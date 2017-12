El Parque San Jacinto tendrá su oasis artístico

Descentralizar las manifestaciones artísticas de los sitios icónicos de Guadalajara es una propuesta que agrada a José Dávila, el artista tapatío que se suma al programa de Arte Público impulsado por el Ayuntamiento de Guadalajara y que ahora llegará al Oriente de la metrópoli con una nueva escultura monumental en el Parque San Jacinto: “Conjunto Escultórico”, la cual será inaugurada hoy en punto de las 10:30 de la mañana por el artista y el Alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro.

José Dávila, quien ha expuesto su obra en espacios como el Kunsthalle de Hamburgo, el Museo Voorlinden de Holanda, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de Ciudad de México, el Caixa Forum de Madrid y el MoMA de Nueva York, entre otros, señala en entrevista que su obra “Conjunto Escultórico” será instalada en una zona poca aprovechada del parque para integrarse a las áreas verdes y de descanso, pistas para trotar, de ciclismo y canchas que conforman este espacio público ubicado en los cruces de las avenidas Javier Mina y San Jacinto, justo a la salida de la estación del Tren Ligero del mismo nombre del parque.

“Me parece indispensable que los proyectos de escultura que se van a realizar estuvieran por toda la ciudad y no sólo concentrados en las áreas más importantes de la ciudad o mayor visibilidad histórica. El Parque San Jacinto me pareció un lugar muy importante, lleno de vida, es un corazón de actividades de todo tipo”, comenta.

José Dávila. El escultor posa desde su estudio. EL INFORMADOR/E. Barrera

La obra distribuida en cuatro cuerpos escultóricos –de cuatro metros y medio de altura, aproximadamente- abogan por materiales como el concreto y acompañados con rocas del Llano Grande antes de San Gabriel, material ideal para que los visitantes y usuarios del parque puedan interactuar directamente con las piezas artísticas que podrán utilizarse como bancas.

“La manera en la que la escultura dialoga con el parque tiene que ver con la escala, dimensiones y materiales. El tema de mi escultura no se desprende a raíz del parque, yo trabajo desde hace muchos como escultor con temas como la fuerza de gravedad, los límites y tensiones de los materiales, los puntos de equilibrio exógenos. Las dimensiones, alturas y posición entre los cuatro cuerpos escultóricos se hicieron tomando en cuenta las características del parque”.

José Dávila añade que si bien no se trata de un homenaje al estilo que ha caracterizado a diversas esculturas de Fernando González Gortázar en Guadalajara, sí hay referencias estéticas similares que recuerdan, por ejemplo, el legado del arquitecto autor de piezas como “La Hermana Agua”.

“Tiene referencias históricas a otras esculturas públicas que han existido en Guadalajara como las de Gortázar, en ese sentido, no es un homenaje expreso, pero sin duda a los que les guste encontrar referencias y puntos históricos sí hay una interesante relación con este escultor que es fundamental e importantísimo en la ciudad”.

Accesibilidad

Jose Dávila (también arquitecto egresado del ITESO), puntualiza que independientemente del gusto o no que genere el concepto de su obra —la cual tuvo un costo de cinco millones 400 mil pesos— en Parque San Jacinto, la escultura en su conjunto no apuesta por un mensaje o simbolismo en concreto, pues la intención primordial es que la ciudadanía pueda hacer uso de las piezas sin prejuicios de por medio.

“La escultura juega a tener principios muy básicos y simples de equilibrio, algo lúdico para que cualquier persona se pueda relacionar, desde un niño hasta un anciano. Quería que solamente fuera una escultura, nada más, no tiene ningún otro tipo de mensaje adyacente o simbólico más allá de lo que considero un equilibrio básico que toda ciudad debe tener”.

“La finalidad de toda escultura pública siempre debe ser mejorar su entorno”.

En este sentido, Dávila considera que el factor sorpresa y la curiosidad que la escultura puede provocar en los visitantes, es sin duda el mayor elogio que su trabajo puede recibir; en especial, en zonas en las que las personas no están tan saturadas de manifestaciones artísticas.

“Lo que más interesa de situar una escultura en un lugar no automáticamente predecible, es el hecho de la experiencia no mediada con la gente. Alguien irá a San Jacinto a jugar o correr y se encontrará con que hay algo nuevo, quizá habrá una pregunta orgánica y natural sobre qué es eso, qué hace ahí, para qué. A la par de las preguntas también existe una sensación natural de que el lugar es mejor o que te otorga nuevos usos por cómo están acomodadas las esculturas es para que la gente se pueda sentar, subirse, jugar. No sólo es una escultura para verla, es una que trata de aportar actividades propias”.

PARA SABER

