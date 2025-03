El Jazz y barroco estarán presentes en los "Martes Musicales" en el Ex Convento del Carmen

La Secretaría de Cultura de Jalisco, a través de la Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico, ofrece un programa diverso para los amantes de la música con el ciclo “Martes Musicales”. Durante marzo, la Sala Higinio Ruvalcaba, en el Ex Convento del Carmen, albergará conciertos gratuitos que explorarán distintos géneros, desde la guitarra clásica hasta el jazz y los coros polifónicos.

Las presentaciones se llevarán a cabo cada martes del mes a las 19:30 horas, con acceso libre hasta completar aforo. A lo largo de cuatro fechas, los asistentes podrán disfrutar de propuestas sonoras que van de la sutileza de la guitarra solista a la energía de un sexteto de jazz, pasando por dúos instrumentales de gran virtuosismo y la majestuosidad del canto coral.

El ciclo inicia este 4 de marzo con la guitarrista tapatía Paulina Orozco, quien interpretará un repertorio que fusiona piezas de compositores internacionales con creaciones propias. Entre las obras seleccionadas destacan “Leila-Leila” y “Gol-e-Gandome”, de la iraní Lily Afshar; “Verde alma” y “Sol de Marzo”, del argentino Máximo Diego Pujol; además de “America Coffee” y “Ritorno”, del italiano Simone Iannarelli. Su programa también incluirá composiciones de su autoría, como “Il Bocetos sonoros”, “Amor” y “Nostalgia”, en las que explora ritmos contemporáneos.

El 11 de marzo, el Sexteto The Gallos, conformado por músicos de la Banda Sinfónica de Jalisco, ofrecerá un homenaje a la era dorada del jazz con clásicos como “Fly Me to the Moon” y “New York, New York” . Además, rendirán tributo al compositor Ennio Morricone con la interpretación de “The Good, the Bad and the Ugly”, una de las melodías más icónicas del western spaghetti.

El 18 de marzo será el turno del dúo formado por Cuauhtémoc García en la flauta y José Guadalupe López en la guitarra, quienes presentarán un repertorio cargado de virtuosismo y elegancia. Su programa incluye la “Sonata y Polonesa Op. 2” de Niccolò Paganini y el “Dúo Concertante Op. 25” de Mauro Giuliani. También interpretarán “Fantasía Brillante”, un arreglo basado en la ópera Carmen de Bizet, en el que se conjugan técnica y dramatismo.

Finalmente, el 25 de marzo, el Coro de Infantes de la Catedral de Guadalajara, dirigido por Aurelio Martínez Corona, cerrará el ciclo con una selección de piezas de Vivaldi, Bach, Debussy y Händel. La velada concluirá con “Tango a Álvaro Bitrán” de Eugenio Toussaint, aportando un toque contemporáneo a la noche.

Eduardo Arámbula, jefe de Música y Arte Sonoro de la Secretaría de Cultura de Jalisco, destacó la variedad del programa de este mes. “ Los cuatro conciertos presentan dotaciones y programas muy contrastantes. Los invitamos todos los martes a las 7:30 de la noche en la Sala Higinio Ruvalcaba del Ex Convento del Carmen”, expresó.

