías" narra la historia de angustia de dos mujeres; la que, por descuido pierde a su hijo en un parque, y la que se lo lleva para cuidarlo como si fuera suyo. El niño, vínculo común entre ambas mujeres que jamás llegan a verse, desata un drama en la vida de ambas.

"Casas vacías" aborda la maternidad desde lugares dolorosos, desde las dudas constantes de la primera madre -la que pierde al hijo, un niño con neurodivergencia-, y todo lo que esto implica: la pérdida de su propia independencia como mujer, el sacrificio constante, el cansancio, el hastío, la crueldad de la maternidad, pero también el horror sin límites de no saber el paradero del niño.

La segunda madre, la que toma al hijo que no le pertenece, es una mujer que vive en un contexto de precariedad, de soledad, de desesperanza. "Casas vacías" no teme en retratar el rol materno como algo que no siempre representa la felicidad, sino una rotunda pesadilla, y que trajo a las letras mexicanas esos cuestionamientos profundos y silenciosos de los que las madres nunca se atreven a hablar.

La madre, de Máximo Gorky

La figura de la madre se eleva a la lucha y a la historia en esta novela del escritor ruso, publicada en 1907. Ambientada en la Rusia zarista antes de la Revolución, "La madre" narra la historia de una mujer que, a causa de su hijo, un obrero revolucionario, poco a poco se va involucrando en el movimiento social que se desembocará en la caída de los zares y el triunfo del socialismo soviético.

Una simple ama de casa, que en un principio desprecia la rebelión, y que después termina abanderando la causa y tomando participación activa. Si bien el personaje de "la madre" es una alegoría de la naciente nación de Rusia, también sirve como retrato de todas esas mujeres que se involucran en las luchas armadas, que terminan maternando y cuidando a los combatientes, y de la importancia que tienen en las revoluciones.

El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes

La maternidad abordada desde otra perspectiva: la del hijo que fue rechazado por su madre. ¿Cómo perdonar a la mujer que, aunque nos dio la vida, nos dio la espalda? Escrita por la moldava Tatiana Ţîbuleac, "El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes" nos adentra en la historia de Alesky, un protagonista invadido por el resentimiento hacia su progenitora, un joven que nunca se sintió amado ni protegido por ella, que la detesta con ganas, y que de pronto tiene que enfrentarse a la posibilidad cercana de su muerte, pues la madre está enferma.

Deberá decidir entonces, si el último verano que le queda con ella estará regido por el odio, o si se permitirá adentrarse en el amor y la redención, para perdonarla a ella, y para perdonarse a sí mismo. Un encuentro entre dos personas rotas que han decidido darse una última oportunidad, que se miran de frente, y que han bajado las armas, porque a pesar de todo, se aman.

La hija única

Novela de la escritora mexicana Guadalupe Nettel , "La hija única" cuenta la historia de tres mujeres y cómo cada una, desde su respectiva trinchera, se enfrenta al campo de batalla que resulta la maternidad a partir del drama de "Alina", a la que, en su octavo mes de embarazo, le informan que su hija no logrará sobrevivir al nacimiento, lo que los lleva a un episodio de duelo y de dudas, de miedo y angustia, pero también de aceptación.

"La hija única" aborda el amor y el vínculo de estas tres amigas, de su profunda amistad y resiliencia, de la sororidad que las mantiene unidas ante las adversidades. La maternidad desde el dolor, pero también desde la alegría, desde los aspectos más luminosos, y de las muchas formas en las que se conforman las familias.

Beloved

Considerada una de las novelas contemporáneas más importantes de Estados Unidos, y escrita por la afroamericana Toni Morrison , "Beloved" narra la maternidad desde la esclavitud del pueblo afroamericano, y de la tragedia que marca para siempre la vida de una madre esclava, "Sethe", cuando toma la decisión de sacrificar a su propia hija para salvarla de una vida de cautiverio y esclavitud.

Situada a mediados del siglo XIX, "Beloved" es una historia difícil pero conmovedora, que le valió en Estados Unidos el prestigioso premio Pulitzer para su autora, también reconocida con el Nobel de Literatura. "Beloved" es una obra de amor y de dolor, de todo lo que puede hacer una madre por sus hijos, y una reflexión de las cicatrices históricas que quedaron en una nación a través de una obra de inmenso valor literario.

La señora Dalloway

Los pensamientos de una madre llevados a la maestría literaria de la mano de Virginia Woolf , han hecho de esta novela una de las más importantes de la literatura universal. Sin una trama rebuscada, "La señora Dalloway" se centra en un solo día en la rutina de una mujer, de una madre, y de sus pensamientos en torno a lo que ha sido su vida, sus arrepentimientos, amores y frustraciones, mientras realiza sus actividades cotidianas, en una profunda exploración psicológica del personaje.

Una madre que medita sobre el tiempo, la memoria y la muerte y su propia identidad femenina, en una obra que se ha consolidado como un referente literario, cultural y femenino en la historia de las letras.

La decisión de Sophie

Escrita por William Styron en 1979 , "La decisión de Sophie" narra la historia de una mujer polaca que sobrevivió a los campos de concentración de la Alemania nazi, y que reside en Brooklyn. "Sophie", por más que lo intenta, no consigue librarse del pasado que la persigue, la carcome, y la atormenta despierta y en sus pesadillas. Un pasado en el que fue madre de dos hijos, y en donde, las circunstancias históricas la obligaron a la decisión más terrible de su vida: salvar a uno solo de ellos.

La novela es una tragedia centrada en la historia de esta madre, pero que también sirve como reflexión para las atrocidades cometidas contra los inocentes en este periodo de la historia, por medio de una madre que, al tener que decidir salvar a uno solo de sus hijos, lo pierde todo.

YC